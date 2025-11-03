Quién es el argentino que podría ser "primer caballero" de Países Bajos.

Holanda se encuentra en medio de las elecciones parlamentarias, y en las generales se impuso Rob Jetten, líder del partido centrista Democraten 66 (D66), quien podría convertirse en primer ministro del país, lo que ubicaría a su pareja, Nicolás Keenan, un deportista argentino jugador de hockey sobre césped, en “el primer caballero argentino” de Países Bajos.

Nicolás Keenan, nacido en 1997 en Buenos Aires, es hoy una referencia obligada del hockey de alto rendimiento que juega en el Hoofdklasse neerlandés (Klein Zwitserland), con una gran trayectoria de participaciones en torneos internacionales y ciclos olímpicos.

Keenan dio sus primeros pasos los dio luego de cumplir 12 años, en el Club Egara del país ibérico para luego jugar para el equipo argentino Los Leones —la selección nacional albiceleste—.

Luego de jugar la Copa Mundial Juvenil de 2016, Keenan se mudó a La Haya para jugar en el Hockey Club Klein Zwitserland (La Haya), en donde actualmente se desempeña. Su debut fue con la selección mayor en la FIH Pro League 2019 y luego ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de ese año, tras vencer a Canadá en la final.

A pesar de tener la oportunidad de representar internacionalmente a España, decidió ponerse la camiseta argentina para la que ya jugó dos Juegos Olímpicos (Tokio 2021 y París 2024).

Según trascendió, se encuentra en pareja con Jetten desde 2022 y a fines de noviembre de 2024 ambos anunciaron su casamiento, aunque sin fijar una fecha.