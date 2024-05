Gonio Ferrari “Para Carmona, la vida y la muerte son lo mismo: jamás se arrepintió de nada”

“Me respondió todo lo que le pregunté. Es un psicópata, muy visceral, muy inteligente. Pero recuerdo que en sus respuestas había una crudeza hiriente”. Héctor “Gonio” Ferrari es el único periodista que logró entrevistar a Roberto Carmona, el múltiple asesino que el viernes recibió su tercera condena a cadena perpetua, tras el juicio por el asesinato de Javier Bocalón, el taxista que se topó con la “hiena humana” el 13 de diciembre de 2022. Ferrari lo entrevistó en cuatro oportunidades. Recuerda que tras la sentencia por el crimen de Gabriela Ceppi, pidió una entrevista y Carmona aceptó.



“Desde el primer momento me quedó claro que para él la vida y la muerte son lo mismo. Tiene una desvalorización muy grande del concepto de vida”, señala Gonio, quien siempre se mostró convencido que era un error dejarlo en libertad. “Una vez me hicieron una entrevista en una radio y yo dije que él no podía salir en libertad. Me hizo llegar un mensaje donde se mostraba disconforme con lo que había dicho, pero cuando lo fui a entrevistar, se lo dije de frente: ¿Vos sabés tomar un colectivo? ¿Sabés ir al súper? ¿Y manejar plata? Su silencio me dio la razón porque ignora por completo lo que es saberse libre”, remarca el periodista.



-¿Cómo lo definirías a Carmona?

-Mirá, leé estos tres renglones del libro, ahí se explica mucho de lo que pasó.

El libro “Yo, Carmona” (Editorial Recovecos) reúne las entrevistas que Ferrari le realizó a Carmona en la cárcel. Las tres líneas que marca el periodista, dicen: “Carmona es, en síntesis, el inevitable resultante de un perverso sistema que no perdona, en un Estado que no reeduca y de una sociedad que no olvida”.



“Más allá del caso particular que representa Carmona, su psicopatías y sus actos, no funciona el sistema”, señala Ferrari. De hecho, tras el fallo del viernes, la Justicia de Córdoba ordenó investigar al exjuez José Cima, a la actual jueza Ligia Duca y al Servicio Penitenciario de Chaco por haber permitido su salida transitoria. Carmona había llegado a Córdoba para visitar a su esposa Ángela Estudiez, quien no podía viajar a Roque Sáenz Peña por problemas de salud. Los familiares de Bocalón se mostraron conformes no sólo con la sentencia sino con este punto en particular: “por fin se va a investigar para arriba”, dijo el padre de la víctima tras conocerse el veredicto.



Sin arrepentimientos

Gonio Ferrari señala que nunca escuchó alguna expresión de arrepentimiento de Carmona, porque siempre sostuvo que (en el crimen de Ceppi) había actuado en estado de inconciencia por efecto del consumo de drogas. En el caso de las dos personas que mató en la cárcel, la explicación es más sencilla: “fue en defensa propia”.



La frialdad de la “hiena humana”, como lo apodó parte de la prensa tras la serie de asesinatos que cometió, se mantiene a lo largo del tiempo y es la misma con la que enfrentó a los jueces y a la familia de Bocalón. En el libro, por caso, se reseña que la Policía mató a uno de sus hermanos, en un enfrentamiento. “Vinieron y me avisaron. No se me cayó una lágrima, porque era de esperar: el que mal anda mal acaba”, dijo.

-¿Pudiste sacar el lado “humano” de Carmona?

-No es humano, una persona con esas reacciones y con esas actitudes no es humano, es sub-humano. Equivocado, no lo sé, con una niñez muy traumática, ya que a los 6 años ya estaba en un reformatorio, un fracaso total.

-¿Qué cambia a partir del primer crimen de Carmona, a Gabriela Ceppi?

-¿Ese fue el primero?

-¿Hay registro de otro crimen?

-Es la gran pregunta que se hicieron en su momento y se hacen muchos jueces hoy. Yo no soy abogado ni prensero de Carmona, pero él dice que estaba drogado al momento de cometer el crimen, pero teniendo en cuenta su personalidad, es difícil descartar algo.



La “libertad” y el “ego”

“A Carmona nunca nadie le explicó lo que es el sentido de la libertad y a juzgar por sus hechos, es difícil creer que hubiera entendido. Pero hasta el último momento en el que tuvimos contacto, él quería recuperar la libertad. Por las buenas o las malas”, sostiene Ferrari.

En una de las entrevistas que le realizó, el asesino lo deja en claro: “Necesito morir en libertad, necesito cumplir mis sueños con mi esposa, necesito proyectarme y cumplir las cosas que hoy no se me dan. Terminar aquí no está dentro de mis planes”.

Sin embargo, cuando en el juicio le preguntaron por qué decidió escaparse la casa de su esposa, luego de afirmar años antes que quería cumplir sueños con ella, Carmona no dudó: “Fue por ego. El ego pudo más que el amor”, dijo.