Adorni: "El Gobierno le descontará el día no trabajado a los empleados del Estado que adhieran al paro del 24 de enero"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, retomó sus habituales conferencias de prensa luego de que se suspendiera por la participación del presidente Javier Milei, en el Foro Económico de Davos.

Sobre el paro general del día 24 de enero en rechazo al megadecreto firmado por el Presidente y la Ley Ómnibus, el vocero fue contundente y anunció: "Se ha tomado la decisión de descontar el día a todos los empleados estatales, nacionales, que se adhieran a esta medida", una medida que ya había adelantado durante su conferencia del lunes.

Y agregó: "El salario es una contraprestación y quien no trabaja es razonable que no cobre. Seguimos esperando los argumentos del por qué del paro, no nos quedan claros. La línea 134 está abierta, de manera anónima, para de todos aquellos que se sientan extorsionados o amenazados, o que sientan alguna situación que los obligue a parar".

Sobre los dichos de Pablo Moyano, señaló: “Escuché ayer al hijo de Hugo Moyano decir que el país estaba funcionando y que no era necesario ni el DNU ni la ley. Hay que ver qué considera él qué es un país funcionando, o funcionando para quién. Entendemos que Argentina está en una necesidad de urgencia, y de absoluta necesidad”.

Y agregó: “La Argentina no está funcionando, o al menos no para la gente de bien, de trabajo, para los que se esfuerzan y quieren vivir en un país mejor. Para ellos no está funcionando”.

Por otro lado, acerca del discurso del presidente en el Foro Económico Mundial de Davos, comentó: "Nunca antes había dado un presidente una clase magistral, defendiendo con argumentos la superioridad del libre mercado y del progreso individual. Habitualmente los mandatarios argentinos se dedicaban a ir a este tipo de Foros a quedar bien y pasar el rato. Nos honra que Argentina vuelva a ser un faro del mundo occidental".

De la mano con ello, en cuanto a las reuniones que mantuvo Javier Milei con David Cameron, la reina Máxima de los Países Bajos y la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, apuntó: "Con Cameron acordaron promover inversiones para la Argentina. La señora Georgieva destacó el esfuerzo que está haciendo la Argentina para contener la inflación y promover el crecimiento impulsado, como debe ser, desde el sector privado”.