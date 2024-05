AHORA | Se levantó la sesión en la Legislatura de Córdoba: La oposición no bajó al recinto y no hubo quórum para debatir

La sesión de este miércoles en la Legislatura de Córdoba se levantó al no contar con el quórum necesario para debatir. Los bloques que confirman el armado opositor no quisieron sentarse en sus bancas ante el temor que sea presentado un proyecto sobre tablas para modificar el reglamento interno de la Unicameral.

“¡Se cayó esta sesión escandalosa! Hoy logramos frenar el autoritarismo de Llaryora en la Legislatura. Se tiene que terminar la prepotencia y el atropello institucional en Córdoba”, expresó el legislador Gregorio Hernández Maqueda apenas se conoció la resolución de presidencia de suspender el debate.

“A los legisladores de la oposición no les interesa la aprobación de proyectos de leyes que modifiquen políticas públicas y le transformen la vida a los cordobeses. Sólo buscan presentar proyectos de ley sobre tablas absolutamente demagógicos para que mientras los defienden puedan filmarse y subirse a TikTok y demás redes sociales”, acusó el presidente de la bancada Facundo Torres Lima.

Rodrigo Agrelo calificó la supuesta maniobra con el hastag EntoncesFromosa en su red social X. Acusó al libertario Agustín Spacessi de trabajar en conjunto con Hacemos Unidos por Córdoba para cambiar el reglamento. “El PJ y LLA urden maniobra para abortar la aprobación de la ley que elimina el peaje a La Calera. Quieren cambiar el reglamento para exigir 2/3 en lugar de mayoría absoluta ( mitad + 1). La razón: la oposición está muy cerca de juntar los votos para la aprobación. #EstonoesFormosa”, sostuvo.

Según el vecinalista, la intención de este cambio interno era evitar que el peaje de La Calera no sea votado por mayoría automática y se requieran los 2/3 de los presentes. Algo no aceptado.

El legislador por la capital Miguel Siciliano se preguntó de manera irónica “¿Qué pasó? yo estaba sentado esperando iniciar el debate y no se presentaron”. Pero no se guardó munición gruesa y acusó a los opositores de no ir al recinto cuando saben o sospechan que van a perder una votación.

“Ahh cuando ellos se dan cuenta que van a perder no dan quórum y ahí son demócratas y patriotas. Ellos una vez nos dijeron que nosotros no le dimos quórum ¿Quién miente? ¿Cuál es el discurso? No todos, pero la mayoría son mentirosos”, expresó.

Siciliano explicó que el proyecto lo presenta el bloque libertario y claramente limita al oficialismo. “Porque además, el proyecto que presenta Spacessi limita al oficialismo, le impide al Ejecutivo, mejor dicho, le exige al poder tener dos tercios de la cámara para aprobar una iniciativa”.

Con respecto a la vinculación que hace Rodrigo Agrelo de la negativa del gobierno a tratar el tema de la eliminación del cobro del peaje para los vecinos de La Calera sostuvo que no tiene nada que ver la discusión de este miércoles con la propuesta del vecinalista. “¿Qué tiene que ver peaje de La Calera? El proyecto de La Calera se iba a tratar igual. No se hizo porque no se sentaron a sesionar”, aseguró.

Siendo las 15.40 de la tarde, el órgano tomó la decisión de no sesionar. Desde el oficialismo provincial se acusa directamente a la oposición de la falta de diálogo.

La legisldora radical, Brenda Austin fue muy dura en sus redes: "Se quisieron llevar puesta la Legislatura. No pudieron. Acá estamos para laburar, cada miércoles, cada día. Discutir a fondo los problemas que angustian a Córdoba. Pero para silenciar a los vecinos que nos votaron NO. Por ahora triunfa la sensatez".

El proyecto de Spacessi

El legislador Agustín Spacessi (La Libertad Avanza) impulsa una iniciativa que modifica el reglamento interno de la Unicameral. El punto central del planteo libertario es que sólo se pueden llevar sobre tablas proyectos o resoluciones si se lograr los 2/3 de los votos. El proyecto resulta funcional al PJ en el marco del choque de fuerzas ante la paridad con la oposición. El libertario, quien en las principales votaciones actúa en tándem con el oficialismo, basó su propuesta en el "uso desmedido" y “muchas veces injustificado” del tratamiento

El proyecto de Spaccesi encierra una contradicción en si misma. La iniciativa iba a tomar estado parlamentario en la sesión de este miércoles sin pasar por comisiones. Su autor deberá solicitar el tratamiento sobre tablas -de lo cual se queja- para abordar el tema en el plenario. En los pasillos de la Unicameral se comenta que hay apuro y apoyo del oficialismo.