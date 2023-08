El crimen de Morena Domínguez en Lanús causó una fuerte conmoción social en general y en esa localidad del Conurbano en general. A 15 cuadras del lugar del hecho vive la diputada nacional de Patria Grande en el Frente de Todos, Natalia Zaracho, apuntada por supuestamente haber impedido la detención de un adolescente que fue capturado por la policía el miércoles pero después fue desligado del crimen. "Vivimos horas muy difíciles, los pibes se nos caen de las manos", sostuvo.

Zaracho, integrante del espacio de Juan Grabois, se hizo conocida cuando se convirtió en la primera diputada cartonera de la historia del país. En los últimos días, a raíz del crimen de Morena, su nombre resonó en los medios con un señalamiento. "Decidí no salir a contestar porque sabía que era una falta de respeto y una política barata que estaban haciendo", dijo.

Y agregó: "No me quiero poner en papel de víctima, pero salieron a decir que había defendido a ese pibe para que no lo lleven detenido cuando en realidad fue para que no haya un abuso policial".

Cuando trascendió la noticia del asesinato de Morena se hizo referencia a la supuesta detención de un menor de edad al que Zaracho había defendido tiempo atrás de una golpiza policial, hecho por el cual terminó detenida. Ello porque supuestamente había impedido su detención, algo que desmintió. Además, el adolescente finalmente no terminó involucrado en el crimen por el cual hay dos hermanos de 25 y 28 años detenidos.

Fue durante una entrevista en el programa Desiguales (TV Pública), donde analizó la situación que se vive en los barrios del Conurbano a partir de la inseguridad, situación que esta semana se cobró la vida de una nena de 11 años que estaba por entrar a su escuela. "Es importante dar una discusión seria", planteó.

Morena Domínguez, la nena asesianda en Lanús.

Para Zaracho, "la gente está muy enojada por el caso puntual". "Son nuestros pibes: el menor que cayó 20 veces en cana y la piba que sufrió esto son nuestros, siempre el costo lo tenemos que pagar de este lado. Vayan a Caraza y vean cómo está el barrio: está tomado por el narcomenudeo, pero el que maneja eso está en Puerto Madero o en los countrys", apuntó.

"De 10 pibes detenidos, 7 reinciden"

En ese complejo escenario, la referente popular planteo que se tiene que pensar "cómo recuperar a los pibes que no tienen oportunidades" y señaló que se debe pensar en una política contra la inseguridad desde el oficialismo, con un programa de medidas alejadas de las que plantea la derecha.

"Tenemos que pensar cómo hacemos para integrar a los últimos de la fila, a los que se nos están cayendo de las manos. No tengo miedo de dar la discusión y que después salgan a decir cualquier cosa", afirmó. Y añadió: "A nosotros también nos da bronca que nos roben un celular que compramos en 12 cuotas".

A su vez, advirtió la situación en torno a los jóvenes que terminan detenidos. "Ayer salieron a cazar pibes en Monte Chingolo, Villa Jardín, en Caraza. No me lo cuenta nadie, yo vivo ahí, no en Capital. Y de 10 pibes que caen detenidos, 7 reinciden", señaló.

Cómo abordar la situación carcelaria

Zaracho conoce del tema. Hace algunos meses presentó un proyecto para abordar las condiciones de detención que no fue tratado. "Proponemos una formación dentro del penal, que cuando salgan puedan tener el DNI, que tengan formación para poder trabajar. Tenemos que ver cómo hacer para que haya una política que integre. Que después, afuera, en cada municipio haya una cooperativa que lo espere con un trabajo", expresó.

Natalia Zaracho.

La diputada oficialista afirmó que "no estamos inventando nada nuevo" y que el que plantea es un modelo que funciona. Lo dijo con base en experiencia propia. "En las cooperativas que nosotros tenemos no hay reincidencia. Tenemos cero reincidencia", aseguró.

Bajo esa perspectiva, según dijo, "la violencia también baja dentro de los penales, porque ese tiempo lo empiezan a ocupar estudiando, formándose y vuelven a ser jefes de familia, porque tienen un incentivo".

Así y todo, el panorama es por demás complejo y preocupante para esta dirigente social. "La realidad es que las organizaciones sociales hacemos lo que podemos con lo poco que tenemos: con los comedores, con apoyo escolar y dando la posibilidad de tener un trabajo en una cooperativa nuestra", completó.

