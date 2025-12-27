León XIV afirmó que “el cristiano no tiene enemigos, sino hermanos y hermanas"

El papa León XIV, desde la ventana del Palacio Apostólico, aseguró que “el cristiano no tiene enemigos, sino hermanos y hermanas que lo siguen siendo, incluso cuando no se comprenden entre ellos”.

Frente a muchas personas en la Plaza de San Pedro, el líder de la Iglesia católica estuvo a cargo del rezo del Ángelus en la festividad de San Esteban, primer mártir de la Iglesia, y aprovechó la ocasión para reflexionar sobre el martirio como un proceso de “nacer a la luz”.

El Santo Padre señaló que, para los primeros cristianos, esa entrega simbolizaba el auténtico nacimiento, porque el martirio era entendido como un “nacer al cielo”: desde una mirada de fe, incluso la muerte deja de ser solo oscuridad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

León XIV dio su primera misa de Navidad y condenó las guerras en el mundo | Perfil

El Papa destacó que el rostro de Esteban “parecía el de un ángel” como consecuencia de su elección de no permanecer indiferente frente a la historia y asumirla desde el amor. En esa línea, relacionó la entrega del santo con el misterio de la Navidad al afirmar que “llegamos al mundo sin haberlo decidido, pero atravesamos luego múltiples experiencias en las que se nos invita, de manera cada vez más consciente, a ‘venir a la luz’, a elegir la luz”.

El Pontífice se refirió a los problemas actuales que enfrentan quienes buscan la justicia, y calificó la coherencia cristiana como una “belleza rechazada” por aquellos que temen perder sus cuotas de poder.

En un tramo de marcada impronta social, León XIV advirtió que quienes hoy apuestan por la paz y optan por el camino no violento de Jesús y de los mártires suelen ser objeto de burlas, marginados del debate público y, en muchos casos, señalados como aliados de adversarios o enemigos. Ante ese contexto, puso en valor el perdón al evocar que Esteban murió perdonando, al igual que Jesús, impulsado por una fuerza más genuina y profunda que la de las armas.

Finalmente, el Pontífice exhortó a valorar la dignidad del otro como fundamento de la esperanza, a la que describió como “una fuerza gratuita”, alojada en el corazón de cada persona, que se despierta y se transmite cuando alguien decide mirar al prójimo de un modo distinto. Luego, pidió la intercesión de la Virgen María para alcanzar una alegría capaz de disipar todo miedo, “del mismo modo en que la nieve se derrite bajo el sol”.