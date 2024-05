Legislatura de Córdoba sin sesión: Facundo Torres Lima calificó a la oposición de “nenes caprichosos”

La Legislatura de Córdoba no sesionó por falta de quórum. Asistieron los legisladores de Hacemos Unidos por Córdoba y los bloques unipersonales de Karina Bruno y Agustín Spaccesi, pero no lo hicieron los integrantes de los bloques opositores: radicales, pro, juecistas, el vecinalista y la Izquierda.

Por falta de quórum, quedó suspendida este miércoles la sexta sesión ordinaria del 146° período legislativo de la Legislatura de Córdoba. Hubo dos convocatorias para ocupar las bancas del recinto legislativo, pero solamente concurrieron los 33 integrantes del oficialismo, además de Karina Bruno (bloque unipersonal Córdoba) y Agustín Spaccesi (bloque unipersonal La Libertad Avanza). La oposición no asistió.

Se levantó la sesión en la Legislatura de Córdoba: La oposición no bajó al recinto y no hubo quórum para debatir

En uso de sus atribuciones, la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, comunicó que, según lo contempla la Constitución Provincial, conforme al artículo 19 del reglamento interno, no se había logrado el quórum necesario para sesionar.

El artículo 19 estipula que la Legislatura sesionará válidamente con más de la mitad de sus miembros, lo cual implica que se necesitan 36 legisladores para sesionar.

Qué dijo el presidente provisorio de la Legislatura

Desde la bancada oficialista cuestionaron el accionar de sus pares opositores. “Hoy funcionaron como un interbloque, todos juntos. Hasta la izquierda”, describió un asesor mientras observaba las sillas vacías.

Otra vez sin quórum desafió Facundo Torres Limia. El legislador por el departamento Santa María expresó que “cuando no tienen argumentos ni coherencia, como nenes caprichosos agarran la pelota y terminan el partido”, en un claro mensaje hacia sus pares opositores en un mensaje en su red X, nombrando a varios de ellos.

“Democracia es aceptar que podés perder. Dignidad política es bajar al recinto lo mismo y defender lo que pensás. No dar quórum cuando algo no te gusta es tristemente un papelón”, indicó.

Finalizó expresando: “cuando saben que no les da la cara para votar algo lógico se encaprichan, no dan quórum y no bajan a trabajar”.