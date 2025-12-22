La pugna entre el PRO y el Gobierno sumó este lunes un nuevo capítulo. El ministro del Interior, Diego Santilli, apoyó las designaciones de funcionarios en la Auditoría General de la Nación que habían sido judicializadas por Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados y su compañero de militancia desde la fundación del partido amarillo.

En diálogo con el programa Esta Mañana, de Radio Rivadavia, Santilli afirmó: “Está claro que [la decisión sobre las designaciones] es potestad del Congreso, eso no es algo que el Poder Ejecutivo tiene que enviarlo, pero se sustanciará en la Justicia”. En busca de conciliación, negó una ruptura abierta con el PRO, el partido en el que todavía está afiliado, y expresó: “Tenemos que seguir trabajando todos juntos, es lo que la sociedad nos pidió”.

El sábado pasado, el diputado Cristian Ritondo presentó una acción de amparo ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal solicitando que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución 7018-D-2025, que designa como auditores de la AGN a Rita Mónica Almada (por La Libertad Avanza), Juan Ignacio Forlón (por Unión por la Patria) y Cinthia Pamela Calletti (por el bloque vinculado a Gustavo Sáenz, gobernador de Salta). La presentación argumenta que la aprobación ocurrió durante la madrugada del 18 de diciembre, fuera del temario de sesiones extraordinarias convocado por el Poder Ejecutivo, en violación del artículo 63 de la Constitución Nacional. Ritondo solicitó una medida cautelar urgente para impedir que los designados asuman o ejerzan funciones hasta la sentencia definitiva y para restituir el estado institucional previo.

La AGN es el organismo que controla el uso de los recursos públicos por parte del Estado y asiste al Congreso en el control externo del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, resulta clave en el reparto de poder. El PRO esperaba colocar a Jorge Triaca en uno de los puestos, según acuerdos previos que se rompieron con esta moción sorpresiva introducida por el diputado de LLA Gabriel Bornoroni.

Esto terminó de resquebrajar la ya tensa alianza que existía entre el PRO y La Libertad Avanza desde que presentaron una lista única para las elecciones nacionales en la provincia de Buenos Aires, bajo el nombre de "Alianza La Libertad Avanza" y de color violeta, dejando de lado el histórico amarillo que caracteriza al PRO.

Horas antes de la sesión, dirigentes del PRO consultaron al presidente de la Cámara, Martín Menem, quien aseguró que el tema no avanzaría. La aprobación sorprendió al bloque y generó acusaciones de falta de palabra. Cristian Ritondo dijo en privado que "se perdió la confianza" y que La Libertad Avanza deberá conseguir quórum por su cuenta en el futuro.

Fuentes del PRO describen el episodio como una traición, ya que el bloque venía apoyando al Gobierno en la aprobación de leyes, vetos y en acuerdos en la Provincia de Buenos Aires. Ambos espacios cooperan en el Congreso desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Este episodio representa el peor momento en la relación y se suma a la falta de diálogo directo entre Mauricio Macri y el Presidente.