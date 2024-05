¿Por qué Argentina no creció en los últimos 10 años?

Las conclusiones de este artículo seguramente resultarán obvias para los economistas profesionales conocedores de las restricciones macroeconómicas de la Argentina, pero no en general para la opinión pública.

¿Por qué la Argentina no crece?

La culpa la tuvo el populismo anti-mercado. La culpa la tuvieron los sindicatos y las regulaciones laborales. La culpa la tuvo la presión impositiva. La culpa la tuvo el alineamiento geopolítico del Gobierno. La culpa la tuvo el neoliberalismo o la ortodoxia económica. Estos argumentos suelen escucharse a menudo conteniendo una fuerte carga mitológica o dogmática. Son el resultado de entender que las dificultades económicas tienen exclusivamente culpables y no causas. Aquí intentaré presentar al sector externo como la principal causa de la falta de crecimiento de la Argentina en la última década. No digo que sea la única, pero sin resolver este asunto cualquier intento chocará con esta pared. Igual caracterización corresponde a la carencia de un mercado de capitales local, pero ese es tema para otro artículo.

Pese a lo dicho, reconozco que el objetivo de la política económica no es solo superar las restricciones al crecimiento. No existe una única política económica. Existen muchas, según cuál sea el objetivo del Gobierno. Pero existen restricciones objetivas que pueden afectan horizontalmente a todas las políticas económicas que se quieran aplicar. En este artículo presentaré el caso de los dos últimos períodos de crecimiento y, brevemente, las desiguales consecuencias de las políticas económicas sobre el desempleo.

Dos momentos de crecimiento continuo. En los últimos 30 años la Argentina creció continuamente en dos períodos aún pese a las culpas mencionadas más arriba. Los dos últimos períodos de crecimiento continuo fueron desde el año 1991 a 1998 y desde el año 2003 a 2011. El PBI creció 56% en el primer período mencionado y 74% en el segundo. Las políticas económicas llevadas adelante por los respectivos gobiernos fueron muy distintas. En ambos casos el agotamiento del crecimiento se dio sin cambios al interior de las dispares estrategias. Luego del año 1998 siguieron cuatro años de deflación, caída consecutiva del producto y una crisis financiera y social fenomenal. Con posterioridad al año 2011 se ingresó en un período de alternancia entre años de crecimiento y caída del producto hasta el año 2018 donde se dan tres años recesivos consecutivos. Esos “largos” períodos de crecimiento se vieron momentáneamente interrumpidos en los años 1995 y 2009 por crisis externas.

Demanda agregada. En ambos períodos la demanda fue traccionada con distinta intensidad, tanto por el consumo privado como por el consumo público y la inversión. Pero éste no es el elemento distintivo de ambos momentos. El elemento distintivo fue el comportamiento de las exportaciones nominales que tuvieron una fuerte expansión en ambos casos. En el período 1991-1998 las exportaciones nominales crecieron 114% y en el período 2003-2011 223% (Datos Balanza Comercial Argentina 1910-2023. Indec). En el primer caso por cada punto de crecimiento de exportaciones el PBI creció 2% y en el segundo 3%. En el período 1999-2002 primero las exportaciones cayeron y luego se estancan en el nivel del primer año. Entre 2011-2021 paulatinamente caen desde los 83 mil millones de dólares hasta estancarse por debajo de los 60 mil millones.

Parafraseando a un Bill Clinton “son las exportaciones estúpido”, no los argumentos con carga mitológica o dogmática. Sobre la descripción de este problema argentino hay ríos de tinta escritos por los más diversos economistas, solo basta buscar en internet para que surjan cantidad de artículos, pero como se dijo, esto no ha permeado en la opinión pública ni en sus formadores. Si las exportaciones caen o se estancan hay poco para esperar del crecimiento en Argentina.

Receta ortodoxa. La ausencia de crecimiento lleva a tensiones macroeconómicas y desajustes de precios relativos. En el caso de Argentina, debido a la situación de desigualdad y pobreza, la respuesta a esta dificultad en el corto plazo es difícil. La receta ortodoxa, aplicada entre 1999 y 2001, es el ajuste de la demanda agregada hasta que su efecto sobre las importaciones equilibre la balanza cambiaria. Pero eso significa ahondar la caída del ingreso con sus trágicas consecuencias sociales.

Los caminos recorridos. ¿Cuáles han sido los otros caminos para enfrentar la situación? Primeramente, el uso de reservas y luego la regulación del mercado cambiario. El financiamiento en el mercado internacional fue utilizado brevemente ahondando a futuro los problemas de la balanza de pagos para luego volver a las restricciones cambiarias.

También se buscó compensar la caída de exportaciones tentando el ingreso de activos externos de los residentes argentinos. Este camino ha sido frustrante tanto con el intento de los llamados Cedin (Certificado de Depósito para Inversión Inmobiliaria) y Baade (Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico), como con el blanqueo lanzado en el año 2016 que, gracias a la tarea que se había hecho mediante los convenios de información tributaria recíproca con diversos países, sirvió para ampliar los activos declarados en el exterior por los residentes, pero no tuvo efecto sobre el balance cambiario.

Las restricciones cambiarias se justifican en situaciones críticas de lo contrario, no son deseables ni necesarias, pero de no haberse aplicado en su momento la caída del ingreso y del producto y el aumento de la de-sigualdad y la pobreza hubieran sido aún mayores.

Endeudamiento externo. El endeudamiento externo del sector público y privado se utilizó para salvar la carencia de exportaciones entre el año 2016 y junio 2019, en este último caso, la deuda del gobierno general se incrementó en 88 mil millones y la del sector privado no financiero en concepto de Títulos de Deuda y Prestamos en 7 mil millones (con una caída del stock de Inversión Extranjera Directa de 5 mil millones)(valuación según criterio de Balance de Pagos). El recurso del endeudamiento a través del mercado internacional se agotó rápidamente y sobre principios del año 2018 ya se encendieron señales de alarma. Las diferencias de tasas de interés entre el mercado local e internacional permitieron maniobras de “carry trade” en especial con instrumentos del BCRA (alcanzaron en manos de no residentes 10 mil millones de dólares en el primer trimestre del año 2018). En esa circunstancia el Gobierno en vez de restablecer controles cambiarios recurrió al FMI. En términos de producto la deuda pública externa aumentó en 30% del PBI y en moneda extranjera 33%.

De todas formas, en septiembre del año 2019 el gobierno nacional estableció nuevamente los controles cambiarios cuando ya se habían tomado más de 40 mil millones de asistencia con el Fondo.

Cambio de tendencia. ¿Hay alguna buena noticia? Si, las exportaciones volvieron a crecer ubicándose en el año 2021 en 77 mil millones y alcanzando en el año 2022 los 88 mil millones de dólares, récord histórico. Con ello volvió el crecimiento en los años 2021 (10,4%) y 2022 (5%). Este último año el producto prácticamente recuperó toda la pérdida de los años 2018, 2019 y 2020. Este contexto se desvirtuó en el año 2023 debido a la sequía más grande de los últimos cien años. La pérdida de exportaciones entre los años 2022 y 2023 fue de 22 mil millones de dólares, un 25%. En el caso particular de las exportaciones de cereales la caída fue del 44% y 51% para las de semillas oleaginosas.

Pese a ello, el sendero de crecimiento de las exportaciones se confirmaría en los próximos años. Esto debe haber sido tenido en cuenta por parte del FMI para la proyección de crecimiento del 2,8% para el año 2024 antes de la aplicación del actual plan de ajuste sobre el cual se pronostica una cifra idéntica, pero de caída.

Proyección de exportaciones. Según la síntesis de proyecciones sectoriales que realizó el BCRA en el año pasado, publicadas en su página web, las exportaciones iniciarían un período de crecimiento al menos hasta fines de esta década. En el año 2030 las exportaciones superarían los 140 mil millones de dólares con un superávit comercial de 42 mil millones. El incremento de exportaciones se ubicaría en el orden del 60%, liderado por combustibles con un crecimiento del 252%.

Este estudio no tiene presente los sectores exportadores con potencial demostrado en el pasado como el avícola, carne de cerdo, carne de cordero, fruta fresca y secas, lácteos, vinos, etc. Estos por el tamaño de sus emprendimientos se encuentran fuera del programa de grandes inversiones e incluso se verán negativamente afectados por la devaluación fiscal que este programa impulsa.

Adicionalmente, debe tenerse presente que la plataforma industrial argentina tiene una larga trayectoria lo cual le permitiría ganar espacio en la provisión por cercanía con la región. México ya es el principal exportador del mundo a EUA y, fuera de la región, Vietnam ya ha superado los 100 mil millones de exportaciones a ese país. Las filiales de empresas multinacionales radicadas en Argentina compiten con sus equivalentes en otros países en productividad y eficiencia, en ello hay ejemplos en la industria automotriz y en las de consumo masivo.

Nuevos hechos en la balanza de pagos. Para analizar la restricción externa en el futuro hay cuestiones adicionales que no pueden soslayarse.

La primera es que la importación de Bienes Intermedios (insumos productivos) entre los años 2010 y 2020 en promedio fueron 18.500 millones de dólares. En los picos de PBI de los años 2015 y 2017 se ubicaron en el orden de los 18 mil millones. El promedio de los años 2021,2022 y 2023 fue de 28 mil millones. Este aumento en la demanda de bienes intermedios puede deberse a cuestiones relacionadas con las restricciones de acceso al mercado de cambios o un cambio de patrón en la producción industrial más intensiva en insumos extranjeros.

Energía y combustibles. Con respecto a las importaciones de energía si bien en los años 2013 y 2014 se habían observado picos de importación en los años siguientes se ubicaron en el orden de los 5 mil y 6 mil millones. Pero en el año 2022 alcanzaron los 12.800 millones, con un incremento del 71% en precio y 28% en cantidades con respecto al año 2021.

Ello fruto de las distorsiones de precio provocadas por la guerra en Europa y la falta de desarrollo de infraestructura local. En años de niveles de PBI similares al 2022 las importaciones energéticas fueron solo de 6 mil millones de dólares. Como se refirió más arriba se espera un fuerte crecimiento de las exportaciones de hidrocarburos en los próximos años.

Según todos los informes sectoriales la nueva infraestructura de oleoductos y gasoductos, en el corto plazo, y el desarrollo de la petroquímica en el futuro, garantizarán no solo el abastecimiento interno sino también la exportación. Lo dicho se reflejó en el primer trimestre de este año donde las exportaciones de Combustibles y Energía se incrementaron en un 12% mientras que las importaciones de Combustibles y Lubricantes cayeron un 67%.

El otro aspecto novedoso son las obligaciones de deuda en moneda extranjera que deberá pagar el Sector Público en los próximos años al sector privado y a los organismos internacionales.

Nuevo período de crecimiento. La Argentina es muy posible que tenga por delante un nuevo período de crecimiento. Esto requerirá de estrategias apropiadas en aspectos críticos. Es indispensable una estrategia exportadora que no solo esté orientada a los sectores de exportación de “commodities” sino también a los productos no tradicionales (automóviles, bienes de consumo masivo, “nearshoring”, etc.) y regionales (carne de pollo, cerdo y cordero, frutas, vinos, etc.).

Las dificultades para crecer en los últimos años no solo deberán ser superadas con el incremento sostenido de las exportaciones sino también atendiendo que pueden haberse formado “cuellos de botella” que deberán ser resueltos.

Política y distintos modos de crecimiento. Por fin, como dije al principio, un espacio para la política, una consideración sobre los distintos modos de crecimiento. En el período 1991-1998 la desocupación creció desde el orden del 6% al 14% en tanto en el período 2003-2011 el desempleo cayó del orden del 17% al 7%.