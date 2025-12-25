En la que fue su primera misa de Navidad, la cual se volvió a celebrar en la basílica de San Pedro tras más de 30 años, el papa León XIV pronunció la homilía en la que rechazó una vez más las guerras y recordó el sufrimiento de los civiles que viven en los países con conflictos bélicos, como los habitantes, desplazados y refugiados de Gaza.

"Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás", expresó el Sumo Pontífice durante la misa de Navidad, la cual no se celebraba desde 1994, y agregó: "Frágil es la carne de las poblaciones indefensas, probadas por tantas guerras en curso o terminadas dejando escombros y heridas abiertas".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"¿Y cómo no pensar en las tiendas de Gaza, expuestas desde hace semanas a las lluvias, al viento y al frío, y en las de tantos otros desplazados y refugiados en cada continente, o en los refugios improvisados de miles de personas sin hogar en nuestras ciudades?", cuestionó luego el pontífice estadounidense.

León XIV amplió su homilía sobre las víctimas de las guerras y añadió: "Frágiles son las mentes y las vidas de los jóvenes obligados a tomar las armas que, estando en el frente, advierten la insensatez de lo que se les pide y la mentira que impregna los rimbombantes discursos de quien los manda a morir".

"Cuando la fragilidad de los demás nos atraviesa el corazón, cuando el dolor ajeno hace añicos nuestras sólidas certezas, entonces ya comienza la paz", sostuvo y continuó: "La paz de Dios nace de un sollozo acogido, de un llanto escuchado. Nace entre ruinas que claman una nueva solidaridad, nace de sueños y visiones que, como profecías, invierten el curso de la historia".

Primera Navidad del papa León XIV: pidió "24 horas de paz en todo el mundo", pero Rusia se negó

Robert Prevost pidió que "la Navidad vuelve a motivar a una Iglesia misionera, impulsándola sobre vías que la Palabra de Dios le ha trazado" y agregó: "No estamos al servicio de una palabra prepotente, estas ya resuenan por todas partes, sino de una presencia que suscita el bien, que conoce su eficacia, que no se atribuye el monopolio".

"Habrá paz cuando nuestros monólogos se interrumpan y, fecundados por la escucha, caigamos de rodillas ante la carne desnuda de los demás", sumó el religioso a sus palabras sobre la misión de la Iglesia.

Con respecto a la guerra, pidió que Rusia y Ucrania encuentren "el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa" y concluyó: "Oremos de manera especial por el atribulado pueblo ucraniano, para que cese el estruendo de las armas y las partes implicadas, con el apoyo de la comunidad internacional, encuentren el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa".

AS/ff