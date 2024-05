Amenaza latente de JxC de no sesionar si el PJ insiste con el “atropello” a la oposición

Todavía persiste el eco de la movida cambiemista en torno al desplante opositor de hace dos miércoles, que hizo naufragar la sesión en la Unicameral. Lejos de apaciguarse las aguas, los ánimos siguen caldeados. El interbloque Juntos por el Cambio (JxC) redobló el reclamo y dejó una fuerte advertencia de cara al plenario de mediados de semana. Sin una vía de diálogo y con las posiciones antagónicas inalterables podría repetirse el escenario: sin quórum para sesionar.

Hace un mes que en el Poder Legislativo no hay debate en el recinto ante la dinámica impuesta por el oficialismo de evitar todo tipo de fuego enemigo en el ejercicio del poder y la estrategia opositora –aunque conlleva un desgaste– de no dar quórum ante lo que considera un “atropello” del PJ para “acallar” las voces críticas.

En un contexto de marcada paridad, el ala dura de la oposición y las espadas oficialistas se acusan mutuamente por la parálisis legislativa en el hemiciclo. Cada alineamiento exhibe sus argumentos y apunta la dura crítica en el terreno del otro para hacerle pagar el costo político, en medio del choque de fuerzas que volvió a cobrar volumen por el polémico proyecto del libertario Agustín Spaccesi.

Los cambiemistas duros, muy molestos con el representante de La Libertad Avanza (LLA), lo acusan de ser un “bloque satélite” del peronismo, de jugar abiertamente como “un aliado” del oficialismo. Ese embate lo encabeza el juecista Walter Nostrala. En tanto, otras espadas de JxC buscan conservar algún puente con el libertario. En su réplica, Spaccesi desmiente las acusaciones y saca a relucir que también aprueba la mayoría de las iniciativas cambiemistas.

Miguel Siciliano: no hay acuerdo de gobernabilidad con Agustín Spacessi

Lo cierto y concreto es que el proyecto funcional al PJ impulsado por el legislador de LLA dinamitó los puentes que estaban en pie entre los halcones de JxC y las espadas oficialistas. Los opositores duros se quejan de que “no hay diálogo” desde la frustrada sesión de hace dos miércoles. No obstante, en el peronismo aportan otra versión.

En medio de la tensión latente, el clima se enrareció aún más con la movida juecista en torno al Tribunal de Cuentas. En la Unicameral, los tribunos Beltrán Corvalán y María Fernanda Leiva (JxC) brindaron un informe de gestión en una reunión a la que pegaron el faltazo los oficialistas por no tener carácter institucional. Los opositores argumentaron que se hizo de esta manera ante la negativa del PJ de habilitar la comisión de Economía. En esta convocatoria volvieron a aflorar los reproches mutuos.

Sin diálogo. “No hubo contacto con las autoridades de la Legislatura. A mí no me llamó nadie”, expresó Nostrala. El juecista le cuestionó al oficialismo “estar cómodos así”, sin sesionar y “sin acordar alguna regla mínima de convivencia” al advertir que “son ellos (por el PJ) los que conducen”.

De cara a la sesión, afirmó que en el caso de que Hacemos Unidos por Córdoba insista con el sobre tablas del proyecto de Spacessi no van a dar quórum “para eso”. Al respecto, se quejó por entender que esto se torna “un capricho” del PJ. “Que lo manden a comisión”, demandó. “Están siguiendo la orden del gobernador de apagar la luz del recinto de la Legislatura. Una vergüenza institucional”, fustigó.

La radical Alejandra Ferrero también apuntó su dura crítica contra el PJ. “Se ha perdido la función principal de este Parlamento, de debate, de diálogo, de escucha”, lanzó.

Legislatura cerrada: hasta cuando se puede estar sin debatir y por donde se agrieta el bloque opositor

“Hay un oficialismo sordo, que avasalla, que avanza atropellando, que impone, que cercena la expresión. Sesionar ha dejado de ser la regla y lo transformaron en excepción. De esta manera se hace muy difícil la articulación política”, recriminó la opositora. Ante ello, pidió “reencausar” el diálogo para poder sesionar el miércoles “en beneficio de ciudadanía”.

En la misma línea, Matías Gvozdenovich responsabilizó a Myrian Prunotto y Facundo Torres –autoridades de Cámara– por “no conducir”. “Está cortado el diálogo y los que conducen no conducen”, dijo.

Al apuntar los cañones contra la radical aliada de Martín Llaryora, el jefe del bloque UCR, disparó: “Falta conducción de la vicegobernadora. Con (Manuel) Calvo no pasaba esto en la Legislatura”. La expresión del boina blanca fue un dardo venenoso hacia la interna del Partido Cordobés.

Voces oficialistas. Desde el entorno de la titular de la Legislatura le bajaron el precio a la crítica de los halcones radicales. “Estamos en diálogo permanente con la oposición”, se dijo.

“Hay un solo sector que no dialoga con Prunotto y es el radicalismo de Capital. Todos los demás tienen canal permanente”, señaló un interlocutor del círculo de la vicegobernadora, quien echó leña al fuego de la interna UCR. “Hay mucha fluidez en el diálogo con los radicales que fueron intendentes”, cerró.

Consultado por PERFIL CÓRDOBA, el presidente provisorio prefirió no responder las chicanas de la oposición. Sin embargo, Torres sostuvo que desde el rol de conducción del cuerpo “se continúa el diálogo con las distintas fuerzas políticas que componen la Legislatura”.

La espada oficialista confirmó que convocarán “a Labor Parlamentaria y a sesión el próximo miércoles como nos habíamos comprometido” y remarcó que “si a una parte de la oposición no le gusta la postura del oficialismo con respecto a ciertos proyectos de ley, el lugar para dar ese debate es durante la sesión. No en sus cuentas de TikTok o Instagram”.

Lo que viene. El escenario no está definido aún. Hasta el miércoles puede pasar de todo. No obstante, la versión más fuerte es que el PJ insistiría con el tratamiento exprés de la polémica iniciativa libertaria que acota el margen de maniobra a los opositores en el planteo sobre tablas de sus proyectos. Con lo cual, la contraofensiva cambiemista se expresaría nuevamente en el rechazo no dando quórum.

El arco opositor reinstalaría la movida, aunque su costo es muy alto. “Los responsables de que la Legislatura no funcione son el gobernador Martín Llaryora y la vicegobernadora Myrian Prunotto”, se quejan los opositores. En el PJ retrucan: “¿No van a dar quórum nunca más? Se van a desgranar”. Así el peronismo apuesta al desgaste y a hacerle pagar el costo político a JxC. El ala halcón de Juntos tiene otra teoría. El pase de factura de la ciudadanía le llegará al oficialismo.