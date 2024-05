Catamarca: el gobernador pidió apoyar la Ley Bases, pero una de sus senadoras votará en contra

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, manifestó ayer que va a apoyar la Ley Bases y que le iba a pedir a los representantes de su provincia que voten a favor en el Senado. Sin embargo, la senadora y exgobernadora Lucia Corpacci se diferenció: "Seguramente no la acompañe", dijo.

Durante una entrevista en Radio 10, Corpacci enfatizó que entiende que el mandatario "tiene la necesidad de buscar algún tipo de encuentro con el gobierno nacional" porque las provincias necesitan recursos. En esa línea, hizo hincapié en el esfuerzo que está realizando Jalil para sostener programas -como el boleto universitario, por ejemplo-, a pesar del recorte de fondos que hizo el presidente Javier Milei.

"Eso no significa que nosotros los legisladores no tengamos la obligación de responder a ese sector de la población que nos votó. Lo voy a decir clarito: yo he sido gobernadora en la época de (Mauricio) Macri, tuve que hacer reuniones con el gobierno nacional aún cuando no estuviera de acuerdo. Creo que a este gobernador le pasa absolutamente lo mismo y nosotros somos cuidadosos y respetamos su mirada, pero algunas cosas no las compartimos", declaró Corpacci.

La senadora subrayó que no está de acuerdo "en muchísimos puntos, por no decir en todos" de la Ley Bases. En particular se refirió a la reforma laboral, a la suba de tarifas, y al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Consultada sobre si su rechazo ya está confirmado, Corpacci respondió: "Quiero que entre al Senado, quiero sentarme a leerla porque todavía no la tenemos en nuestras manos. Y seguramente no acompañe, es muy probable. Pero hay que decirlo después que ingrese".

"Este gobierno nacional no debate nada, todo es a fuerza de látigo, de humillación y maltrato y esa no es la Argentina en la que yo quiero vivir. Quiero vivir en una Argentina donde la democracia exista y las cosas se discutan, pero en la Ley Bases hay un montón de cosas que no se discutieron y todos los puntos impactan en la vida cotidiana de la gente", declaró Corpacci.

Con respecto a las fechas, Corpacci manifestó dudas sobre la posibilidad de que el proyecto sea tratado antes del Pacto de Mayo, que es la intención que tiene el oficialismo. La senadora contó que para las próximas semanas había dos sesiones fijadas: una pedida por el radicalismo para tratar presupuesto universitario y otra el 15 de mayo en la que se presentará por primera vez el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. "Los números están muy justos y hay muy poco tiempo para debatir", agregó.

El gobernador de Tucumán celebró que Jalil respalde a Javier Milei

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue le primer mandatario provincial peronista que manifestó en público su apoyo a Milei. De hecho, tres de sus diputados rompieron el bloque de Unión por la Patria en la Cámara baja y formaron un nuevo espacio.

Apenas trascendió que Jalil manifestó que "es muy importante" apoyar la Ley Bases, Jaldo usó sus redes sociales para acompañarlo.

"Acompañamos la posición política institucional del gobernador de Catamarca, Rau Jalil, en estos momentos donde tenemos que ser responsables en nuestro rol como gobernadores y trabajar en conjunto con el Gobierno Nacional. Desde las provincias buscamos generar espacios que puedan mejorar la gobernabilidad del país y que estas acciones redunden en beneficio de cada una de las provincias argentinas. Son tiempos de dejar diferencias personales y políticas para ayudar a sacar adelante a la Patria", escribió en X.

