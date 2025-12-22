Jaime Duran Barba: "La estrategia de Milei fue destruir al PRO en lugar de aliarse"

"Para La Libertad Avanza hubiera sido más lógico fortalecer al PRO y tenerlo como aliado", advirtió el asesor político ecuatoriano Jaime Duran Barba, sobre el modo en que se alió el partido violeta con el amarillo en lo que respecta al escenario político en Argentina. "No tiene una lista de partidos esperando aliarse", señaló luego, con respecto a la falta de aliados y apoyo real del gobierno de Javier Milei de cara a las reformas que busca realizar, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Jaime Duran Barba es un consultor de imagen y asesor político ecuatoriano que fundó la empresa de asesoramiento político Informe Confidencial. Sus campañas abarcaron numerosos candidatos en América Latina, incluyendo las presidenciales y de jefe de gobierno porteño de Mauricio Macri. Además, es autor de libros como Los nuevos electores latinoamericanos y El arte de ganar, y colabora como columnista en Perfil, aportando análisis político actualizado.

Queríamos hacer una especie de balance del año contigo antes de que terminara, un año intenso desde el punto de vista político, con idas y vueltas. En Estados Unidos ganando en Nueva York (Zohran) Mamdani, (Eileen) Higgins en Miami, en sentido contrario al de (Donald) Trump. En España, al revés, tenemos a Vox ganando posiciones, aunque no ganando totalmente. Tenemos en Sudamérica triunfos consecutivos de gobiernos de derecha, centro derecha o extrema derecha. Queríamos una especie de balance político del año, por lo menos de Occidente y de nuestro continente americano.

Este fin de año me ha agarrado con una alegría enorme, he llegado a leer tal vez el libro más importante que se haya publicado en muchos años sobre la transformación de la sociedad y la Inteligencia Artificial. Es un libro escrito por Alex Pentland, el genio del MIT, que se llama Sabiduría compartida. Evolución cultural, en la era de la Inteligencia Artificial.

Creo que es un libro fundamental. Por esas locuras de la tecnología, lo acaba de editar el editorial del MIT hace cuatro semanas, y ya lo leí, lo releí. Es algo que no se puede creer, que salga un libro del MIT y tu lo puedas comprar en cuanto sale, es algo que, como tu y yo compartimos la pasión, es algo maravilloso, estoy fascinado. He pasado semanas encerrado leyendo.

Y luego, desde hace unos pocos días, he estado leyendo un libro publicado en Buenos Aires que está por salir ahora a la venta, que creo que es un libro absolutamente fundamental para entender no solamente la política, sino también la sociedad en Argentina y mundial. Es Punto de ebullición: cómo la Inteligencia Artificial acelera el cambio del mundo, escrito por los hermanos Augusto y Mateo Salvatto.

Es un libro absolutamente central, bien diría una lectura obligatoria. Hace un rato me entrevistó Gustavo Sylvestre y me preguntaba '¿Que podría hacer Axel Kicillof para aumentar sus posibilidades electorales?' y le dije 'leer el libro de Salvatto', tratar de pensar en el siglo XXI. El libro de Salvatto conecta con el siglo XXI, es un libro fundamental para entender lo que podemos hacer de Argentina.

Y finalmente, una tercera noticia que es que Alfredo Serrano, de la CELAG, acaba de colocar un servicio que se llama CELAG Data Electoral, con datos electorales de Argentina y de América Latina, es un programa gratuito para hacer cruces de todo tipo de datos, es un aporte extraordinario de Serrano a los estudios que creo que deben hacerse.

Con todo esto estoy absolutamente maravillado, feliz, trabajando en mi próximo libro que va a ser un libro sobre cómo hacer política en la sociedad digital.

Jaime, el viernes aquí con distintos invitados, entre ellos Miguel Ángel Pichetto, el analista Sergio Berensztein, todos hacían una comparación entre el Macri de 2017 y el Milei de 2025, y la idea es que después del triunfo, en general, se le pide al triunfador que sea magnánimo y, en líneas generales, lo que vemos es que después de un triunfo se tiende a producir una especie de encerramiento, ensimismamiento, en busca de una especie de purismo, el 'vamos por todo', que también lo tuvo Cristina Kirchner cuando ganó con el 54% en el año 2011, que en lugar de ampliar la base política, se cierra sobre si mismo y la termina reduciendo, y más tarde o más temprano, cosechando tempestades después de haber sembrado vientos.

De hecho, Pichetto dijo 'me vinieron a buscar en el 2019 y el peronismo no kirchnerista estaba dispuesto a sumarse a Juntos por el Cambio ya en 2017'. O sea, tardaron 2 años y ya después era tarde. ¿Encontrás una constante en los gobiernos cuando triunfan? en lugar de ampliar su base, encerrarse sobre si mismos y finalmente chocar contra su propia búsqueda de maximizar el triunfo.

Absolutamente. Lo que tú dices es central. El hubris es la trampa en la que caen todos los líderes, casi todos los presidentes, y los llevan a la catástrofe.

Lo peor que le pasó a Macri fue tener un éxito tan descomunal como el que tuvo en 2017. Yo que estaba muy dentro viví en concreto que, en 2018, Macri cerró la mesa chica por primera vez en quince años. Ya no necesitaba consultar, ya podía ir a su aire, con sus ideas y se cerró a la política de cambio que había propuesto el PRO. Para Macri fue fatal el altísimo triunfo de 2017, porque en 2018 empezó el final del que no ha salido más, porque en vez de reaccionar frente a los resultados adversos, lo que ha hecho es agudizar los errores y caer en una cerrazón total.

Si tu piensas en quiénes rodeábamos a Macri hasta el 2017, vas a ver que casi todos los que eran una masa crítica en torno a Macri se fueron y eso es malo. Creo que a Cristina le pasó exactamente lo mismo después de su gran éxito y puede pasarle también a Milei.

Mi impresión es que Milei lo ha tomado con más calma, pero es una enfermedad casi inevitable que habita no solamente en Argentina, sino también en América Latina.

Uno podría conjeturar, por ejemplo, que tu menor participación y la de Marcos Peña después del triunfo de Macri en el año 2017 para 2018 se puede parecer hoy con el desplazamiento de Guillermo Francos como jefe de Gabinete y la sustitución de una persona totalmente sumisa a los deseos del presidente, como Manuel Adorni. Y podríamos encontrar allí una equivalencia en tratar de ahora pasar a tener todas personas absolutamente seguras de que van a decir todo que sí.

No sé si seguiste los conflictos en el Congreso de esta semana que pasó, pero pareciera volver a repetirse una vez más, un gobierno que gana las elecciones, quiere ir por todo y choca.

Creo que uno de los temas complejos del Gobierno ha sido su relación con el PRO. Su estrategia no fue aliarse al PRO, fue destruir al PRO. El PRO se dejó absorber, se acercaba de manera inadecuada, manifestando tanto entusiasmo por Milei y La Libertad Avanza que sus propios electores dijeron 'bueno, si Macri admira tanto a Milei, pues yo me voy con él'. Ha sido un error grave en el PRO.

Yo creo que para La Libertad Avanza hubiera sido más lógico fortalecer al PRO y tenerlo como aliado, porque había mucha disposición para eso del PRO por lo que pude ver, y en la última semana pasó lo mismo, destrato al PRO, que ahora es una facción pequeña pero sigue siendo importante, y es el único aliado posible del gobierno. No tiene una lista de partidos esperando aliarse, hay algunos gobernadores que negocian sus votos pero no son aliados.

Jaime no queremos sacarte más tiempo de tu autoexilio intelectual allí en tu casa de campo en Ecuador. Aprovechamos a desearte el mejor comienzo de 2026, las mejores fiestas en 2025, mandarte un abrazo doble y fraterno y esperarte por Buenos Aires como siempre en enero.

Muchas gracias, estoy loco por ir allá y estoy feliz porque realmente estos libros en los que me he sumergido han ampliado mi mente de una manera increíble, estoy al fin tratando de entender qué es lo que pasa con esta crisis de la democracia representativa, desde el punto de vista de la tecnología, no desde el punto de vista de la política.