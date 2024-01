Luego de los comentarios realizados por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien criticó a la gestión de Axel Kicillof por la masacre de este domingo en La Matanza, diciendo que “el Estado no está tan presente en esos lugares”, el gobierno provincial lo cruzó, asegurando que “es una falta de respeto chicanear frente a una tragedia que nos dejó 5 muertos”. Por su parte, el dirigente social Juan Grabois postuló que “garantizar que cualquier familia pueda acceder a un lote sin arriesgar el pellejo es un deber de todos”.

Por la mañana, Adorni había cuestionado la gestión de Kicillof en la conferencia de prensa: “Evidentemente, el Estado no está tan presente en esos lugares. Han hecho tanta publicidad del Estado presente y de repente vemos gente matándose en el partido de La Matanza por tener un pedazo de tierra”. También afirmó que desde Nación estaban “consternados por la cantidad de muertos y heridos”, manifestó que consideran que se trató de un “hecho penoso y lamentable”, principalmente por el “contexto en el que ocurrió”, pero aclararon que entienden “que es un tema estrictamente provincial”.

Tres “delegados” efectuaron más de 40 disparos en un predio de tierras tomadas, hecho que sumó 5 muertos y 8 heridos

“Es una falta de respeto chicanear frente a una tragedia que nos dejó 5 muertos. Nosotros respondemos trabajando. Respuestas de este tipo ya escuchamos frente a la catástrofe de Bahía Blanca, donde todavía estamos esperando la ayuda del gobierno nacional”, respondieron desde la cartera de Seguridad provincial en comunicación con TN, en referencia al trágico temporal del 16 de diciembre que arrojó como saldo 13 muertos y destrozos habitacionales que impactaron a más de 90 mil personas.

La masacre se produjo durante la tarde del domingo, en el barrio 8 de Diciembre, en la localidad de González Catán. El loteo de una plaza para la venta fue el detonante de la discusión vecinal, en la que tres “delegados” de la zona efectuaron más de 40 disparos en un predio de tierras tomadas, hecho que sumó 5 muertos menores de 30 años, incluyendo un adolescente de 16 años, y 8 heridos. En medio de la balacera había familias completas con niños y los vecinos definieron al episodio como una “emboscada” que fue planificada. Por su parte, los obispados de San Justo y Gregorio de Laferrere se solidarizaron con las víctimas y apuntaron contra las "organizaciones del mal y del crimen" que actúan "impunemente".

El dirigente social Juan Grabois calificó este lunes de "matanza imperdonable" a los asesinatos perpetrados el domingo en la localidad bonaerense de González Catán contra cinco personas que "luchaban por un pedazo de tierra" y criticó al vocero presidencial, Manuel Adorni, al afirmar que "la necesidad y la urgencia" del Gobierno "debería ser" que haya "tierra para los argentinos" y "no sacar normas para que se pueda entregar a cualquier multinacional".

"Garantizar que cualquier familia pueda acceder a un lote sin arriesgar el pellejo es un deber de todos, que en cada barriada haya un mínimo nivel de dignidad también. La necesidad y la urgencia debería ser esa: que haya tierra para los argentinos, no sacar normas para que la tierra argentina se pueda entregar a cualquier multinacional", dijo Grabois el lunes por la tarde en su cuenta de la red social X (antes Twitter), en un mensaje en el que pidió resolver la problemática "entre todos".

El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y del Frente Patria Grande planteó que "un lote para cada familia no es tan difícil en un país con un habitante cada diez hectáreas" y criticó a Adorni, afirmando que la masacre "no es un hecho estrictamente provincial". "No puede ser que casi ningún gobernante —nacional, provincial, municipal— tome esta cuestión como prioridad, porque, señor Adorni, lamento decirle que no es un hecho 'estrictamente provincial': que en Argentina haya personas muriendo por un pedazo de tierra para vivir debería avergonzar a cualquier dirigente de cualquier partido político", resaltó.

Si bien Grabois señaló preferir la "brutalidad" de Adorni antes que "la indiferencia, la hipocresía y el silencio", el dirigente social remarcó que "detrás de esta matanza imperdonable" hay un "acumulado de deshumanización" que "no va a aparecer" en "crónicas policiales ni comentarios oportunistas" en los que ubicó al del vocero presidencial, por buscar que el hecho se instrumente “vilmente para sacar ventajas políticas”. "Pero la gente no se puede meter abajo de la alfombra como si fuera polvo para siempre”, advirtió.

“Si como sociedad seguimos empujando a medio pueblo a un basural sin oportunidades, la mierda nos va a salpicar a todos", aseveró. “Primero a nosotros, seguro, porque estamos ahí, al ladito”, aclaró Grabois y añadió: “Segundo a todo el campo nacional y popular, el peronismo, desde el último militante hasta el gobernador, que somos los que deberíamos solucionar el problema porque dijimos que estábamos en esta vida para luchar por la justicia social. Pero a la larga, a vos, Adorni, a vos Pérez, la mierda les va a salpicar también”.

"Pocos se quieren meter en el tema porque no da votos, trae problemas. Cuando hay una iniciativa como las ARCAS para que en forma pacífica y legal los de abajo puedan tener un terreno, todo se tiñe de sospecha y xenofobia: 'el barrio de Grabois', 'quieren llenar Mar del Plata de negros de La Matanza'. Antes era el 'cuntri de Milagro Sala'; antes eran los grasita que usaban el parquet para hacer asado. Entonces, los políticos dicen 'para qué me voy a meter en este quilombo'... Mejor no hacer nada, a ver si se nos indigna la gente decente, a ver si perdemos votos", criticó el excandidato presidencial.

Asimismo, dialogó con lo expresado por el vocero de Javier Milei, cuando resumió que la tragedia fue “gente matándose por un pedazo de tierra”. “Efectivamente, la causa de esta masacre fue la lucha por un miserable pedazo de tierra en un terreno totalmente insalubre, una tosquera sin luz ni cloacas ni nada. Las familias del barrio, aterradas por la masacre, mientras ruegan que se haga justicia, desesperan para que no se concrete un desalojo. Prefieren vivir en esa tierra ensangrentada a la nada. Es así, esta es la verdadera violencia política que vive el país”, analizó Grabois.

