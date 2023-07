A medida que se acercan las PASO se profundiza la interna en la oposición, y en esta oportunidad fue el precandidato a jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, quien apuntó contra su contrincante del PRO, Jorge Macri, a quien criticó por "haber gobernado hasta hace poco un municipio del tamaño del barrio de Belgrano".

"Los porteños merecemos otro respeto. Merecemos que quienes quieran gobernarnos conozcan nuestra ciudad, cuáles son las cosas que nos afectan, cuáles las que disfrutamos y cuáles son las que se deben resolver", sostuvo Lousteau en declaraciones a Radio Metro.

Lousteau saca 300 mesas a la calle y busca diferenciarse de Jorge Macri

"Este conocimiento de la Ciudad requiere no de caminar en una campaña, sino de venir trabajando desde hace mucho tiempo y de tener equipos y propuestas como los que mostramos el otro día en el acto en el microestadio de Argentinos Juniors", agregó el líder de Evolución Radical.

A su vez, reiteró sus cuestionamientos a la precandidatura del ex intendente de Vicente López, con quien competirá en las PASO, y remarcó: "Gobernó hasta hace unos días un municipio que tiene el tamaño del barrio de Belgrano y la ciudad tiene 48 barrios".

Por otro lado, el senador nacional radical añadió: "Debemos sancionar un nuevo Código de Convivencia en el que se establezca como transitamos y nos vemos en la Ciudad, y el que no lo cumpla que sea penalizado".

Martín Lousteau dio inicio a la campaña con un acto en el microestadio de Argentinos Juniors el pasado jueves.

"Por ejemplo, a los que lleven chicos a los cortes de calles, porque el Estado paga planes para que ellos estén en la Escuela", señaló como ejemplo sobre las personas que serían penalizadas por el nuevo Código de Convivencia y expresó: "Queremos que la educación pública vuelva a ser la primera opción de todos los porteños".

Retomando sus críticas a Jorge Macri, Lousteau consideró que la candidatura de su rival "no es constitucional" y la calificó como una "falta de respeto".

"Yo tengo un equipo trabajando en la ciudad hace ocho años. No es que de repente traigo a mi equipo de Vicente López y digo que es lo mismo", reprochó el senador radical, quien afirma que sus planteos "van más allá de si gestiona bien o mal".

Jorge Macri arrancó su campaña con precandidatos y un timbreo

Asimismo, insistió en que son varias las personas que, como él, consideran no constitucional la precandidatura del ex intendente y señaló que "no le gusta la doble vara".

"No puedo un día quejarme porque (Sergio) Uñac puso al hermano (postulado para la gobernación de San Juan) pero que no me parezca raro que pongan al primo (de Mauricio Macri en CABA)", sostuvo Lousteau y concluyó: "Es raro para un espacio que después dice que quiere elevar la institucionalidad".

AS./fl