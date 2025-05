Trump pidió a Ucrania negociar con Rusia "de inmediato" y Zelenski reclamó a Putin una tregua de 30 días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este domingo a Ucrania a "aceptar de inmediato" la reunión con Rusia en Turquía, luego de que Moscú propusiera conversaciones directas y Kiev exigiera una tregua. Ambos bandos no han mantenido conversaciones directas desde marzo de 2022, poco después del inicio del conflicto.

"El presidente ruso (Vladimir) Putin no quiere un acuerdo de alto al fuego con Ucrania sino una reunión el jueves en Turquía para negociar un posible fin del derramamiento de sangre. Ucrania debería aceptar de inmediato", escribió Trump en su red Truth Social. "Al menos podrán determinar si es posible o no un acuerdo; y si no lo es, los líderes europeos y Estados Unidos sabrán qué esperar y podrán actuar en consecuencia", añadió.

¿Rusia y Ucrania al borde de la «tercera guerra mundial»?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por su parte, el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, sostuvo que Kiev está dispuesta a reunirse con Moscú para negociar el 15 de mayo en Estambul, pero puso como condición que Rusia se comprometa a una tregua de 30 días a partir del lunes. El jefe de Estado habló unas horas después de que su homólogo ruso, Vladimir Putin, propusiera negociaciones directas con Ucrania, sin comprometerse al ultimátum de un alto al fuego planteado por los dirigentes europeos con el respaldo de Washington.

En un tono poco habitual, Zelenski afirmó que ve como una "señal positiva" en el hecho de que Moscú esté considerando poner fin a la guerra, que comenzó hace más de tres años con la invasión rusa en 2022, que ha dejado miles de muertos y que permitió a Rusia tomar cerca del 20% del territorio ucraniano. "No tiene sentido continuar con la matanza ni un solo día más. Esperamos que Rusia confirme un alto al fuego, que sea total, duradero y fiable, a partir de mañana, 12 de mayo, que siente las bases necesarias para la diplomacia", declaró en redes sociales.

Donald Trump afirmó que quiere "seguir trabajando" con Ucrania y Rusia para terminar la guerra.

Sumado a esto, declaró que estaría dispuesto a reunirse personalmente con Putin en Turquía, aunque el Kremlin no respondió de inmediato a la oferta de Zelenski. En tanto, el líder ucraniano no especificó si asistiría en el caso de que Rusia rechace el alto al fuego, aunque su jefe de gabinete, Andriy Yermak, deslizó que solo lo haría si el Kremlin aceptaba la tregua.

En su última reunión en Estambul, en marzo de 2022, Rusia y Ucrania presentaron una propuesta de paz, ahora abortada, que habría obligado a Kiev a adoptar un estatus neutral y renunciar a cualquier ambición de pertenecer a la OTAN. Desde entonces, los canales de comunicación solo han estado abiertos para el intercambio de prisioneros de guerra y cadáveres.

El pedido de los aliados ucranianos de una tregua de 30 días

Ucrania y sus aliados occidentales afirmaron que un alto al fuego incondicional es la única manera de avanzar hacia una solución diplomática en el conflicto que se mantiene desde hace tres años, el peor en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El ataque ruso ha causado la muerte de decenas de miles de personas, la destrucción de ciudades ucranianas y el colapso de las relaciones entre Moscú y Occidente.

Por ese motivo, en una visita a Kiev el sábado, los líderes de Francia, Reino Unido, Alemania y Polonia presionaron a Rusia, con el apoyo de Trump, para que se comprometiera a una tregua a partir del lunes. De esa manera, lanzaron un ultimátum al Kremlin, a riesgo de nuevas "sanciones masivas" si no acepta.

Volodímir Zelenski aseguró que “dejaría la presidencia a cambio de que Ucrania ingrese a la OTAN”

El presidente francés, Emmanuel Macron, pareció hacerse eco de esta postura, remarcando la "necesidad" de un alto al fuego antes de las conversaciones. "El presidente de la República insistió en la necesidad de un alto el fuego que permita la celebración de una reunión ruso-ucraniana al más alto nivel el jueves", indicó un comunicado de la presidencia, añadiendo que el mandatario había hablado el domingo con sus homólogos alemán, británico y polaco, así como con Trump y Zelenski.

Al mismo tiempo, Kiev denunció el domingo ataques de drones contra Ucrania durante la noche, poco después de que finalizara a medianoche una tregua de tres días decretada unilateralmente por Moscú para las conmemoraciones de los 80 años de la victoria soviética sobre la Alemania nazi. Según la fuerza aérea ucraniana, Rusia lanzó 108 drones, de los cuales 60 fueron derribados.

Vladimir Putin denunció los ultimátums y la "retórica antirrusa"

La propuesta de Putin, emitida la madrugada del domingo, ignorando el pedido de tregua, se centró en reactivar las conversaciones en Estambul. "Proponemos a las autoridades de Kiev que reanuden las conversaciones que rompieron en 2022, y, subrayo, sin condiciones previas", declaró el presidente ruso, a la par que insistió: "Proponemos iniciar (las negociaciones) sin demora el jueves 15 de mayo en Estambul".

"No descartamos que durante estas conversaciones podamos acordar un nuevo alto al fuego", añadió el líder ruso, pero remarcó que el objetivo de los encuentros debería ser "eliminar las raíces del conflicto". También acusó a los aliados occidentales de Ucrania de querer "continuar la guerra con Rusia". En ese sentido, criticó duramente los "ultimátums" europeos y la "retórica antirrusa".

Vladimir Putin acusó a los aliados de Ucrania de querer "continuar la guerra con Rusia".

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, comunicó a Putin en una llamada telefónica el domingo que Ankara estaba dispuesta a acoger conversaciones "encaminadas a lograr una solución duradera". Asimismo, informó a su homólogo francés que "se llegó a un punto de inflexión histórico en los esfuerzos por poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia", indicó la presidencia turca.

Por su parte, Trump celebró lo que puede ser "un gran día para Rusia y Ucrania" y afirmó que quiere "seguir trabajando" con ambos para terminar la guerra, sin aclarar si se refería al anuncio del Kremlin. En tanto, el canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que la oferta de Rusia de negociar directamente era una "buena señal", pero "distaba de ser suficiente", presionando a Moscú para que aceptara una tregua. Más crítico fue Macron, uno de los promotores del ultimátum, quien consideró que es "un primer movimiento, pero no es suficiente" y acusó a Putin de querer "ganar tiempo".

La guerra de Ucrania mantiene una sola duda: ¿Cuánta soberanía perderá Kiev?

La llegada de Trump a la Casa Blanca alteró el tablero, con su presión para terminar rápidamente el conflicto y su acercamiento a Putin que, sin embargo, ha rechazado hasta ahora los llamados a un alto al fuego. El Kremlin se contentó con decretar unilateralmente un cese de las hostilidades durante tres días para los 80 años de la victoria soviética sobre la Alemania nazi, tras un primer cese el fuego por la Pascua.

Ucrania no aceptó la última tregua rusa y reclamó a cambio una de 30 días. En una conversación con Trump el jueves, Zelenski, declaró que está dispuesto a negociar con Moscú bajo cualquier formato. "Pero para que esto ocurra, hace falta que Rusia demuestre que quiere de verdad terminar la guerra, empezando por un alto al fuego completo y sin condiciones", afirmó.

MB/EM