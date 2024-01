El detrás de escena de la "traición" de un gobernador peronista y una nueva advertencia de Luis Caputo

El sábado 20, cuando un importante dirigente de Unión por la Patria le preguntó al gobernador de Tucumán cuál era su posición frente a la discusión por la Ley Ómnibus, Osvaldo Jaldo dijo que se debía negociar, que necesitaba defender a la provincia y que no quería seguir siendo “arrastrado” por Axel Kicillof y Ricardo Quintela. En la misma conversación, de todos modos, prometió que sus legisladores no romperían en bloque, algo con lo que no cumplió y distintos dirigentes del peronismo hoy se lo reprochan.

En la madrugada, el movimiento de Agustín Fernández sorprendió a su propio bloque. El legislador que cumplió órdenes directas de Osvaldo Jaldo puso su firma para que La Libertad Avanza tuviera dictamen de mayoría y pueda discutir en el recinto la Ley Ómnibus. “El apriete de Jaldo fue terrible y la poca personalidad del diputado, también”, evaluó un hombre de su bancada.

El jefe provincial viene negociando con el ministro del Interior, Guillermo Francos, algo que olfatearon desde hace semanas algunos dirigentes peronistas. Uno de ellos decidió hablar el sábado con él. Le dijo que debía negociar y lo hizo.

Jaldo consiguió que el gobierno de Javier Milei dé marcha atrás con la derogación de la "ley de azúcar". Días atrás, el mandatario provincial celebró que el gobierno nacional haya entrado en negociaciones y haya aceptado modificar el texto. También pidió eliminar el articulado del bioetanol. Además, según pudo saber PERFIL, la negociación incluyó fondos para cumplir con dos nóminas salariales.

“El gobernador de Tucumán se ha visto sujeto a presiones en este último tiempo”, dijo el diputado Pablo Yedlin sobre el acompañamiento del diputado Fernández al oficialismo. Yedlin está en la vereda opuesta a Jaldo y responde al exgobernador Juan Manzur.

Pero hubo más. Por la tarde, el jefe provincial jugó aún más fuerte y rompió el bloque de Unión por la Patria. Encomendó a sus tres legisladores a formar un nuevo bloque y lo llamaron “Independencia”. “Me juró que no rompia el bloque”, dijo uno de los dirigentes más importantes del peronismo.

Sergio Massa se metió en la interna con una foto. Este miércoles recibió a Yedlin junto a Malena Galmarini. Un mensaje del tigrense y del diputado al gobernador.

La advertencia del ministro de Economía, Luis Caputo no llegará a Jaldo, que supo negociar. El titular del Palacio de Hacienda escribió este miércoles a la mañana en sus redes: “El déficit cero no se negocia. Si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en la ley, como dijo el Presidente Javier Milei ayer, el ajuste será mayor, fundamentalmente para las provincias”. E insistió: “Hoy mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado. No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico”.

El ministro está dispuesto a hacer lo necesario para aprobar artículos claves para su gestión y lo admitió en la reunión de gabinete de este martes. Frente al Presidente y ministros les avisó que este jueves cuando se reúna con empresarios iba a enumerar algunas medidas antipáticas que deberá tomar en caso de que no se apruebe la ley ómnibus para conseguir su apoyo y que sean los empresarios los que presionen a los gobernadores.

Caputo usará de intermediarios a los empresarios al advertir sobre el escenario sombrío este jueves cuando reciba en la Casa Rosada a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Confederación Rural Argentina (CRA), la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), entre otras.

En la reunión de gabinete fueron más allá y al advertir la preocupación de los gobernadores de no poder afrontar los salarios de enero. “Para mostrar fuerza y que la advertencia va en serio, el Banco Central puede atrasar la remisión de la coparticipación”, escuchó el Presidente.

¿Por qué Caputo avanza contra los gobernadores? porque aún no tiene los votos asegurados para avanzar con las retenciones, ni con el nuevo esquema para el aumento de los jubilados y tampoco para la transferencia del Fondo de Garantía y Sustentabilidad al Tesoro.

