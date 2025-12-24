En su primera Navidad al frente de la Iglesia Católica, Robert Prevost, conocido desde mayo de 2025 como el papa León XIV, renovó su llamado a una tregua global de al menos 24 horas para el 25 de diciembre. Pidió a todas las personas de buena voluntad que respetaran un día de paz en esta festividad cristiana, que coincide en fecha con otras celebraciones de otras religiones. "Ojalá nos escuchen y haya 24 horas, un día de paz en todo el mundo", expresó.

Sin embargo, el gobierno de Rusia hizo caso omiso a este pedido y continuó la ofensiva en territorio ucraniano, en un conflicto que ya lleva casi cuatro años. Este mismo martes, un ataque aéreo masivo con más de 600 drones y decenas de misiles dejó al menos tres muertos: un niño de cuatro años en la región de Yítomir, una mujer mayor en las afueras de Kiev; y otra persona en la región de Jmelnitski. Los bombardeos, dirigidos contra infraestructura energética y civil, provocaron más de una decena de heridos y cortes de electricidad en varias provincias, a pocas horas de la Navidad.

EE.UU. prepara más sanciones a Rusia si Putin rechaza el acuerdo de paz

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Sinceramente, una de las cosas que me causa gran tristeza estos días es que Rusia aparentemente rechazó el pedido de una tregua navideña", dijo el Papa a periodistas que los esperaban en la puerta de su residencia en Castel Gandolfo. Y reafirmó: "Vuelvo a pedirlo".

Según Prevost, la paz en Medio Oriente es "muy precaria"

Además de Ucrania, León XIV pone mucha atención en el conflicto de Medio Oriente, donde se desarrolla la segunda fase del alto el fuego negociado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En diálogo con la prensa, el Papa recordó la visita que realizó a Gaza el cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén,y la calificó como "hermosa".

"Hace una hora estuve en contacto con el párroco", dijo, en referencia al padre Gabriel Romanelli, de la iglesia de la Sagrada Familia en la ciudad de Gaza. Y detalló: "Están intentando celebrar una fiesta en medio de una situación que sigue siendo muy precaria. Esperamos que el acuerdo por la paz siga adelante".

En la medianoche de este miércoles, el pontífice encabezará la misa de Nochebuena en la basílica de San Pedro, en el Vaticano. El jueves 25, al mediodía, pronunciará por primera vez la bendición “urbi et orbi”. Robert Prevost fue elegido papa el 8 de mayo, y es el primer ciudadano de América del Norte en cumplir con este rol.

MB/ff