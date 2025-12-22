Parte médico de Cristina Kirchner: deberá seguir internada

La ex presidenta Cristina Kirchner, que cumple prisión domiciliaria continuaba con evolución favorable luego de haber sido internada e intervenida quirúrgicamente el sábado 20 por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada, según informó oficialmente el Sanatorio Otamendi en su segundo parte médico emitido este lunes 22 al mediodía.

“La Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”, dice el parte dado a conocer. “La paciente actualmente permanece con tratamiento antibiótico y mantiene un drenaje peritoneal, sin fiebre ni complicaciones hasta el momento”, completa el informe firmado por la directora médica del Sanatorio Otamendi, Dra. Marisa Lanfrandoni.

Cristina Kirchner, operada en el Otamendi: "Apendicitis, con peritonitis localizada"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Finalmente se explicó que “se mantiene el criterio de internación hasta completar el tratamiento pertinente”, lo que sifnifica que estará internada mientras recibe los antibióticos y serán los médicos quienes determinarán cuándo podrá volver a su domicilio.

Cristina Kirchner operada de urgencia

La expresidenta tuvo un problema de salud este sábado 20 de diciembre, al presentar fuertes dolores abdominales que obligaron a trasladarla de urgencia al Sanatorio Otamendi, donde fue intervenida vía laparoscopía de un cuadro de "apendicitis, con peritonitis localizada".

Cristina cumple prisión domiciliaria luego de una condena de seis años por la causa Vialidad, el direccionamiento de la obra pública a empresas de Lázaro Báez, pero pese a su inhabilitación para ejercer cargos públicos sigue teniendo una activa presencia en redes sociales, donde critica con dureza las medidas de gestión de Javier Milei.

Apoyo peronista

Varios dirigentes de su partido se acercaron al Otamendi para conocer el estado de salud de la exmandataria, y entre otros se vio en el lugar a la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza y al exsecretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.

Fuente: NA

CP