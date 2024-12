BCRA compró divisas, pero el blue subió fuerte

El dólar blue subió $ 15 y cerró a $ 1.105, lo que implicó un alza de $ 55 en la semana, la mayor en cinco meses. A su vez, los tipos de cambio financieros también aumentaron: el MEP cotizó a $ 1.063, mientras que el contado con liquidación a $ 1.083. En cuanto al mayorista, operó a $ 1.021,50.

En tanto, el índice S&P Merval terminó con un alza del 2,9%. En el panel líder, volaron las acciones de Transener (+17,5%), luego de que el Gobierno anunciara la venta de su participación accionaria de la compañía; Banco Macro (+6,2%) y Holcim (+5,6%).

La pizarra de la deuda soberana se pintó de verde, impulsadas por las subas del Bonar 2038 (+2,4%), Bonar 2029 (+2,3%) y el Global 2029 (+2%). De esta manera, el riesgo país cedió 7 unidades hasta los 708 puntos básicos, así el índice que elabora el JP Morgan se ubicó al borde de quebrar los 700 puntos.

Por su parte, los papeles argentinos que cotizan en Wall Street terminaron la jornada de manera dispar. Los ADRs que finalizaron con subas fueron Banco Macro (+3,8%), Edenor (+2,6%) y Despegar +(1,6%). En tanto, a la baja cotizaron Ternium (-3,2%), Mercado Libre (-2,5%) y Transportadora Gas del Sur (-1,7%).

Por otro lado, el Banco Central compró ayer US$ 34 millones en el MULC y esa cifra asciende a US$ 700 millones en la semana. Así, acumuló casi US$ 1.200 millones en lo que va de diciembre. Las reservas brutas de la autoridad monetaria terminaron en los US$ 31.936 millones.

“De este modo, se encamina a cerrar el mejor diciembre en esta materia desde 2011, cuando había comprado US$ 2.500 millones. De la misma forma que en octubre y noviembre, las compras más que se explican por las emisiones de deuda de empresas (casi US$ 1.500 millones), en tanto que las importaciones de bienes y servicios siguen superando a las exportaciones”, plantearon desde el Banco Provincia.

En un reporte, la entidad estatal bonaerense ponderó que “más allá de estos buenos números, las reservas netas no logran despegar. Entre septiembre y octubre, el Banco Central compró US$ 3.500 millones. Sin embargo, las Reservas netas cayeron US$ 700 millones: pagos de deuda al FMI, Bopreal y otros títulos públicos están impidiendo que la buena posición de la autoridad monetaria se refleje en su patrimonio. En 2025 vencen US$ 16 mil millones de deuda pública (incluyendo BCRA), y sin un financiamiento extra (que podría ser el FMI o la vuelta del sector público a los mercados) será difícil sostener la calma cambiaria”.