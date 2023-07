La precandidata a diputada (UxP), Natalia Zaracho, aseguró que la política del Frente Patria Grande tiene que ver con las transformaciones, algo que incomoda a ciertos sectores que creen que la receta está en el FMI. "No somos boludos, del otro lado están los que fueron parte del 2001", resaltó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Ayer, Juan Grabois criticó nuevamente a Sergio Massa y usó la figura de "banquetear" porque el ministro almorzó con los dirigentes de la Sociedad Rural. ¿Cuál es tu propia opinión de Massa? ¿Cómo creés que se va a resolver la interna?

Salí a hablar de eso porque no nos parece prudente. Queda en evidencia cuáles son las prioridades, se habla del dólar y la recuperación económica pero no de la distribución, en un contexto donde hay funcionarios que salen a decir que no hay pobreza en Argentina. Nosotros tenemos, claramente, otra mirada.

Así como Massa se juntó con la Sociedad Rural, nosotros hicimos una actividad, que no salió en la mayoría de los medios, con Evo Morales, que tiene que ver con la proyección que tenemos con la "Patria Grande" y el proceso que hicieron con recuperar los recursos naturales y hacer una política de redistribución de la riqueza que le cambió la vida a todos los bolivianos.

Claramente tenemos distintas miradas, y creo que la estrategia de Cristina Kirchner fue completa: tiene un candidato como Massa, y uno como Juan Grabois, que intenta discutir que queremos recuperar lo mejor del gobierno de Néstor, lo mejor del gobierno de Cristina y profundizar todas las políticas de transformación.

Y eso tiene que ver con sectores a los que no les gusta mucho cuando planteamos las transformaciones, porque son para incomodar a quienes suelen estar muy cómodos. Entonces creo que nuestra política tiene que ver con eso.

Nosotros votamos en contra del acuerdo del Fondo porque sabíamos lo que implicaba y teníamos una mirada distinta con la política y la economía de nuestro país. Entendemos que las políticas que van a transformar la vida de las personas que peor la pasan tienen que ver con una discusión en serio y los poderes concentrados, y creo que eso no se está haciendo, y que nosotros podemos aportar mucho desde ese lugar.

¿Cómo imaginas el 14 de agosto?

No te digo festejando, porque no hay nada que festejar en un contexto donde tenemos a más del 60% de los pibes bajo la línea de la pobreza, pero estoy convencida de que las elecciones nos van a sorprender, no solo a nosotros sino a la mayoría de la gente.

Se está dando algo increíble con Juan Grabois, la política la hacemos de las periferias hacia al centro, de abajo para arriba, y eso es algo que no se ve en las encuestas y que viene hace mucho tiempo en nuestro país.

Pero hay una sensación en los barrios y el territorio que no la tiene cualquiera, pero no porque no se pueda, sino porque no vienen y prefieren juntarse en otros lugares.

Nosotros tenemos una agenda muy territorial donde recorremos todos los barrios y eso se ve muy positivamente, porque hay disconformidad y una evidencia muy clara de que la gente no es tonta ni boluda, de que si hace cuatro años nos venimos matando (porque dentro de Unión por la Patria no había un consenso de la política que se estaba llevando adelante), claramente tiene que haber unas PASO y creo que Juan representa esa disconformidad que se estaba dando.

No somos boludos, del otro lado están los que fueron parte del 2001, y que vienen a implementar una agenda nueva pero con una receta que ya tuvimos en el país. Yo siempre digo que soy hija del 2001 y no me la van a contar.

Entendemos que tenemos que tener un consenso (en el sentido de cada voto que juntemos, si llegamos a perder) para acompañar, pero haciendo valer los votos de quienes piensa como nosotros, para tener un país que tenga recuperación económica pero también distribución de la riqueza.

Dicen que Juan Grabois podría tener entre 5% y 8%, lo que implicaría más que los votos de la izquierda junta, así que aunque pierdan la primaria dentro de Unión por la Patria, ganarían respecto de la representación de los sectores de izquierda.

Veo que la candidatura de Juan Grabois no es simbólica, claramente representa algo. Juan no tuvo ningún rol en el gobierno de Frente de Todos, nunca fue funcionario, y de lo que viene diciendo desde que empezó a militar hasta ahora no hay contradicciones.

Eso hay que valorarlo en la política, porque un día estás en un lado, otro día estás en otro, decís una cosa y después decís otra. Creo que eso hay que empezar a valorarlo porque si no caemos en que la gente descree de la política y no participa.

Creo que, a 40 años de la democracia, tenemos que hacer que la mayoría de la gente vaya a votar y pueda tener opciones, y creo que esto nos va a fortalecer para seguir avanzando. Nuestro espacio político es muy joven pero tiene una proyección a largo plazo y estoy convencida de que esto va a generar nuevas semillas.

Nunca me imaginé que iba a ocupar una banca en el Congreso, y mis compañeros me toman como referencia de que tenemos posibilidades de poder ocupar esos lugares para transformarle la vida a la gente. A la gente real, la que manda los pibes al colegio público, a la que le gusta la salud pública, la gente que vive en el barrio, la que no llega a fin de mes y se le hacen imposibles y violentos los precios de los alimentos.

Ayer escuchando a Evo Morales y me emocioné mucho, porque las transformaciones en serio no viene con la receta del Fondo o de Estados Unidos, se hacen con la participación y el poder popular. Así que estoy muy ansiosa y contenta de lo que estamos aportando a esta nueva etapa y en medio de este contexto que está tan difícil.

Poder tener un candidato que nos represente y que pelee por nuestra agenda con los sectores que concentran, especulan y que se hacen ricos con el sufrimiento de nuestro pueblo, la verdad que no se da siempre. Creo que es muy importante incentivar a la gente a que participe, que debata y que podemos pensar distinto y discutir ideas pero siempre con respeto.

