La presidenta del Partido Socialista, Mónica Fein, se refirió a la ley de salud mental como un tema que debería discutirse en ordinarias, ya que “no tiene que ver con la emergencia económica y fiscal que está pidiendo el Gobierno”. “Ya que este gobierno habla de la libertad, quiero tener mi propia libertad, expresar mis diferencias, aportar mi mirada y respetar lo que decidan las mayorías”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Mónica Fein es diputada nacional por Santa Fe. Además es presidenta del Partido Socialista. Entre 2011 y 2019 se desempeñó intendenta de Rosario, siendo la primera mujer socialista en ocupar ese cargo.

Nuria Am: ¿Cómo recibe lo que está sucediendo en el Congreso?

En primer lugar, este gobierno comienza con un DNU al que, por supuesto, nos oponemos, porque lleva por delante las atribuciones del Congreso y el estar funcionando demuestra que se podía tratar una ley. Después del DNU, nos manda una ley ómnibus con 664 artículos. Imposible seria tratarlo en 3 semanas. A pesar de eso, nosotros elevamos una nota como socialistas pidiendo que se convocara a las entidades, que venimos recibiendo hace 4 días y que diría que el 99% se opone. Es un simulacro de participación, le han dado 5 minutos a las instituciones en donde pasamos de una que habla de ambiente, a otros 5 minutos de biocombustible, a otros 5 minutos que hablan de hidrocarburo, así no se debaten los temas. Los temas se escuchan, se discuten y se llega a una conclusión, acá no pasa eso, hay una desprolijidad absoluta sobre cómo discutir semejante ley.

En ese camino, nosotros como socialistas, creemos que no podemos acompañar la ley ómnibus pero que podemos darle algunas atribuciones al Presidente, que está en una emergencia económica y fiscal grave. Me parece positivo lo que pasó ayer. No hemos sido parte, pero celebro que el oficialismo empiece a comprender que no puede llevarse por delante a las instituciones, al sector productivo y a los jubilados. Creo que no es suficiente para acompañar la ley que demanda este gobierno, que tiene una concepción no solo de desregulación, sino de manotear los recursos que pueda para resolver las cuentas públicas, sobre todo en base a los jubilados, las retenciones y desregular para dejar a los más débiles en manos de los sectores más concentrados. Estamos muy lejos de buscar un camino de acuerdo con lo que pretende La Libertad Avanza.

NA: ¿Le parece que lo sucedido en las últimas horas entre el Gobierno y los legisladores es un buen signo de entendimiento de parte del Gobierno o es porque no les quedaba otra?

A mí me parece positivo que el oficialismo reconozca que hay un Parlamento, que hay representaciones diferentes, que tiene que dialogar, eso es parte del Parlamento. Cuestiono profundamente a aquellos que están planteando que los diálogos tienen intereses espurios. El diálogo es la base del Parlamento, hay que poder sentarse y dialogar, acordar y consensuar, aun planteando que no vamos a acompañar, es necesario hacerlo en un camino de respeto, porque ese es el camino del Parlamento. Ya que este gobierno habla de la libertad, quiero tener mi propia libertad, expresar mis diferencias, aportar mi mirada y respetar lo que decidan las mayorías, porque eso es la base de la democracia. Es positivo que acepten que no tienen los números y empiecen a dialogar. La ley que mandaron está tan lejos de poder ser abarcada en la dimensión de la cantidad de actividades culturales, sociales y económicas y de la misma estructura institucional del país, que me parece que tiene mucha complejidad para ser acompañada. Me parece, aun así (aunque yo no lo vote), positivo que el oficialismo reconozca que el Congreso es un ámbito de diálogo y acuerdo, y que pueda empezar a transitar ese cambio.

Plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.

Claudio Mardones: Se ha abordado el capítulo fiscal, queda saber todavía un largo camino. Resta saber qué va a pasar con el capítulo cultural, ambiental, educacional, penal y judicial. Hay un gran capítulo que se escuchó mucho en el plenario, que son las críticas de la comunidad sanitaria respecto a los cambios en materia de salud mental. ¿Podrías darme un breve pantallazo del impacto que tendría si esto avanza? ¿Cuál es su posición al respecto?

En el marco de un capítulo con todas las dimensiones de complejidades que tiene la salud, donde se le ha dado a las prepagas (a través del DNU) un oligopolio de las prestaciones del sector privado, donde hoy nadie accede a los medicamentos y en lugar de considerarlo un bien social se ha desregulado la acción de los farmacéuticos por el DNU, es verdad que en la ley ómnibus aparece un capítulo de salud mental. Yo fui diputada en ese momento en donde discutimos meses sobre esa ley de salud mental por distintos factores y distintas miradas. Claramente, es una ley avanzada y correcta en su consideración general. Obvio que podemos modificar algunos temas, pero hubiera sido en la Comisión de Salud en ordinarias. Particularmente, creo que el problema no es la ley, sino la falta de políticas públicas que hay en el país para entender que hoy hay problemas que no están siendo abordados. La ley, en su contenido, desde mi punto de vista, es globalmente adecuada y correcta, falta la aplicación en políticas públicas. No estoy de acuerdo con que el camino sea volver a que un juez interne a una persona por tiempo indeterminado sin la participación de un profesional en salud mental. El problema no es la ley, sino la falta de aplicación. Yo fui secretaria de salud pública en Rosario, todos los hospitales de Rosario de la municipalidad internan a personas con problemas de salud mental y de adicciones, hay mecanismos de internación adecuados, posiblemente no sean suficientes, tenemos que seguir trabajando.

Qué ridículo sería que entre 664 artículos podamos definir algo tan complejo y profundo como la internación por salud mental y la constitución de comunidades terapéuticas sin hacer un debate al respecto. Los temas que no tengan que ver con emergencia económica deben ir a ordinarias, donde tengamos la posibilidad de profundizar y discutir. La cultura, el ambiente, la justicia, la salud y todos los temas que tengan que ver con la vida misma institucional del país deben discutirse a partir del 1 de marzo en sesión ordinarias, en donde podamos escuchar a los distintos actores y mejorar muchas de las leyes que tenemos, algo que no se puede hacer en extraordinarias en enero y en 4 semanas. La salud mental no tiene que ver con la emergencia económica y fiscal que está pidiendo el Gobierno para salir de esta crisis de inflación y de pérdida de poder adquisitivo en la que estamos.

