El gobernador de Tucumán fijó una postura más cercana a Milei y criticó que Torres "dice la verdad a medias"

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fijó una postura más cercana a la Casa Rosada en la pelea entre sus pares y la Nación por la coparticipación federal que enfrentó la semana pasada al presidente Javier Milei y el mandatario provincial de Chubut, Ignacio Torres, al señalar que el patagónico dice "una verdad a medias". También señaló que Chubut "tiene que pagar la deuda", tal como sucede con el pasivo de su distrito.

"Quiero dejar aclarado que, si bien soy el gobernador de Tucumán, pero cuando yo me adhiero a alguna causa y firmo un documento estoy comprometiendo al pueblo tucumano, que es a quien represento", lanzó Jaldo. En esa línea, continuó: "Al tomar decisiones analizo bien cuáles son las consecuencias institucionales y cómo puedo comprometer a mi provincia". Tucumán fue una de las pocas provincias que no adhirió al comunicado de los gobernadores en respaldo a Torres.

Osvaldo Jaldo y Juan Manzur

Jaldo analizó el conflicto: "Primero, aduciendo los argumentos del gobernador del Chubut, y siempre solidarizándome con los habitantes de esa provincia, (debo decir) que no hay dudas de que la crisis golpea a todas las provincias". "Pero cuando se empiezan a buscar argumentos que a mí entender no son reales, se hacen reclamos sobre una base que no es real, por no decir que es falsa", sumó el sucesor del exgobernador y actual senador tucumano, Juan Manzur.

En esa línea, continuó: "Cuando el gobernador de Chubut habla de que le descontaron $13.000 millones, sí es verdad que la Nación le descontó, pero no de coparticipación sino de deuda que tiene la provincia de Chubut en concepto de Fondo Fiduciario, que debe casi $140 mil millones". "Le descontaron una cuota de la coparticipación. Es decir que cuando se aduce que arbitrariamente descuentan los recursos no se está diciendo la verdad o se dice una verdad a medias", remató Jaldo.

Se suspendió la reunión entre gobernadores y diputados del PRO a pedido del chubutense Ignacio Torres

El gobernador de Chaco sostuvo que es necesario "poner paños fríos"

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, se reunió hoy en Casa Rosada con el ministro del Interior, Guillermo Francos, en medio del enfrentamiento entre la Nación y las provincias por los recortes de fondos, y sostuvo que es necesario "poner paños fríos". "Hay que poner paños fríos, se necesita mucho diálogo, la Argentina no está para los contratiempos y para estar mirándonos de reojo", remarcó el gobernador radical de Juntos por el Cambio, uno de los que mantiene un vínculo con la gestión libertaria.

Sobre la reunión con el ministro del Interior dijo: "Tengo un diálogo muy sincero con Guillermo Francos. Estamos trabajando la refinanciación de la deuda" de Chaco con la Nación. En una postura menos confrontativa con Javier Milei en comparación a otros de sus pares, Zdero señaló: "Queremos el déficit cero porque eso va a dar orden y a acomodar el país para que salga adelante. Pero hay que hacerlo con madurez y precisión, yo estoy concentrando en tratar de ordenar lo que pasa en Chaco, no pueden imaginar el grado de anarquía que han dejado".

Javier Milei inaugurará las sesiones en el Congreso a las 21 horas del viernes

"Estoy en una provincia que nos la entregaron fundida. Han descalabrado el sistema sanitario provincial, nos dejaron deuda solamente. En dólares, en pesos, en todo", comentó sobre su antecesor, Jorge Capitanich. Por último, Zdero dijo que hasta el momento no fue invitado a la reunión de gobernadores de la que habló el bonaerense Axel Kicillof para unir los reclamos y las quejas de los mandatarios provinciales hacia la Nación.

Por su parte, Francos utilizó su cuenta de X para referirse a la reunión: "Mantuvimos una buena conversación con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero. Hablamos sobre los graves problemas heredados de Chaco y destacamos la importancia de establecer un diálogo constructivo para encontrar soluciones que promuevan el desarrollo del país", escribió.

ML / ds