Massa anticipó "fuertes desembolsos" del FMI: "Se saca de la campaña la discusión"

El ministro de Economía, Sergio Massa, destacó que con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se acordó para los "próximos cinco meses" por lo que "se saca de la campaña la discusión sobre el Fondo Monetario" y anunció que habrá "fuertes desembolsos en agosto y en noviembre, que cubren largamente las obligaciones para este año".

Tras anunciar las primeras medidas económicas luego del principio de acuerdo con el FMI, el titular del Palacio de Hacienda aclaró que no prevé viajar a Washington, porque los enviados de Economía "hicieron un gran trabajo para cerrar todo".

"Lo mejor que podemos hacer es tener nuestro propio programa y pagarle al FMI para sacarlo del escenario de la política económica argentina", sostuvo el también precandidato presidencial de Unión por la Patria en una entrevista con Duro de Domar en C5N.

Con el aval del FMI, suben el dólar ahorro y mejoran tipo de cambio para economías regionales

"Hasta fin de noviembre no tenemos que discutir ningún tema y eso, de alguna manera, nos va a dar la posibilidad de que ese vecino que tenemos en el barrio, incómodo, que no lo trajimos nosotros, que es el Fondo, que lo trajo Mauricio Macri, no sea un factor o un actor adicional en la campaña, más allá que para la Argentina es un tema a resolver", remarcó Massa.

El tigrense evitó dar precisiones de montos que dice se establecerán en el documento con el FMI y apenas enunció que "cubre largamente las expectativas que había para este año".

"No quiero especular con el número porque corresponde que quien va a hacer los desembolsos sea quien lo informe", indicó, para luego precisar que será posterior a que el FMI lo trate en su Directorio. Sí avanzó en que serán en agosto -definió a esos como "un paquete muy grande"- y uno en noviembre.

"Lo mejor que podemos tener es nuestro propio programa exportador, nuestro régimen de consolidación de reservas, hacernos fuertes, pagarles y sacarlo del escenario de la política económica", proyectó Massa como su hoja de ruta, "para tener un diseño de largo plazo de política industrial, empleo e inclusión".

"Cuando estás todo el tiempo discutiendo con tu acreedor condiciones esto se te hace difícil", agregó, y se comprometió a "mantener el orden fiscal".

En una entrevista con C5N, Massa sostuvo que "para la Argentina es bueno tener un documento base con el FMI que busca mantener el sostenimiento fiscal y el tipo de cambio".

Kristalina Georgieva y Sergio Massa.

El funcionario nacional manifestó que hay que "aprender a que en los momentos de vacas gordas hay que tener reservas".

El ministro dijo que en el Gobierno hay que "asumir los errores, pedir disculpas, corregirlos y aprender hacia adelante".

También dijo que en el caso del dólar agro se hará una "actualización del precio", que impacta en más de 100 economías regionales.

"Nuestros pilares tienen que ser superávit comercial y fiscal, dólar competitivo y desarrollo con inclusión", señaló Massa, quien subrayó que "le costó a muchos reconocer la sequía, para no darle excusas al Gobierno".

Sobre la oposición, aseguró que "si hubiese alguna propuesta inteligente, la tomaría".

Y advirtió: "Si algunos usan de excusa estas medidas para remarcar, los vamos a ir a buscar".

Massa admitió que hubo un "tira y afloje" en la negociación con el Fondo Monetario: "Uno tiene que ser firme en el manejo del Estado y profesional".

El dardo de Massa a Macri: "Tenemos una hipoteca que tomó el tío jugador de la familia"

Y lanzó: "Tenemos una hipoteca que tomó el tío jugador de la familia, el ex presidente Macri. No es una buena noticia poder ordenar un programa con el Fondo, porque lo mejor es no tener que hacerlo".

"Al Fondo no lo encontramos en un chocolatín Jack, es un tema que heredamos", señaló.

Las 4 medidas de Massa

Simplificación cambiaria : equiparar tipo de cambio dólar solidario y dólar tarjeta, manteniendo dólar Qatar para consumos superiores a USD 300 mensuales. Dólar Solidario y Dólar Tarjeta (tarjeta hasta USD 300 mensuales): quedaran unificados al 30% de Impuesto PAIS + 45% de Percepción Ganancias. Son en promedio 900 mil personas que compran USD 150 mensuales.

: equiparar tipo de cambio dólar solidario y dólar tarjeta, manteniendo dólar Qatar para consumos superiores a USD 300 mensuales. Dólar Solidario y Dólar Tarjeta (tarjeta hasta USD 300 mensuales): quedaran unificados al 30% de Impuesto PAIS + 45% de Percepción Ganancias. Son en promedio 900 mil personas que compran USD 150 mensuales. Impuesto PAIS Servicios : se generaliza el impuesto País al 25% para todos los servicios, excepto: (i) Fletes, que se le aplicara la alícuota del 7,5%; (ii) Salud y Educación, exentos por artículo 36 de la Ley 27.541, y; (iii) Recitales, que ya paga el 30%. El impuesto lo perciben los bancos al momento de que los importadores acceden al MLC. No se aplica si se paga con dólares propios.

: se generaliza el impuesto País al 25% para todos los servicios, excepto: (i) Fletes, que se le aplicara la alícuota del 7,5%; (ii) Salud y Educación, exentos por artículo 36 de la Ley 27.541, y; (iii) Recitales, que ya paga el 30%. El impuesto lo perciben los bancos al momento de que los importadores acceden al MLC. No se aplica si se paga con dólares propios. Impuesto PAIS Bienes : se generaliza el impuesto País al 7,5% para todos los bienes, excepto: (i) Medicamentos y material para combatir el fuego, exentos por artículo 36 de la Ley 27.541, (ii) Suntuarios, que ya pagan el 30%, (iii) Combustibles, lubricantes, bienes vinculados a la generación de energía, así como insumos y bienes intermedios vinculados a la canasta básica alimentaria, seguirán sin pagar el Impuesto País. El impuesto lo perciben los bancos al momento de que los importadores acceden al MLC. No se aplica si se paga con dólares propios. La percepción se aplica sobre todas las importaciones, incluidas los ingresos a Zona Franca y Area Aduanera Especial de Tierra del Fuego.

: se generaliza el impuesto País al 7,5% para todos los bienes, excepto: (i) Medicamentos y material para combatir el fuego, exentos por artículo 36 de la Ley 27.541, (ii) Suntuarios, que ya pagan el 30%, (iii) Combustibles, lubricantes, bienes vinculados a la generación de energía, así como insumos y bienes intermedios vinculados a la canasta básica alimentaria, seguirán sin pagar el Impuesto País. El impuesto lo perciben los bancos al momento de que los importadores acceden al MLC. No se aplica si se paga con dólares propios. La percepción se aplica sobre todas las importaciones, incluidas los ingresos a Zona Franca y Area Aduanera Especial de Tierra del Fuego. Dólar Economía Regionales: se amplía el esquema de economías regionales. Las exportaciones que se liquidan hasta el 31 de agosto de 2023 tendrán un dólar de $ 340. Divisas proyectadas de liquidación: USD 2.000 M, incluido maíz.

ED