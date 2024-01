Elton John subasta todos los objetos que coleccionó en su casa de Atlanta

“Cuando en 1991, sir Elton John adquirió un dúplex en Park Place en Peachtree Road, en el renombrado barrio de Bu-ckhead en Atlanta, no podía imaginar hasta qué punto la ciudad lo transformaría personal y profesionalmente.” Así empieza la descripción de la subasta que hará Christie’s (Nueva York), titulada The Collection of Sir Elton John: Goodbye Peachtree Road, en febrero próximo. “He vivido aquí durante treinta años, así que te llevaré conmigo en mi corazón, en mi alma, y nunca te olvidaré”, dijo el músico de 76 años, en un show que dio en Georgia (N. de la R: estado de Estados Unidos cuya capital es Atlanta). Poco después, Elton John se retiró de las giras.

¡Click! “La colección de Sir Elton John: The Day Sale se desarrolla en dos sesiones”, explica Christie’s. “Sesión 1: Fotografías Importantes que profundizan en la odisea fotográfica de sir Elton John, quien tiene una de las más importantes colecciones privadas de fotografía. De hecho, el próximo mayo, en el Victoria and Albert Museum de Londres presentará Frágil belleza: la colección fotográfica de sir Elton John y David Furnish, con trescientas imágenes atesoradas por este matrimonio.

Y por cierto en la subasta, hay imágenes destacables como “la saga estadounidense” con la que podría montarse una exposición, porque incluye fotos de Bill Cunningham, Dorothea Lange, Robert Mapplethorpe, Ansel Adams, Irving Penn, Diane Arbus, Arnold Newman, e inclusive una de Robert Frank, cuyo precio base es US$ 150 mil/ 250 mil. También se podría armar otra muestra con sus fotos off EE.UU. con fotos tomadas por, entre otros, Henri Cartier-Bresson, Brassaï, Horst P. Horst, Helmut Newton, Guy Bourdin y Tina Modotti.

Ecléctico. A la segunda parte de la subasta, Christie’s la describe así: “Peachtree Road presenta una celebración vibrante del dúplex de sir Elton John en Atlanta, destacando los muebles, el arte en vidrio, el arte contemporáneo, los muebles y sus Versace, estos es, más de cien camisas de seda de los años 90, el apogeo de Gianni Versace como diseñador. “Me encantaron sus increíbles diseños”, dice Elton a Christie’s. “La mitad nunca las usé, solo quería colgarlas, era como una instalación de arte con camisas”. Elton, quien fue amigo de Gianni Versace, pone a la venta también servicios de mesa y muebles tapizados con telas de esa marca.

Esta naturaleza multifacética de la colección muestra también su aguda mirada para concebirla. Y sobre esto Elton John dice: “Puede que no sea el gusto de todos, pero ciertamente es mi gusto. Mi casa de Atlanta era como mi cueva llena de cosas que amaba, recuerdos de todas partes del mundo, cosas que me inspiraban todos los días”.

Pinturas, vestuario, calzado, relojes y varios objetos que parecen contar desde su aura, una parte de la historia del músico. Entre las obras plásticas hay un collage de David Hockney y una de Andy Warhol, titulada Desnudo masculino. Pero el lote más caro Flower Thrower Triptych, un tríptico de Banksy, el famoso y enigmático artista británico, que sale a remate con un precio base de un millón de dólares. Le sigue una obra de Keith Haring que cotiza entre 300 mil y 500 mil dólares. La totalidad de la colección ronda los 10 millones de dólares, si se toma un promedio de las cifras de sus precios-base. Pero como sucede en estos casos, la cifra final puede deparar sorpresas. Tal el caso de la subasta que se hizo en septiembre de 2023 con objetos personales de Freddie Mercury que superó las expectativas al lograr una recaudacion de US$ 50,4 millones.

De cero. El marco de la subasta es la partida de Elton John de su dúplex de Atlanta, uno que originalmente tenía 230 metros, pero que el músico y su marido David Furnish ampliaron hasta conformar una propiedad extendida de 2.500 m2. Allí el cantante había montado esta “colección” de objetos que se subasta el mes próximo. “Atlanta marcó para Elton el inicio de esta colección (que ahora se subasta); porque antes había vaciado por completo su casa principal en Windsor y vendido todo su contenido”, explica su marido David Furnish. “Así que acá empezó de cero en una época donde veía el mundo de manera muy diferente. Hay un pedacito del alma de Elton en cada objeto, los compradores se llevarán algo que, sin duda, ha inspirado a Elton en su viaje artístico”.