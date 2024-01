Día 40: búsqueda frenética de un acuerdo

"En un momento crucial del ciclo presidencial, el presidente Milei intensifica sus esfuerzos por alcanzar un acuerdo en medio de una rueda política que parecía estancada. Su reciente participación en Davos, donde presentó un discurso doctrinario sobre la salida de los países de la pobreza, no logró proporcionar las propuestas esperadas por el auditorio en términos de aplicación práctica para Argentina", detalló la conductora Nuria Am en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del viernes 19 de enero del 2024.

El oficialismo, inicialmente rígido en las negociaciones con la oposición, experimentó un cambio de enfoque después de la participación de Milei en el foro económico internacional. El Presidente dio la orden de que funcionarios de su gobierno iniciaran diálogos con legisladores de la oposición en el Congreso Nacional para encontrar soluciones a la situación de la ley ómnibus, que parecía bloqueada hasta el día anterior.

El paquete de más de 600 medidas gubernamentales, que se buscaba aprobar sin consenso, generó tensiones en el ámbito político. Aunque los detalles específicos de la oferta gubernamental no han sido revelados, la apertura al diálogo y a la negociación con interlocutores opositores representa un giro estratégico. En estas conversaciones cruciales, el asesor económico Santiago Caputo y el ministro del Interior, Guillermo Francos, encabezaron las negociaciones con representantes destacados de la oposición.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se mostró elogiosos del discurso de Davos y sostuvo que Milei dio una gran clase magistral: “Nos honra que Argentina vuelva a ser un faro del mundo occidental”. Por su parte, Jorge Taiana, ex canciller, habló de la presencia del Presidente en el Foro económico en Suiza y enfatizó en que Milei “hizo cosas ridículas” y fue soberbio al querer explicar a los países más ricos del mundo cómo ganar dinero. “Habló de la Escuela Austríaca pero es una rama seca de la economía, no existe”.

A su vez, estamos en las puertas del primer paro de la CGT contra Javier Milei, el 24 de enero. ¿Qué va a pasar con el paro si, por ejemplo, llega a haber dictamen antes del miércoles? ¿Tiene el mismo sentido el paro contra las medidas que el Congreso acaba de, por lo menos, consensuar como para realizar un dictamen para que se trate en el recinto? ¿Tiene mucho más sentido si es que el paro es contra medidas unilaterales salidas desde el Poder Ejecutivo?

Precisamente por todos estos interrogantes es el apuro de Milei por mostrar consenso y dar una señal de solvencia frente a la movilización de la semana que viene. En ese sentido el vocero presidencial afirmó que se descontará el día a los empleados estatales que adhieran al paro. “Es una contraprestación, así que es lógica esta decisión si no trabajan”, explicó.

Martín Llaryora estuvo con empresarios industriales y les pidió que no votaran las retenciones a las economías regionales, que era uno de los temas, junto con las jubilaciones, que la oposición estaba pidiendo como moneda de cambio para sentarse a negociar.

En principio hubo conversaciones importantes sobre cómo se va a calcular a partir de ahora el haber jubilatorio, si es que no se va a hacer como proponía Milei en su ley, y si se va a ir indexando con la inflación del mes anterior. Eso todavía está por definirse.

Por otra parte, vale recordar que el Gobierno primero había llevado todas las economías regionales a pagar una retención de derechos de exportación por un 15%, después resolvió que la soja pasara a pagar 33% y que el resto pasarán a pagar cero.

Martín Llaryora, gobernador de Córdoba.

Algunas, como el aceite de limón y el vino, el Gobierno tenía previsto cobrarles el 8%. Ahora, en principio, eso es algo que habría retirado del proyecto porque los gobernadores, los representantes de cada una de las provincias, sostuvieron que eso, de esta forma, no pasa del Congreso. “Hay que defender los sectores productivos para defender al país. por eso pido a todos nuestros legisladores que no voten ninguna retención”, solicitó el gobernador cordobés.

“Que las reformas nos lleven a la muerte de nuestro sector productivo”, es lo que decían la mayoría de las provincias en donde mucho de su vida económica pasa por las economías regionales.Por eso los gobernadores en las últimas horas habían pedido la llave del CPI, el Consejo Federal de Inversiones, que es el lugar donde se reúnen solamente cuando sienten afectados los intereses de cada una de sus provincias.

De esta forma, buscaron generar una respuesta común y decidieron salir a plantear ellos en primera persona, y no solamente a través de sus legisladores, la necesidad de que se revisara este punto que pareciera que el Gobierno habría cedido revisar.

Las especulaciones alrededor del plenario de comisiones

Al mismo tiempo, esta semana hubo una cumbre peronista y confusiones en relación a los dichos de un supuesto Axel Kicillof. Es que el presidente Milei cayó en un engaño y le contestó a una cuenta falsa del gobernador bonaerense, aunque luego dijo que hubiera dicho lo mismo.

Entonces, el tenso vínculo ya no se disimula a tal punto que le pidió al oficialismo que reflexionen y “tengan un poquito de sensibilidad”: “El sector público está asumiendo más responsabilidad debido a la creciente demanda y la disminución de recursos como resultado de la recesión”. contextualizó.

El diputado Ricardo López Murphy hizo referencia a la ley y apuntó a su extensión y complejidad. “Reconozco que la herencia recibida es terrible, sé que hay que actuar en un frente amplio, pero primero hay que ordenar las finanzas públicas y estabilizar la economía”.

Mediante un tuit dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Facundo Manes reveló que la oposición ha presentado una solicitud para extender la prórroga del período de sesiones extraordinarias, que culminan el 31 de enero.

Manes expresó su descontento por la “falta de seriedad en el tratamiento de un proyecto trascendental para el país”, e instó a evitar improvisaciones y prepotencia.

Hasta el momento, Menem no contaba con detalles concretos sobre la oferta del Ejecutivo a los legisladores, pero confiaba en la posibilidad de encontrar una solución mediante la apertura de una mesa de negociación. Se espera que en las próximas horas se defina el curso de estas discusiones, aunque se descarta la posibilidad de sesionar el sábado debido a la falta de dictamen. La situación podría resolverse el martes, lo que podría afectar el paro propuesto por la CGT. En ese sentido, el diputado nacional Paco Manrique anticipó que la marcha será multitudinaria. “No hay vereda que alcance”

Asimismo, el presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, José Luis Espert, quien llevó adelante la dirección del Plenario de Comisiones en el Congreso de la Nación durante toda esta semana, descartó la posibilidad de que el día sábado se sesionará. “ Ni siquiera va a estar el dictamen de comisión”.

Tras un año de agotamiento, algunos recurrieron a sus ahorros para llegar a fin de mes, agotando recursos que quizás ya no tendrán en marzo, pero el regreso a la rutina escolar y los aumentos estacionales intensificarán la presión financiera.

“La incertidumbre sobre el resultado de las negociaciones en el Congreso y la capacidad del gobierno para mantener la gobernabilidad agrega un elemento crucial a la ecuación económica del país. La modificación de medidas aparentemente inflexibles podría ofrecer un alivio significativo y señalar un cambio positivo para Argentina”, remarcó Nuria Am en el cierre.

