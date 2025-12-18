Juan Carlos Schmid: "Será una movilización con fuerte densidad"

Juan Carlos Schmid, el líder del Sindicato de Dragado y Balizamiento, miembro del consejo directivo de la CGT y secretario general de la poderosa Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), habló de lo que significa la marcha contra la reforma laboral que se producirá este jueves a Plaza de Mayo.

El dirigente mostró buenas expectativas y pidió que la ciudadanía golpeada por el programa económico de Javier Milei también se sume. También dijo que el proyecto de modernización laboral no tiene consenso social pese a las encuestas que circularon en las últimas horas.

La CGT marcha este jueves a Plaza de Mayo en contra de la reforma laboral

—¿Qué imagen imagina de la marcha convocada para hoy?

—Creo que va a ser una demostración muy importante. No me gusta hacer pronósticos sobre la cantidad de gente porque eso forma parte del folklore de la prensa, pero sí estoy convencido de que va a ser una movilización con una densidad muy fuerte.

—La convocatoria incluye a otras centrales obreras y movimientos populares. ¿Eso le da mayor fortaleza?

—Sin dudas le da fortaleza, pero debería ser extensivo a actores que estén por fuera de ese circuito.

—¿A qué actores se refiere?

—A la ciudadanía en general. A quienes no vengan porque los convoca la CGT, la CATT o un sindicato, sino porque se sienten interpelados por su propia situación social y económica. Si es verdad que se derrumba el consumo, que empieza a pegar fuerte el desempleo y que los ingresos están completamente deteriorados, sería bueno que una parte importante de la sociedad exprese su rechazo a esta situación.

—Desde la asunción de Javier Milei se perdieron casi 290 mil puestos de trabajo. ¿Qué reflexión le genera ese dato?

—Que el programa económico de Milei, y su supuesta calidad como economista que hace crecer la economía sin plata, es un completo fracaso.

—¿Cómo analiza las últimas medidas del ministro Luis Caputo y las contradicciones en torno al dólar y el programa económico?

—Las contradicciones están presentes y son evidentes. La inversión no aparece, la presión tributaria sigue intacta y aparentemente no va a ser abordada. El dogma de que el superávit fiscal va a resolver todos los problemas de la sociedad está demostrando estar completamente fracasado. Tengo la impresión de que el desacuerdo y el rechazo de la ciudadanía están latentes, dando vueltas en la cabeza de los argentinos. Lo que ocurre es que el estallido de los partidos políticos y la falta de referencias sociales todavía están taponando el desarrollo de una protesta social más extendida.

—¿Le molesta que se instalen encuestas en los medios que aseguran que una mayoría apoya la reforma laboral?

—Es un clásico. Yo les creería si esas encuestas se hicieran en la puerta de las fábricas. Cuando midan la adhesión al paro o a las protestas en los establecimientos fabriles, en los lugares donde todavía existe el proletariado industrial registrado, ahí les voy a creer. Mientras tanto, me permito dudar. Hoy vamos a ver una expresión concreta de eso, salvo que la prensa diga que todos los que se movilizan están amenazados o extorsionados por los sindicatos.

—¿Qué balance hace de las reuniones que mantuvo la CGT con diputados nacionales?

—Son reuniones necesarias porque hoy el campo de batalla está en el plano parlamentario. Pero también es cierto que tenemos que recuperar una iniciativa propia que hasta ahora no hemos tenido, y esa responsabilidad recae fuertemente sobre el plano político.

—¿El rol de los gobernadores le genera desconfianza o expectativa?

—Vuelvo a lo mismo: lo que falla es el ejercicio de la política, especialmente del lado del peronismo. El peronismo se ha convertido en un archipiélago de gobernaciones sin cabeza, sin patas y sin columna vertebral. La tarea de la política es darle orden y organicidad a eso, porque un país federal debería ser uno solo, no un país para Jujuy, otro para Córdoba y otro para Santa Fe.

