jueves 18 de diciembre de 2025
El PRO denunció un pacto entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo para designar a los integrantes de la Auditoría General de la Nación

La Cámara de Diputados avanzó con las designaciones en la Auditoría General de la Nación en medio de cuestionamientos por el procedimiento utilizado. La decisión provocó la salida del PRO, la UCR y Provincias Unidas del recinto y abrió un nuevo frente de conflicto político y judicial.

Diputados 17122025
Diputados | Pablo Cuarterolo

Este jueves a la madrugada la Cámara de Diputados sancionó el Presupuesto 2026 luego de una extensa sesión impulsada por el oficialismo que derivó en una fuerte controversia política vinculada a la Auditoría General de la Nación (AGN).

Cerca de las 03:00 de la madrugada se concretó la toma de juramento de los nuevos auditores, en un clima de tensión que se profundizó cuando distintos bloques decidieron retirarse del recinto. La salida fue una señal de protesta ante una designación que, según advirtieron, no figuraba dentro del temario habilitado para la convocatoria.

Una vez consumados los nombramientos, el PRO acusó al oficialismo de haber sellado un pacto con el kirchnerismo para avanzar con las designaciones en el organismo de control.

