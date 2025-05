Donald Trump y Tim Cook dialogan mientras Apple considera elevar sus precios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que habló con el director ejecutivo de Apple Inc., Tim Cook, este lunes, justo cuando se informó que el fabricante del iPhone estaba considerando aumentar los precios más adelante este año.

Apple está evaluando si subirá los precios de la próxima gama de iPhone que saldrá a la venta en otoño, según informó The Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el tema, cuya identidad no reveló. La empresa analiza la posibilidad de “acompañar” los aumentos de precios con nuevas funciones y diseños, al tiempo que busca evitar la percepción de que cualquier incremento esté vinculado a los aranceles estadounidenses, según el Journal. Apple no respondió a la solicitud de comentarios de Bloomberg.

Apple evalúa subas y Trump habla con Cook

Unas horas después del informe del Journal, Trump dijo que había hablado con Cook. No se refirió a posibles aumentos de precios, sino que se centró en su convicción de que la compañía aumentará su inversión en EE.UU. por encima de los US$500.000 millones que prometió en febrero. “Va a construir muchas fábricas en EE.UU. para Apple”, aseguró Trump.

Consumidores y analistas llevan más de un mes anticipando posibles subidas de precios por parte de Apple. Bloomberg News informó en abril que la compañía había acumulado inventario para prepararse ante los aranceles, lo que hacía cada vez más probable un ajuste en los precios.

Las acciones de Apple subían hasta un 6,4% en Nueva York el lunes, alcanzando los US$211,27, al tiempo que EE.UU. y China parecían dispuestos a reducir temporalmente los aranceles sobre productos de ambos países, lo que provocó un repunte generalizado en los mercados.

Qué pasará con los precios de Apple

Apple no ha modificado el precio base de su modelo insignia desde que presentó el iPhone X en 2017, que se mantiene en US$999. Sin embargo, se esperaba que la empresa considerara aumentos luego del anuncio de aranceles generalizados por parte de Trump contra varios países clave para la cadena de suministro de Apple.

En febrero, la compañía optó por un precio más alto para el iPhone 16e, que reemplazó al modelo SE económico, mostrando su disposición a ajustar los precios cuando lo considera necesario.

Durante una reciente conferencia de resultados, Cook afirmó que Apple podría afrontar costos de hasta US$900 millones este trimestre debido a los aranceles. Al ser consultado sobre eventuales alzas de precios, respondió brevemente: “No tenemos nada que anunciar hoy”.

Cook había logrado, durante la primera administración de Trump, que algunos productos de Apple fueran eximidos de los aranceles.

Los modelos de alta gama , incluidos el Pro y el Pro Max, seguirán fabricándose en China, incluso mientras Apple expande su capacidad de producción en la India, informó el periódico. La empresa tiene como objetivo importar la mayoría de los iPhones vendidos en EE.UU. desde la India antes de que finalice el próximo año, acelerando así su salida de China para reducir riesgos asociados a los aranceles y las tensiones geopolíticas, según Bloomberg News.