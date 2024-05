Senado: Unión por la Patria se prepara para votar en contra de la Ley Bases

Unión por la Patria se prepara para votar en contra de la Ley Bases. A pesar de las especulaciones sobre la influencia que podrán tener los gobernadores peronistas interesados en que se apruebe el proyecto, los senadores Carlos Linares y Mariano Recalde aseguraron que los 33 miembros del interbloque lo rechazarán. Además, coincidieron en las dificultades para que se cumple el objetivo oficialista de debatir en el recinto antes del Pacto del 25 de Mayo. La "fe de erratas" en el texto que llegó a la Cámara alta desde Diputados y la presión por sumar expositores, los principales reclamos de los legisladores opositores.

En diálogo con AM 750, Linares (Chubut) se refirió en primer lugar a la presencia del ministro del Interior, Guillermo Francos, en el Senado. "No fue un debate ni una charla. Solo leyó la ley y nada más", cuestionó. "El primer indicio de que algo no andaba bien es que entró una fe de erratas del escándalo que está pasando en Diputados con el arreglo del tipeo de una ley tan importante", agregó el legislador.

Por su parte, Recalde deslizó que el error en el texto que llegó de Diputados podría haber sido intencional: "Es una especie de si pasa, pasa", dijo en El Destape: "(Es) como cada vez que se trata una ley que entrega el patrimonio nacional o los derechos de los trabajadores... recuerdo con la privatización de YPF, la ley Banelco y ahora la fe de erratas. Fue advertido, fue denunciado y tuvieron que corregirlo. Pero era un cambio grosero en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI)".

Tanto Linares como Recalde se centraron en el cuestionamiento al RIGI. El chubutense insistió en que "perjudica mucho al empresariado local, a las pequeñas y medianas empresas". Para su colega, se trata de un régimen que va a "entregarle el país a los capitales extranjeros" y que apunta "a un modelo económico extractivista y primarizado".

El objetivo del oficialismo es lograr dictamen el jueves 9 para poder tratar la Ley Bases y el paquete fiscal el jueves 16. Sin embargo, en el interbloque de Unión por la Patria tienen expectativas en que no suceda. De hecho, la oposición consiguió que se habilitara una lista de expositores por fuera de los funcionarios del Ejecutivo nacional.

Unión por la Patria en el Senado: Recalde y Linares sostienen que no hay fracturas

En La Libertad Avanza apuestan a que los gobernadores peronistas puedan ejercer una influencia a favor de la Ley Bases en los senadores que responden a sus órdenes. De hecho, celebraron que el mandatario provincial Raúl Jalil, de Catamarca, hablara en público de la necesidad de apoyar el proyecto.

Sin embargo, Recalde y Linares negaron que haya alguna posibilidad de un voto a favor entre los 33 miembros de Unión por la Patria. "No va a haber sorpresas. Tuvimos reunión de bloque ayer y el viernes pasado. Están todos los senadores en Buenos Aires, nos reunimos centrales sindicales, con la CGT y la CTA, y veo un bloque compacto", .subrayó el referente de La Cámpora.

