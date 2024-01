Milei agradeció el apoyo “caliente” de Elon Musk y trató de “mentirosa” a una periodista

Elon Musk publicó una foto subida de tono en X (ex Twitter) en el que escribió "so hot rn" (muy caliente ahora mismo) y se ve una imagen de dos personas desnudas en una situación sexual mirando el discurso de Javier Milei en el Foro Económico de Davos. El Presidente no tardó en darle "me gusta" y luego se despachó contra la periodista de La Nación, Luisa Corradini a quien trató de "mentirosa".

Ambas reacciones ocurren luego de la presentación de Milei el miércoles 18 de enero en Suiza donde advirtió que "Occidente está en peligro" porque sus líderes sostienen "una visión del mundo que conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza". El también economista habló sobre "la libertad como la llave de la prosperidad" en un panel en el que compartió su visión sobre el desarrollo global en base a la libertad de los individuos.

Musk, ya había manifestado su alegría ante los dichos del mandatario argentino y había escrito "Buena explicación sobre qué hace a los países más o menos prósperos" y agregó que fue "la mejor versión" en oratoria del referente liberal.

"La mentirosa de Luisa Corradini"

El mandatario escribió en sus redes que "la mentirosa de Luisa Corradini que trabaja para los operadores de La Nación dijo que en mi exposición la sala estaba vacía...Parece que tienen una obsesión para mentir, calumniar, difamar y decir todo tipo de barbaridad si se trata de mí".

Debajo de ese texto mostró dos imágenes en donde se ve que el auditorio está lleno de gente escuchando su discurso en el foro.

Diez días atrás había tenido otro cruce con otra periodista de LN+, Silvia Mercado. “Es escandalosa la impunidad con la que inventan y operan mentiras”, lanzó el Presidente contra ella cuando confirmó la llegada de los perros del mandatario a la Quinta de Olivos.

“Falso. Es escandalosa la impunidad con la que inventan y operan mentiras algunos periodistas (en especial la que emite la noticia quien hace este tipo de cosas regularmente). Ninguno de mis perros está en Olivos”, aseguró aseguró entonces. “Sería bueno que el periodismo le dedique un poco más de tiempo a los graves problemas del país y a la necesidad de aprobar las reformas para evitar la crisis que heredamos y menos tiempo a cuestiones de índole privada”, lanzó Milei, en referencia a sus proyectos de DNU y ley “ómnibus”.

Ante esto, Mercado contestó: “Presidente, ¿cómo voy a inventar una información? Pregunté a un vocero oficial y me contestó. Dije exactamente lo que me informaron. Exactamente. Lo puedo probar. Espero que me pida disculpas por este tuit”.

