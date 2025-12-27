Tapia, Milei y los medios

Periodismo de periodistas, se supone que no hay que hacer periodismo de periodistas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no pensar los medios, la comunicación, el periodismo en torno al deporte, o al fútbol en particular? La idea de “medio” ya quedó perimida (si es que alguna vez existió), es decir la idea de que de un lado existe algo así como “la realidad” (eslogan entre idiota y cómico de uno de los canales de información más visto del cable), luego viene “el medio” que, como su nombre lo indica, media entre “la realidad” y el público (llamado también “la gente”, eslogan entre idiota y cómico de otro de los canales de información más vistos del cable). Los medios de comunicación no median nada, no median entre dos partes: son ellos mismos poderosos actores políticos y económicos. En la política tanto como en el fútbol. Como actores políticos y económicos centrales, ocupan un lugar clave en el ecosistema, en este caso en el ecosistema del fútbol. Por lo tanto, amerita una interrogación (cuando no una crítica) sobre su lugar y comportamiento en ese ecosistema. Pues, parto de una pregunta, una pregunta cuya respuesta no conozco, pero que no deja de llamarme la atención de manera significativa: ¿por qué, sobre el affaire Gobierno-Tapia, las investigaciones judiciales sobre Tapia y su entorno y los contragolpes del propio Tapia, los medios deportivos hegemónicos prácticamente no hablan? Ahora están de vacaciones (casi todos los canales y radios deportivos están con programación de verano), pero hasta la semana pasada estaban todos al aire, y me tomé el trabajo de verlos y escucharlos (debería pedir aumento a PERFIL por tomarme semejante trabajo insalubre) y el tema estaba prácticamente ausente. A la inversa, está omnipresente en los programas políticos de televisión y radio, en especial en los medios oficialistas o directamente del Gobierno. Uno ve La Nación+ o TN y no dejan de hablar del tema (tachín, tachín, tachín hasta volverse agobiante). Que Tapia, que Toviggino, que los allanamientos, que la cueva donde lavarían guita, que los autos de lujo, que la foto con Infantino, etc., etc. etc. Horas y horas operando sobre el asunto. Pero en los canales deportivos apenas si se lo menciona. ¿Por qué? Realmente no lo sé. Lo digo sin ironía, tal vez ganado por un candor incomprensible para alguien que también escribe en medios, pero realmente no lo sé. Alguna razón debe haber. ¿Una razón oscura? O, a la inversa, ¿tan transparente que no logro verla?

Por lo tanto, hay algo específico del periodismo deportivo. Es el mismo periodismo deportivo que no ha desarrollado el área de investigación. ¿Se dieron cuenta de que prácticamente no existe la investigación sobre temas deportivos, como sí existe la investigación económica y política? De la corrupción del menemismo al caso $Libra, por ejemplo, el periodismo político publicó miles de investigaciones. Pero sobre el fútbol (sus negocios, las barras bravas, etc.) el periodismo deportivo, casi ninguna (una excepción es obviamente la sección Deportes de este diario). ¿Por qué será? Un enigma para el periodismo deportivo, solo ocupado en si la pelotita pegó en el palo y salió afuera.