Este miércoles 24 de diciembre, el expresidente Mauricio Macri compartió un saludo por Navidad y Año Nuevo dirigido tanto para quienes forman parte del PRO como de La Libertad Avanza (LLA). El mensaje fue enviado en medio de un contexto de tensión por la rediscusión de la relación entre ambos partidos y el último cruce en la Cámara de Diputados.

"Este año también tuvo momentos difíciles que nos obligaron a pensar, a revisar y a aprender y ese aprendizaje nos recordó algo central, los cambios profundos no se construyen sin obstáculos", reflexionó el exmandatario a través de un reel de Instagram compartido en la cuenta del PRO y remarcó: "Y los equipos que creen en el cambio, no se quiebran, se fortalecen".

"Cuando un año se termina todos miramos para atrás, recordamos lo que hicimos bien, lo que aprendimos y lo que nos tocó enfrentar. Y entendemos algo esencial, política no es solo ganar elecciones, es transformar la vida de la gente", sostuvo a modo de balance del 2025.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El líder del PRO aprovechó la oportunidad para destacar y revalorizar el trabajo del partido amarillo en distintas jurisdicciones y añadió: "En cada provincia y en cada ciudad donde gobernamos se confirmó una certeza, cuando el PRO gestiona las cosas cambian, porque gobernar es estar todos los días, escuchar, resolver y avanzar".

"Por eso seguimos, porque nuestro compromiso no es solo con un resultado electoral, sino con cada argentino que espera un Estado que funcione y una oportunidad para crecer", sostuvo Macri de cara al futuro luego de reivindicar el impacto de la administración del partido.

"Abróchense los cinturones": Javier Milei promete más reformas en su mensaje por Navidad

El expresidente insistió en que el compromiso del PRO trasciende los resultados electorales y, con el foco en las expectativas de los ciudadanos, señaló: "Ahí estuvimos, ahí estamos y ahí vamos a seguir, del lado del cambio, de la libertad y de quienes sueñan con un país mejor".

"Que este fin de año nos encuentre unidos y orgullosos de lo que logramos, pero sobre todo mirando hacia adelante. Todo lo construido nos proyecta hacia un futuro más desafiante y lleno de oportunidades. Lo que viene nos entusiasma, sigamos cambiando la Argentina juntos", concluyó llamando a mantener la unidad y el optimismo de cara al próximo año.

AS/ff