Durán Barba: "A Cristina le va a pasar los mismo que Evo Morales en Bolivia hundiendo al peronismo"

El consultor político Jaime Durán Barba advirtió en el programa Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) sobre el rol de Cristina Fernández Kirchner en la política argentina actual. Señaló que “a la expresidenta le va a pasar lo mismo que a su par boliviano Evo Morales hundiendo al peronismo”, y explicó que si no logra adaptarse o mantener su liderazgo, el espacio podría sufrir un declive similar al del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia en las elecciones legislativas, que pasó de ser hegemónico a tener una representación muy reducida tras la salida del poder.

El consultor político y estratega de campañas Jaime Durán Barba, reconocido en América Latina, se formó en sociología y filosofía y trabajó como secretario de Administración Pública en Ecuador entre 1998 y 2000. Se consolidó como asesor clave de figuras políticas como Mauricio Macri y Guillermo Lasso, destacándose por su enfoque en la comunicación emocional más que en los argumentos racionales, convencido de que “la definición del voto no es lógica sino emocional”.

La Argentina está en constante movimiento político. Entre el viernes y el domingo, el fundador y alma máter del Propuesta Republicana (PRO), Mauricio Macri, vivió momentos difíciles con la salida de siete diputados de su bloque hacia La Libertad Avanza (LLA), además de que se le nombró ministro del Interior a un referente de la misma sin notificarle previamente. ¿Qué nos podés contar sobre el futuro de esta fuerza política?

Desgraciadamente, la fuerza política Propuesta Republicana (PRO) atraviesa una fase final de deterioro: Mauricio no logró manejar adecuadamente la aproximación con La Libertad Avanza (LLA). Mi entorno fue muy hábil, poco a poco debilitó su estructura, llevándose a militantes importantes, algunos de los cuales nunca mantuvieron buena relación con el líder, como el caso de Diego "Colo" Santilli. La relación nunca fue óptima y él se mantuvo más independiente. Junto a Cristián Ritondo, formaba un dúo de dirigentes provenientes del peronismo, vinculados principalmente a Miguel Ángel Toma.

El nombramiento de Santilli como ministro del Interior representa un nuevo revés en las relaciones entre ambas fuerzas, aunque también puede considerarse un acierto. Por otro lado, este Ejecutivo necesitaba personas capaces de dialogar, como lo fue Francos, aunque Santilli se asemeja más al grupo de Milei, ya que es menos estructurado y solemne que el anterior. Es un político joven, con trato informal y numerosas conexiones en distintos ámbitos. Proviene del peronismo, mantiene buenas relaciones con integrantes del PRO de todos lados y siempre evitó confrontaciones, cultivando vínculos positivos con la gente, por lo que su incorporación representa un aporte para el Gobierno.

Al mismo tiempo, las ideas de Propuesta Republicana (PRO) están más vigentes que nunca y gozan de mayor popularidad que en 2015., lo que refleja un corrimiento de la sociedad argentina hacia la derecha o centroderecha. Incluso podría decirse que los postulados son más respaldados que los de La Libertad Avanza (LLA), ya que algunos de sus votantes no aprueban las formas antirepublicanas de ese espacio. Y considerando que la democracia implica alternancia, ¿Milei podría permanecer indefinidamente en el poder? No parece probable que desde el PRO surja un futuro postmileísmo, o ¿creés que debería emerger desde La Libertad Avanza?

Más que las ideas del PRO, lo que refleja es la sociedad actual. El partido simbolizó los cambios que surgieron desde 2005 durante tres lustros y adoptó ese nombre incluso dentro del Frente del Cambio. La realidad es que la población evolucionó, nuestra forma de pensar se transformó, no somos los mismos de hace una década. Durante años, el espacio político amarillo logró sintonizar con esas transformaciones, pero al intentar regresar al pasado, suponiendo que la ideología económica del presidente Javier Milei era determinante, perdió fuerza. Ahora, encarna disrupción.

El concierto de rock que ofreció Javier Milei en la fase final de la campaña fue un acierto total. Ese es el Milei que gana elecciones: un líder desestructurado, poco institucional y que se comunica directamente con la sociedad. Se asemeja a líderes como Donald Trump o Pedro Castillo, caracterizados por su estilo directo y poco convencional. Sorprendió que el apoyo abierto del presidente de Estados Unidos a Milei no provocara reacciones negativas, un reflejo del mundo político.

El peronismo está atravesando un momento de profundas transformaciones y desafíos. Aunque muchos anticiparon su declive, el movimiento ha demostrado una capacidad notable para mantenerse unido y adaptarse a circunstancias cambiantes, ¿cómo sigue frente a los profundos cambios y desafíos que atraviesa?

Así lo mismo que con varios de los partidos más importantes del mundo: el Partido Comunista Francés, el Partido Comunista Italiano, la Democracia Cristiana italiana, el Partido Comunista de la Unión Soviética, que eran importantísimos y nadie se pregunta ahora qué pasará con ellos en cinco años. Son fenómenos que desaparecieron. En México, el PRD ya perdió hasta su registro. El PAN y el PRI son dos muñequitos del pasado. AD, COPE en Venezuela, todos los partidos ecuatorianos han desaparecido masivamente. Es difícil que el peronismo se mantenga como está y Cristina es un cinturón de plomo para el peronismo: mientras ella dirija la fuerza política, no tienen ninguna posibilidad de volver.

Si la gestión del presidente Javier Milei fracasara, es probable que surja una alternativa política que no emerja ni del PRO, ni del radicalismo, ni del peronismo, sino que represente algo completamente nuevo y más novedoso. Esta alternativa podría venir de un candidato outsider que encarne ideas de centroizquierda. Cristina Kirchner está superada.

Cuando hablamos de outsiders políticos en América Latina, podemos mencionar ejemplos emblemáticos como Pedro Castillo, líder de izquierda, Gustavo Petro, también identificado con la izquierda, y Javier Milei, representante de la derecha. La cuestión no se reduce a la tradicional dicotomía izquierda-derecha, sino a la demanda creciente de la sociedad por novedad, espectáculo y diferencia. En cada país, los electores tienden a votar por el candidato que menos se parece a los políticos tradicionales y a las previsiones de los analistas. Por ejemplo, en Chile, José Antonio Kast, un outsider que no tenía muchas posibilidades, logró pasar a la segunda vuelta electoral y tiene chances reales.

Un gran acierto de Javier Milei fue la realización de un concierto de rock durante la etapa final de su campaña, que conectó profundamente con el público y reflejó su estilo disruptivo y poco institucional. Este fenómeno de búsqueda de novedad y ruptura con lo tradicional no es exclusivo de Argentina: en la reciente elección municipal de Nueva York, el candidato outsider Zohran Mamdani, un demócrata progresista, sorprendió con una victoria inesperada en las primarias, reflejando un fenómeno global donde los electores prefieren a quienes rompen con el establishment político.

