Nayib Bukele defiende su cárcel de máxima seguridad y rechaza todas las acusaciones de tortura

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió este martes su cárcel de máxima seguridad y rechazó todas las acusaciones de tortura, luego de que Hillary Clinton advirtiera sobre presuntos abusos a los derechos humanos. La enorme prisión se convirtió en un elemento clave para las deportaciones desde Estados Unidos durante el mandato de Donald Trump.

El Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) es una instalación de máxima seguridad elogiada por Bukele como parte de sus esfuerzos por erradicar a las pandillas en el país centroamericano.

En su programa emblemático “60 minutes”, la cadena estadounidense CBS News tenía previsto emitir el domingo una investigación sobre presuntos abusos en el Cecot. Sin embargo, esta fue retirada a última hora, lo que dio lugar a acusaciones de censura e injerencia política.

Frente a todas estas acusaciones, el presidente salvadoreño respondió que “sí están convencidos de que está practicando la tortura en el Cecot, El Salvador está listo para cooperar plenamente” para liberar a toda la población carcelaria en cualquier país dispuesto a recibirla.

"La única condición es sencilla: deben ser todos", recalcó Bukele en la publicación en redes sociales, precisando que se refiere a "todos los líderes pandilleros y todos los denominados presos políticos".

El contundente mensaje del mandatario respondió a las denuncias de la ex secretaria de Estado norteamericana, la demócrata Hillary Clinton, quien este lunes calificó de “brutal” la política de seguridad salvadoreña.

"¿Tienes curiosidad por saber más sobre el CECOT? Escucha a Juan, Andry y Wilmer compartir de primera mano cómo la administración Trump los etiquetó como pandilleros sin pruebas y los deportó a la brutal prisión salvadoreña", escribió Clinton en la publicación, en la que compartió también un video de 11 minutos del documental de PBS Frontline titulado: "Sobreviviendo al CECOT".

El Cecot estuvo en el centro de una importante disputa legal en Estados Unidos desde marzo, cuando la administración de Trump envió cientos de venezolanos y otros migrantes, pese a la existencia de una orden judicial que exige su regreso al país presidido por los republicanos.

Varios deportados y posteriormente liberados, con el respaldo de organizaciones de derechos humanos, denuncian abusos reiterados en las instalaciones. Según el grupo defensor de derechos Socorro Jurídico Humanitario, 454 salvadoreños murieron en prisión desde que comenzó la ofensiva de Bukele contra las pandillas.

Por su parte, El Salvador mantiene una “guerra” contra las pandillas y condenó a decenas de miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) a varios siglos de prisión. Desde 2022, según fuentes oficiales, más de 90.000 personas fueron detenidas y unas 8.000 liberadas por ser inocentes.

