El presidente Javier Milei regresa este viernes 19 de enero a la Argentina tras su participación en el 54° Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. Desde el entorno del mandatario dejaron trascender que considera que su viaje tuvo un "resultado sensacional", ya que le permitió al jefe de Estado "mostrar cuáles son sus convicciones" políticas y económicas.

“El mundo entero observa con optimismo las reformas que se están haciendo en la Argentina", indicaron desde Presidencia.

La participación de Milei en el Foro Económico Mundial fue calificada por mandatarios y personalidades políticas de distintos países como de “trascendencia internacional”, durante un almuerzo servido ayer al mediodía, en el que expuso el ministro de Economía, Luis Caputo.

A esa cita, organizada por el diario estadounidense The Washington Post, concurrieron el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; la canciller Diana Mondino; la reina Máxima de los Países Bajos; el presidente de Israel, Isaac Herzog; de Letonia, Edgars Rinkēvičs; de Armenia, Vahagn Jachaturián; el primer ministro de Grecia, Kyriákos Mitsotákis; la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y el ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, entre otros 400 invitados de honor.

Milei y su comitiva emprendieron el regreso a la Argentina en un vuelo que salió desde Zurich ayer, alrededor de las 16

Allí, los asistentes “manifestaron la trascendencia internacional de la participación del presidente Milei en el Foro”, y tras la exposición del ministro Caputo sobre los principales lineamientos del programa económico del Gobierno nacional, expresaron que “el mundo entero observa con optimismo las reformas que se están implementando” en la Argentina, informó la Presidencia de la Nación en un comunicado.

Caputo ofreció en su disertación un panorama sobre los lineamientos en materia de política económica del Gobierno, con el objetivo de que “el mundo vuelva a confiar en la Argentina”, se consolide el proceso de integración con el mundo, y que este logro se traduzca en mayores oportunidades para ampliar las relaciones bilaterales, el comercio, las exportaciones, los flujos de inversión y el crecimiento estable y sostenido de la economía.

Tras este encuentro, Milei y su comitiva emprendieron el regreso a la Argentina en un vuelo que salió desde Zurich alrededor de las 16 (hora argentina), hacia Frankfurt y, desde allí partieron dos horas después hacia el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, de Ezeiza, adonde llegó esta mañana a las 7.55.

Milei, en Davos: "La justicia social sí es injusta, porque el Estado se financia a través de impuestos de manera coactiva"

También el vocero presidencial Manuel Adorni evaluó que el resultado de la presencia de Milei en el Foro de Davos fue "sensacional", no solo por el "recibimiento" que tuvo de los asistentes al encuentro sino también por la "posterior repercusión" internacional. "La apreciación es que tuvo un resultado sensacional; lo expresado en el discurso, no solo el recibimiento y la posterior repercusión a nivel mundial, no se han visto en décadas en la Argentina", dijo Adorni en su habitual conferencia de prensa matutina en Casa Rosada.

Ante una consulta periodística sobre la evaluación que hizo el Gobierno de la presencia del jefe de Estado en Davos, el vocero respondió: "Simplemente me puedo limitar a contar que estamos felices y orgullosos por la contundencia que ha demostrado la Argentina en relación hacia dónde vamos". Adorni sostuvo que en Davos el "mundo se enteró efectivamente de esta Argentina que empezamos a transitar".

Además, consideró que Milei "habló ante empresarios y mandatarios del mundo y nunca antes un presidente había dado tamaña clase magistral defendiendo con argumentos la superioridad del libre mercado y del progreso individual" y evaluó que el presidente "ha mostrado cuáles son sus convicciones y dónde pretende que vaya la Argentina". "Lo que nos honra a todos es que Argentina vuelva a ser un faro del mundo occidental, en virtud de las firmes convicciones del presidente Milei", agregó.

Qué pasó en Davos: el mensaje de Milei y las reuniones de Mondino

El jefe de Estado defendió este miércoles al capitalismo como “la única herramienta para terminar con la pobreza y el hambre en el planeta" y aseguró que "Occidente está en peligro", amenazado por "el socialismo que lleva a la pobreza". "El capitalismo de libre empresa es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre y la pobreza en el planeta", afirmó Milei al exponer en Davos.

Ante los principales líderes políticos, empresariales, culturales y de la sociedad civil del mundo, Milei dijo que el “colectivismo" es "un sistema perverso" que "llevó a la Argentina de ser potencia mundial, hace 100 años, a una espiral de decadencia". “El caso argentino es la demostración de que no importa qué tan rico seas, cuánta educación tenga tu población y cuántos lingotes de oro haya en el Banco Central, si se adoptan medidas que afectan el libre funcionamiento del mercado el único camino es la pobreza”, manifestó.

Continuando con su participación, apuntó contra la izquierda y los cuestionamientos existentes al sistema capitalista vigente, al considerar que "los ataques de la doxa" se han dado "porque, supuestamente, es injusto e individualista" cuando "ellos son altruistas, pero con la ajena". En línea, criticó el concepto de justicia social.

Milei agradeció el apoyo “caliente” de Elon Musk y trató de “mentirosa” a una periodista

"La justicia social sí es injusta, porque el Estado se financia a través de impuestos de manera coactiva, lo cual es violento. Quienes promueven esto parten de la idea de que el Estado es una torta que se puede repartir de manera equitativa, cuando no es así. Este concepto, que se ha puesto de moda en la última década, en Argentina ha sido una constante del discurso social desde hace 80 años", sostuvo el presidente en el panel “Lograr la seguridad y la cooperación en un mundo fracturado” del Foro de Davos.

Antes de pronunciar su discurso, el mandatario mantuvo, junto a la canciller Diana Mondino, un encuentro con el secretario de Estado para las Relaciones Internacionales del Reino Unido, David Cameron. Luego de su exposición, el jefe de Estado se reunió con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Cristalina Georgieva, y la primera subdirectora gerente del organismo Gita Gopinath.

Javier Milei en Davos: qué dijeron los medios del mundo sobre su discurso en el Foro Económico Mundial

Por su parte, la canciller Diana Mondino se reunió ayer allí con su par de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, y con representantes de empresas de primer nivel internacional, con el eje puesto en atraer inversiones productivas e incrementar las exportaciones del país. Junto con el jefe de Gabinete y el ministro de Economía, Mondino mantuvo también un encuentro de trabajo con el CEO de Nestlé —empresa con una arraigada presencia en Argentina desde hace 90 años— Mark Schneider, quien explicó los futuros proyectos de la firma en el país y planteó las expectativas ante las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

Además, la canciller conversó con el presidente de Desarrollo Internacional de Coca-Cola, Henrique Braun, con quien dialogó acerca de los planes de inversión y expansión que la empresa se encuentra desarrollando en el país. Posteriormente, Mondino se reunió con el CEO de Louis Dreyfus Company (LDC), Michael Gelchie, y ambos pusieron de relieve la histórica presencia de LDC, que emplea a más de 1.300 personas en Argentina, y lleva más de 120 años en la comercialización de diversos productos agrícolas con una cadena de suministro integrada estrechamente con las principales zonas productivas del país.

