Hillary Clinton en Sevilla: fiesta exclusiva y paseos como una turista más

Este fin de semana, Hillary Clinton causó revuelo en el centro de Sevilla. La ex candidata presidencial de Estados Unidos paseó por las calles de la ciudad como una turista más, disfrutó de una comida en el popular restaurante Río Grande en la calle Betis, frente a la Torre del Oro, y visitó el Real Alcázar de Sevilla. Acompañada de la embajadora de EE.UU. en España, Julissa Reynoso, se desplazó a Sevilla desde Madrid, donde había almorzado con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Se hospedó en un hotel céntrico y alrededor de la una del mediodía llegó al restaurante Río Grande a pie, rodeada de fuertes medidas de seguridad y vistiendo un llamativo abrigo con un estampado floral en su interior, junto con una bufanda turquesa.

Un sábado turístico de Hillary Clinton en Sevilla

El mediodía del sábado la esposa de Bill Clinton entró al restaurante, saludó amablemente a algunos reporteros y expresó: "Estoy encantada de estar aquí". Durante el almuerzo, con tres acompañantes en un reservado con vistas a la Torre del Oro, su presencia pasó desapercibida para el resto de los comensales. A pesar de las medidas de seguridad y los numerosos escoltas, su presencia hubiera pasado inadvertida. No es la primera vez que Hillary visita Andalucía; ya lo hizo en 1997 con su esposo, Bill Clinton, durante la cumbre de la OTAN, cuando visitaron la Alhambra de Granada y disfrutaron de un espectáculo flamenco ofrecido por los Reyes Juan Carlos y Sofía.

Además de almorzar en el emblemático Río Grande, Hillary visitó los Reales Alcázares con sus acompañantes. Además, fue recibida por el concejal del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, y Ana Jáuregui, directora-gerente del Real Alcázar. Quedó impresionada con la visita al palacio mudéjar, que fue escenario de películas y series, como Juego de Tronos.

Después de la visita, se dirigieron a la catedral de Sevilla, a unos cien metros de distancia. La visita se prolongó hasta casi las cinco de la tarde, momento en el que se retiró al hotel. Por la noche, asistió a una fiesta en el palacio de Dueñas, donde se encontraron numerosas personalidades, incluida la infanta Elena, y artistas como Los del Río, David Bisbal o Vanesa Martín se presentaron.

La fiesta privada que organizó Eugenia Martínez de Irujo a Hillary Clinton

El sábado por la noche, el Palacio de Dueñas se vistió de gala para celebrar una fiesta privada que organizó Eugenia Martínez de Irujo junto a su marido Narcís Rebollo y que reunió a grandes rostros conocidos, ya que la invitada de honor fue Hillary Clinton.

David Bisbal, Los del Río, Sandra Segimón, Farruquito, Lorenzo Caprile, José María Manzanares, Pablo López, Fernando Martínez de Irujo o José Mercé fueron algunos de los invitados por la Duquesa de Montoro que no quisieron perderse esta gran fiesta.

Como no podía ser de otra manera, hubo muchas actuaciones: Pablo López y Vanessa Martín interpretaron 'Caminante no hay camino', Bisbal emocionó con 'Se nos rompió el amor' o 'Qué sabe nadie' y Los del Río cantaron su popular tema 'Sevilla tiene un color especial' y, como no podía ser de otra manera, 'La macarena'.

Tras este show, los invitados disfrutaron en el famoso patio del palacio de un espectáculo de flamenco. Una fiesta en la que Hillary Clinton lo dio todo y exprimió al máximo la cultura sevillana con la mejor anfitriona posible, una Eugenia Martínez de Irujo de lo más entregada.

Esta fiesta era una cuenta pendiente que la hija de la Duquesa de Alba ya le prometió a la exsecretaria de Estado de los Estados Unidos en el viaje que hizo a la capital madrileña el año pasado, cuando la conoció y le invitó al Palacio de Dueñas si alguna vez visitaba Sevilla. Ahora, ya es todo un hecho.

JCCL