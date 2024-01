El cruce de Grabois con el hermano de Bertie Benegas Lynch: "Además de mal tipo, sos un aristócrata de cotillón"

El debate que este miércoles se generó en Diputados por la ley ómnibus del presidente Javier Milei dejó todo tipo de cruces con insultos y chicanas. Uno que en las últimas horas se hizo viral es cuando la diputada de Unión por la Patria Natalia Zaracho reclamó por el poco tiempo que tuvieron para leer semejante cantidad de leyes contenidas en el proyecto de La Libertad Avanza. Esto fue tomado por algunos oficialistas para tratarla de "casta" por "no hacer su laburo", como es el caso de Joaquín Benegas Lynch, hermano de Alberto "Bertie" Benegas Lynch y también dirigente de LLA. Es por eso con Juan Grabois salió al cruce del libertario.

Todo comenzó con el post de un usuario de la red social X (ex Twitter) que decía "'No tuvimos tiempo de leer todo' Señora diputada Zaracho, tuvo 14 días para leer 400 páginas. Es una vergüenza. Le pagamos EXCLUSIVAMENTE para eso. Su única responsabilidad era LEERLO. Si leía solamente 29 páginas por día llegaba. No está capacitada para ocupar una banca".

Ese posteo fue compartido por el hijo de Alberto Benegas Lynch, quien además agregó: "Como llega a ser diputada esta mujer?? una persona que dice que no tiene tiempo de hacer su laburo. A esto le decimos casta. Tanto talento y capacidad del sector privado suelto y disponible. A los que puedan, deben involucrarse para cambiar la política".

Juan Grabois, que milita en el mismo espacio que Zaracho, la diputada conocida por ser la primera cartonera en tener una banca en el Poder Legislativo, salió a defenderla al reclamar que efectivamente fueron pocos días para entender la magnitud de cambios que planteó el Poder Ejecutivo, y lo trató de "hipócrita" y de "aporófobo", es decir, discriminar a las personas de clases bajas.

"Pequeño rufián infame, aporófobo e hipócrita: sabés perfectamente que salvo algunos técnicos especializados, nadie leyó en su totalidad los artículos de la ley. Vos no debés entender ni un 10% de la ensalada rusa que armaron", comenzó su descargo, también por la misma red social.

"Natalia (Zaracho) es sincera y lo dice, mientras se expresa sobre los temas que sí conoce. Tiene una sabiduría y una bondad que le hace bien a la democracia. Algo que los pituquitos como vos nunca van a entender", agregó.

"Es elocuente que llames casta a una diputada que vive humildemente en un barrio popular y trabaja desde los nueve años para ganarse el pan, que conoce lo que es la vida del pueblo y no habla desde la soberbia del doble apellido. Eso es la casta para ustedes: los trabajadores y los humildes. La gente de bien son los Benegas-Lynch, Bullrich Luro de Puyredón y Etchevehere. Además de mal tipo, sos un aristócrata de cotillón. Que te mejores. A Nati no le llegás a los talones", concluyó.

Juan Grabois ya había salido a bancar a Natalia Zaracho

No es la primera vez que Grabois sale a defender a la legisladora. Cuando se conocieron imágenes de Zaracho en una pelea en un partido de fútbol en Lomas de Zamora, el ex precandidato a presidente cuestionó la actitud de la prensa y de quienes salieron a criticarla.

"Al salame de Clarín que escribió la nota sobre @Naty_Zaracho titulada «Una diputada de Juan Grabois terminó a las trompadas en un partido de fútbol» ¿no podías ahorrarte ser tan gorila y miserable el último día del año? Primero, Nati no es mía ni de nadie, es la vicepresidenta de nuestro partido y es de las mejores dirigentes políticas del país. Segundo, nuestra sociedad está plagada de violencia, que en las barriadas se agrava por la pobreza, pero que también se ve en los countries, en las peleas de conductores de 4×4, en las escuelas privadas, en los clubes de rugby, en Pinamar y Punta del Este, gente que tuvo todas las posibilidades también pelea. Nati podría querer asimilarse a ustedes, imitarlos, ustedes que con modales prolijitos, educaditos y lindos trajes irradian violencia, ignorancia y prejuicios con cada nota, con cada programa, tiran la piedra y esconden la mano… pero Nati dona parte de su sueldo, se quedó en el barrio que la vio nacer, un barrio bravo sí, pero de gente laburadora… y Nati trabaja para que la gente viva mejor ahí. En primera división se agarran a las trompadas, así que no se que les escandaliza… pero acá Nati actuó perfectamente bien. En el video se ve claramente que Nati no pegó ninguna «trompada», está separando para que nadie lastime a nadie, pero ustedes titulan cualquier cosa porque tienen asco a los pobres. La chica que Nati agarra es una pariente suya, la saca para que no pelee más, porque para Nati el «no te metás» no es una posibilidad, porque cuida su barrio y a las pibas. Ustedes se rasgan las vestiduras. Hipócritas. Si la política, la prensa, los empresarios, la dirigencia tuviera la mitad de los valores de Nati este sería un país mucho mejor. Nati es un ejemplo y ustedes son una bosta", escribió Grabois.

