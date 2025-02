Zelenski admite ante sus aliados europeos que el apoyo de Estados Unidos ya no incondicional

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pidió ayer la creación de un ejército europeo e insistió en que Kiev y sus aliados en el continente deben ser escuchados en las negociaciones de paz con Rusia.

Hablando en un encuentro con altos responsables políticos en Munich, el líder ucraniano afirmó que, con el regreso de Trump a la Casa Blanca, Europa ya no podría contar con Washington para respaldarla siempre.

Trump sorprendió a sus aliados al alterar el apoyo estadounidense a Ucrania esta semana, cuando anunció que se reunirá pronto con el líder ruso, Vladimir Putin, para iniciar conversaciones de tregua.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El llamado de Zelenski se produjo un día después de que se reuniera con el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, en un momento en que Kiev se esfuerza por asegurarse de no ser marginado en la presión de Washington por poner fin a la guerra de tres años.

“Seamos honestos: ahora no podemos descartar la posibilidad de que Estados Unidos diga no a Europa en cuestiones que la amenazan”, dijo Zelenski. “Realmente creo que ha llegado el momento. Deben crearse las fuerzas armadas de Europa”.

El impulso por una fuerza continental ha sido discutido en Europa por años sin resultado, y la intervención de Zelenski parece poco probable que cambie el panorama.

A corto plazo, la prioridad de Kiev sigue siendo asegurarse de que su voz sea escuchada en cualquier negociación de paz que involucre a Rusia y evitar un mal acuerdo. “Ucrania nunca aceptará acuerdos hechos a nuestras espaldas sin nuestra participación”, afirmó Zelenski en un discurso. “Ninguna decisión sobre Ucrania sin Ucrania. Ninguna decisión sobre Europa sin Europa”.

Zelenski advirtió que Putin intentará usar a Trump como un “recurso en su propio espectáculo”, posiblemente tratando de llevarlo a Moscú para el desfile de la victoria de la Segunda Guerra Mundial en mayo.

El líder ucraniano pide “garantías de seguridad” de Estados Unidos y Europa para evitar que cualquier acuerdo de paz permita a Moscú reiniciar la guerra más adelante. “Putin no puede ofrecer garantías de seguridad reales, no solo porque es un mentiroso, sino porque en el estado actual de Rusia necesita la guerra para mantener el poder”, dijo.

Zelenski agregó que sanciones contundentes contra Rusia y el fortalecimiento del ejército ucraniano podrían ayudar a garantizar la paz, y se mostró “abierto” a contar con fuerzas de paz europeas en el futuro.

“No hay tiempo que perder”. Líderes europeos respaldaron el llamado a la acción de Zelenski y su insistencia en que el continente juegue un papel clave. “Solo habrá paz si la soberanía de Ucrania está asegurada”, afirmó el canciller alemán, Olaf Scholz, en la Conferencia de Seguridad de Munich.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, instó a Europa a establecer sus propias posiciones sobre Ucrania y la seguridad, en medio de la incertidumbre sobre el compromiso de Estados Unidos con el continente. “Europa necesita urgentemente su propio plan de acción sobre Ucrania y nuestra seguridad, o de lo contrario otros actores globales decidirán nuestro futuro”, dijo Tusk.

“Este plan debe prepararse ahora. No hay tiempo que perder”, agregó.

El jefe de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que los líderes europeos “están entrando ahora en la fase de planificación concreta” sobre posibles garantías de seguridad.

Funcionarios estadounidenses han asegurado que Ucrania no será abandonada tras tres años de guerra contra la invasión rusa. Vance dijo, después de su reunión con Zelenski, que Washington busca una “paz duradera y sostenible” que no lleve a más derramamiento de sangre en los próximos años.

Tierras raras. Pero las señales de Estados Unidos sobre su estrategia han sido confusas, luego de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aparentemente descartara que Ucrania se una a la OTAN o recupere todo su territorio. Esto ha generado gran preocupación en Kiev y Europa sobre la posibilidad de que Ucrania sea obligada a aceptar un mal acuerdo que deje al continente vulnerable ante un Putin fortalecido.

En un intento por mantener la cercanía con Washington, Kiev ha sostenido conversaciones sobre conceder acceso a sus depósitos de minerales de tierras raras a cambio de apoyo de seguridad futuro por parte de EE.UU. Zelenski confirmó que las negociaciones continúan después de su reunión con Vance.

Pero ayer, el presidente ucraniano sorprendió al rechazar la posibilidad de un acuerdo, porque carecía de “garantías de seguridad” para Kiev y “no nos protege”.

“El acuerdo está firmado a nivel ministerial. Pero yo soy el presidente y tendré un impacto en la calidad de este documento. Por eso no permití que los ministros firmaran el acuerdo, porque no está listo”, dijo Zelenski, “En mi opinión, no nos protege. No está listo para proteger nuestros intereses”, añadió.

“Debe redactarse legalmente de manera correcta, y es una inversión... si todo esto está relacionado con garantías de seguridad. Aún no veo esta conexión en el documento”, señaló. Zelenski agregó que el acuerdo no beneficiará a Ucrania en los próximos años. “Estos recursos no son míos, sino de nuestro pueblo”, dijo. “Soy garante de que estos recursos estén allí para nuestros hijos, con todos los socios”, afirmó. Trump envió al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, a Kiev a principios de esta semana. El líder estadounidense ha insistido en obtener un retorno por la ayuda para defenderse de las fuerzas rusas, al parecer para negociar el acuerdo por las tierras raras.