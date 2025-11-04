Durán Barba: "Mauricio Macri no ha comprendido que él es un ex presidente"

El consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba, que trabajó durante años con el ex presidente, Mauricio Macri, fue contundente con este. "Mauricio (Macri) no ha comprendido que él es ex presidente. Yo creo que fue imprudente haber criticado a Milei por el nombramiento de Adorni. El presidente es Milei“, sentenció Durán Barba.

En esa línea, el consultor, en declaraciones radiales, amplió su idea: "Macri condujo las cosas de una manera equivocada..."

Y continuó: "Desde que logró el gran triunfo del 2017 tuvo un ataque de Hubris (la arrogancia que nubla el juicio tras el éxito) que lo llevó a disolver sus equipos técnicos y actuar por instinto; desde entonces le ha ido cada vez peor”.

El consultor agregó que Macri fue “imprudente” al cuestionar el nombramiento de Manuel Adorni como jefe de Gabinete. “El presidente es Milei. No puede interferir en decisiones que ya no le competen”, afirmó. De esa manera, Durán Barba marcó distancia del líder del PRO y respaldó la autoridad del mandatario libertario en un momento de tensión entre ambos espacios.