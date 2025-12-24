¿Cuál será el primer y el último país del mundo en recibir la Navidad 2025?

La Navidad 2025 tendrá sus horas iniciales de celebración en una pequeña nación insular situada en el Océano Pacífico central, al noreste de Australia. Se trata de Kiribati, que debido a su huso horario UTC+14, comenzará los festejos unas 15 horas antes que otros países de América Latina y el Caribe.Por lo que, es considerada como un punto de transición global hacia la natividad. Este territorio remoto cuenta con el huso más adelantado del planeta.

El primer lugar del mundo en culminar la Nochebuena, pertenece a la República de Kiribati que está compuesta por 33 atolones y una isla. Se extiende por los cuatro hemisferios y se caracteriza por su extensa zona económica exclusiva.

Una Navidad minimalista

Su posición única en la línea internacional de cambio de fecha la transforman en un símbolo y razón por la que también es denominada como la “Isla de la Navidad”. Desde allí, el cambio de fecha se extiende rápidamente a otros países y territorios del Pacífico Sur, donde la Navidad llega cuando en gran parte del mundo aún es 24 de diciembre.

Isla de Kiribati

La diferencia está marcada por los husos horarios, un sistema que divide a la Tierra en 24 franjas horarias y determina cuando se le dará la bienvenida al 25 de diciembre en cada país del mundo.

Los primeros países y territorios en recibir la Navidad

Según datos de Time and Date, los diez primeros países o territorios en celebrar la Navidad son:

- Kiribati (Isla de Navidad/Kiritimati) – UTC+14

- Nueva Zelanda (Islas Chatham) – UTC+14

- Samoa – UTC+13

- Tonga – UTC+13

- Nueva Zelanda (territorio continental) – UTC+13

- Tokelau (Nueva Zelanda) – UTC+13

- Kiribati (Islas Fénix) – UTC+13

- Fiyi – UTC+12

- Islas Marshall – UTC+12

- Tuvalu – UTC+12

Por otro lado, se encuentran aquellas partes del globo que serán las últimas en recibir la Navidad 2025. Como consecuencia de su ubicación geográfica, la Islas Baker y Howland, dos pequeños atolones ubicados al norte del ecuador y a unos 3056 kilómetros al suroeste de Hawái, son las últimas demarcaciones en recibir la fiesta navideña y el Año Nuevo.

Islas Baker y Howland

Ambas islas se rigen por el huso horario UTC-12, lo que las convierte en los últimos puntos del planeta en entrar al 25 de diciembre y la celebración festiva le llega caso un día después, en relación a otras partes del mundo.

A diferencia de otras naciones, las islas son deshabitadas y están protegidas como reservas naturales. Esto significa que, mientras la mayoría de los países del mundo celebran con grandes festividades y reuniones familiares, en estas islas no hay multitudes ni celebraciones públicas.

El 30 de diciembre los habitantes de Samoa hicieron un “viaje en el tiempo” por el cambio de huso horario

El caso de Samoa, país del continente oceánico, es único en los últimos años. El 30 de diciembre del 2011 dejó de regirse por el uso horario UTC-11 y decidió dar un salto desproporcionado en sus relojes, tras adoptar el uso horario UTC+13.

Samoa

Esta decisión drástica, convirtió al país de Oceanía en ser uno de los primeros en recibir la Navidad. Además, por otro lado el cambio estuvo vinculado a la concreción de una estrategia comercial.

Esto le permitió a Samoa alinearse mejor con sus principales socios comerciales, como Australia y Nueva Zelanda, países que ya se encontraban un día adelante en el calendario.

