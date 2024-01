El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, expresó su respaldo a la determinación de sus diputados nacionales de retirarse del bloque de Unión por la Patria, afirmando que "nadie los obligó", sino parte de un acuerdo con el Gobierno. "No me van a pasar el peronómetro, mis convicciones siguen intactas", sentenció.

El ministro de Economía, Luis 'Toto' Caputo, cruzó a los gobernadores y les comunicó que identificó "todas las partidas provinciales se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos (de la Ley Ómnibus) es rechazado".

Varias provincias expresaron su oposición al aumento de las retenciones propuesto inicialmente en el proyecto de la Ley Ómnibus, así como a la eliminación de la fórmula de actualización de las jubilaciones. En Tucumán, los diputados Agustín Fernández, Elia Fernández de Mansilla y Gladys Medina se alejaron del bloque de Unión por la Patria debido a que votarían a favor de las medidas impulsadas.

El diputado Agustìn Fernández

En ese sentido, el gobernador los defendió y señaló: "No me roza. Mi trayectoria habla de mí, de una militancia en el peronismo que creció durante los 40 años del retorno de la democracia a la Argentina".

El detrás de escena de la "traición" de un gobernador peronista y una nueva advertencia de Luis Caputo

"No me van a pasar el peronómetro. Mis convicciones siguen intactas y vamos a avanzar por los intereses de Tucumán, más allá de las ideologías, porque este no es un año de elecciones", subrayó Jaldo sobre las críticas que lo tildan de traidor dentro del peronismo.

Además, defendió la creación del nuevo bloque: "Lo armamos para defender a Tucumán. Creo que la Argentina, en general, y Tucumán en particular, necesitan mejorar y esto se logra a través del diálogo. Vamos a sostener esta postura y dar los pasos que sean necesarios para hablar con las autoridades nacionales y con los gobernadores, pero siempre cumpliendo con Tucumán".

Crisis en Unión por la Patria: un diputado tucumano firmó el dictamen y la ley ómnibus sumaría 3 votos peronistas

"Ellos accedieron a dejar de lado la derogación de la Ley del Azúcar; nosotros cumplimos con la palabra. Dijeron que iban a sacar los aranceles al limón y sus derivados; cumplimos con nuestra palabra. Se está rediscutiendo la situación del bioetanol, que también hemos planteado. Y hasta analizamos obra por obra, las que se pueden terminar, como así también la situación fiscal; todo a través del diálogo y la colaboración mutua", agregó el primer mandatario provincial.

Para finalizar, el gobernador de Tucumán aclaró que no recibió presiones desde el gobierno nacional para apoyar la ley en el Congreso: "Nadie nos obligó, ni nos apretó, mucho menos presionó por todo esto. Para nosotros primero está Tucumán y las soluciones que se requieren para mejorar la vida de sus habitantes. Como dije antes, las cuestiones partidarias quedan para otro momento".

BR/fl