Teresa García: “Quien presida el PJ de PBA deberá interpretar qué reformas hacen falta para ganar la gobernación en 2027”

La diputada bonaerense Teresa García afirmó que quien quede al frente del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires deberá "interpretar qué reformas hacen falta" para "no repetir errores" de cara a las elecciones de 2027. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), defendió el rol de la gestión de Axel Kicillof frente al "recorte de fondos" desde el Gobierno nacional y agregó: "Tendremos que ir eligiendo un gobernador que sea capaz de interpretar la voluntad de los bonaerenses".

Teresa García es una destacada política del Partido Justicialista. Cuenta con una extensa trayectoria que incluye haber sido diputada provincial, diputada nacional en varios períodos y senadora provincial. Además, ocupó el cargo de ministra de Gobierno en la provincia de Buenos Aires. Fue senadora por la provincia de Buenos Aires hasta el 10 de diciembre de este año, cuando asumió su banca como diputada en representación de Fuerza Patria.

¿Cuál es su balance de la política en la provincia de Buenos Aires y cuáles son sus expectativas para el año próximo?

Fue un año muy convulsionado en la provincia en dos aspectos. Desde el punto de vista político, todos conocemos cómo comenzó el año con el tema de la definición de cómo iba a ser el proceso electoral, la concurrencia o el desdoblamiento. También hubo convulsión en los sectores de la oposición. Recordemos que quien encabezaba la lista era José Luis Espert, que, producto de lo que todos conocemos y de su vínculo con este personaje manchado, obviamente terminó renunciando a la lista. Así que digo que todas las fuerzas políticas tuvieron un año convulsionado, pero no sería lo más grave si hubiéramos tenido un poco más de certezas económicas y de contención de todos los sectores.

La verdad que fue un año en el que se perdieron muchísimos puestos de trabajo. Entre fines del año pasado y este año rondan los 140.000 puestos de trabajo perdidos. Siguen cerrando empresas en este momento. Y el logro que puede mostrar el Gobierno es una inflación controlada, pero a fuerza de tener enfriada la economía. No hay consumo, uno lo ve. Quizás repuntó un poquito estos días, porque todos tenemos derecho a comprarle un juguete a nuestros hijos o nuestros nietos, pero con muchísimas dificultades, con familias endeudadas. La mitad de los usuarios de tarjeta de crédito tiene deudas. Ha sido un año muy duro para la gente de trabajo y para la sociedad en general.

Esperemos que esto que ha sucedido en Diputados el otro día se consolide y que no se pueda manipular nuevamente la ley universitaria y la ley de discapacidad, porque me parece que son dos sectores que vienen con un reclamo votado ya tres veces en el Congreso, así que esperemos que sea distinto.

En la provincia de Buenos Aires, en particular, es una provincia castigada por los ajustes de Milei, con recorte de fondos, con caída de la recaudación y con un gran esfuerzo por parte del gobierno provincial de sobrellevar esta tormenta. Ahora, nada alcanza. Cuando se cortan los medicamentos oncológicos, la provincia se hace cargo. Cuando hay recorte en educación, la provincia se hace cargo. La verdad que no da para mucho más, razón por la cual hemos votado el endeudamiento y acompañado el endeudamiento, porque la provincia está complicada para el futuro.

Para el futuro quiero que el peronismo esté unido y quiero que seamos una alternativa camino a 2027. Me parece que eso se va a lograr no únicamente acordando los sectores internos del peronismo, sino siendo capaces de convocar otros sectores políticos. No hay manera de salir de la desgracia que nos va a dejar este Gobierno si no es con la voluntad de la mayoría de los sectores políticos posibles. Va a costar mucho levantar las teclas que bajó este Gobierno. En principio, el otro día en la Cámara hemos dado muestra de que se puede conversar. Me parece que esto es lo que hay que hacer para adelante. Y en la provincia de Buenos Aires tendremos que ir eligiendo un gobernador que sea capaz de interpretar la voluntad de los bonaerenses, porque si no se gana la provincia es muy difícil ganar la elección nacional.

¿Quién le parece que podría ser quien suceda allí?

Ojalá lo supiera.

¿Qué le gustaría a usted?

Lo que primero me gustaría es que los que sean candidatos, que hay muchos compañeros que se están perfilando, tengan la capacidad de ver qué reformas hacen falta. Quien presida el Partido Justicialista de PBA debe interpretar qué reformas hacen falta para ganar la gobernación en 2027. En la provincia tenemos una estructura orgánica funcional de hace muchos años, y es necesario modificarla y optimizar los recursos. Entonces, me parece que hay cosas que va a haber que discutir previamente para no repetir errores, y luego quien mejor represente eso es el que va a ser. La verdad que no tengo diferencias con los compañeros que apuntan para ser. Me parecen bien todos, salvo la discusión de fondo que hay que darnos.

¿Cuáles son los candidatos que apuntan en la provincia de Buenos Aires?

Se ha visto estos días pasados, por noticias periodísticas, no porque me lo hayan confesado. Están Gabriel Katopodis, Leonardo Nardini, un muy buen intendente; está Federico Otermín, Mariel Fernández, que ya destacó que quiere ser gobernadora. Hay varios. Lo que me parece es que hay que dar la discusión de ir algunas cosas que hemos hecho, así que bienvenida sea esa discusión para ver quién mejor representa eso. La provincia está castigada, tenemos un Conurbano muy castigado con las políticas de este Gobierno y un interior también, pero además con marcadas diferencias en la realidad social del Conurbano y la del interior.

A comienzos de año Cristina Kirchner no estaba detenida; ahora, en este momento, está internada saliendo de una operación de peritonitis, pero está con prisión domiciliaria. Al mismo tiempo, se discutía quién iba a presidir el Partido Justicialista a nivel nacional. Ahora se está discutiendo quién va a presidir el partido peronista a nivel provincial. Me gustaría una reflexión suya sobre la situación de este año de Cristina y luego respecto de cómo debería ser quien presida el partido de la provincia a partir de 2026.

La decisión de detener injustamente a Cristina es una decisión que hizo convulsionar al peronismo, no solamente al Partido Justicialista. Nosotros seguimos con la tarea en el partido porque Cristina es la presidenta del partido y queremos que se siga con las actividades que venimos llevando, pero objetivamente el hecho de estar ella detenida, luego de que dijera que iba a ser candidata por la tercera sección electoral, manifestando una vocación de anclaje territorial, no fue casualidad que a la semana el fallo de la Corte fuera el que fue. Eso ha desequilibrado al peronismo. Los que estaban de acuerdo con Cristina y los que no estaban también, porque han perdido el objeto de su deseo.

Cuando ella era la candidata, por lo que había expresado, empezaron a verse opiniones en contra, manifestaciones de cómo había llegado a querer ser candidata de una sección electoral nada más, cerca de la voluntad de conducir un proceso. Hoy todavía estamos afectados por eso. Lo digo por este medio en confianza con usted, porque lo digo públicamente en todos los actos en los que participo, que ninguno de nosotros, por más que tenga responsabilidades institucionales, está lo suficientemente legitimado en un proceso democrático que tiene presa a la principal dirigente de la oposición. Entonces, creo que todos debemos reflexionar al respecto.

Y respecto del Partido Justicialista de la provincia, el otro día se hizo la reunión del Consejo del partido en Malvinas Argentinas, donde se definió una fecha de elección de autoridades el 15 de marzo y una modalidad interna de elección de autoridades. Yo no he escuchado a Máximo (Kirchner) expresar que no va a ser, tampoco que va a ser. Simplemente la convocatoria es unánime y supongo yo que en estos dos meses se irán perfilando quienes también quieran conducir el partido. Ahí los nombres varían porque Mariel Fernández también manifestó, Otermín también, Verónica Magario también. Será cuestión de ver cuál es el destino que cada compañero quiere para este Partido Justicialista.

¿En la elección del presidente del peronismo en la provincia de Buenos Aires, de alguna manera se abre la carrera hacia la sucesión de Axel Kicillof como gobernador en 2027? ¿Quien presida el PJ en la provincia de Buenos Aires, de alguna manera también, si es uno de los candidatos o pretende ser candidato a gobernador, adquiere un protagonismo mayor?

No debería, porque la vida partidaria debe ser intensa para marcar líneas de gobierno, pero son dos cosas por aparte. Ahora, no debería, pero creo que sí sucede. Naturalmente, quien se siente en el sillón de la presidencia del partido sentirá que tiene más posibilidades de representar al menos al peronismo en la elección nacional. Pero insisto, en la provincia de Buenos Aires, igual que en Nación, creo que la convocatoria a otros sectores políticos tiene que ser mucho más grande que el peronismo solamente.

