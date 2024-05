El choque de trenes que ocurrió este viernes en la estación Palermo dejó como saldo más de 90 heridos, de los cuales 35 fueron trasladados para recibir atención médica. A raíz de esto, el maquinista Alejandro Alvite, que trabaja en la misma línea, sostuvo que desde la asunción de Javier Milei se cortó el mantenimiento y también arremetió contra la Unión Ferroviaria y La Fraternidad por las condiciones laborales.

"El problema viene sucediendo desde hace tiempo. Las anomalías, las inversiones, la falta de mantenimiento no es una novedad, pero se ha acelerado de una forma gravosa en los últimos meses. Hemos llegado al punto de que había días que no había combustible para ponerle a las locomotoras", describió Alvite.

De acuerdo a la Secretaría de Transporte, la formación chocó con una locomotora y un coche furgón que estaba vacío, a las 10.31 de este viernes sobre el viaducto Palermo y a la altura de la avenida Alcorta.

"En este caso estamos hablando de vías donde no hay señalización. Las señales permanecen en 'peligro' o apagadas y se trabaja con sistemas de autorización por radio para circular. Y lo cierto es que depende mucho de la voluntad y de la atención de cada uno de nosotros todos los días porque los sistemas de seguridad no funcionan", dijo el maquinista.

Los testimonios de los pasajeros que estuvieron en el choque de trenes en Palermo: "Se sintieron tres impactos"

También agregó que el robo de cables dificulta el buen funcionamiento de las líneas y que la no reposición de los mismos se debe a la falta de inversión. "El argumento de la empresa actualmente es que no tienen cemento para tapar los cables", indicó.

En diálogo con Pasaron Cosas por Radio con Vos, también cuestionó a los líderes sindicales y los acusó de negociar con la empresa. "Y esto no es una novedad como dijo Omar Maturano hoy. Lo escuchaba hablar y decía que hace 10 días se trabaja así, pero hace meses se trabaja así. Lo que pasa es que él no tiene ni idea porque hace años que no trabaja y además la dirección del sindicato La Fraternidad, al igual que Unión Ferroviaria, han acordado con la empresa trabajar en estas condiciones, total los que ponemos la cara y el cuerpo somos nosotros. Se arregla con la empresa trabajar en estas condiciones precarias hasta que sucede una tragedia de esta magnitud y ellos salen a decir que ellos habían denunciado", cuestionó.

Además, expresó que desde la asunción de Milei se cortó el presupuesto para la manutención de la línea. "Lo que pasó desde el 10 de diciembre hasta acá es que directamente se canceló cualquier tipo de mantenimiento. Antes se hacía un mantenimiento precario e insuficiente, pero ahora directamente desapareció y ni siquiera eso. La consecuencia es que ni las locomotoras ni las formaciones están en condiciones, como tampoco los sistemas de señalamiento y el mantenimiento de las zonas de las estaciones. La precariedad con la que se circula en las zonas de las vías es preocupante", dijo.

"Hay mucha angustia y mucha bronca. Uno escucha a la dirección sindical decir que ellos venían denunciando todo esto, pero no es cierto. Los que denunciamos somos los que trabajamos todo el día, y ellos venían acompañando este accionar con acuerdos con la empresa. Y ahora se siente una desolación porque uno sabe que ante un evento de estas características se queda solo y el que pone la cara y el cuerpo es uno. Porque los que chocaron fueron los compañeros. Trabajar en estas condiciones te pone en una situación de vulnerabilidad personal terrible", describió Alvite.

Choque y descarrilamiento del tren San Martín en Palermo

El ex titular de Trenes Argentinos culpó al gobierno de Milei

Se trata de Martín Marinucci, quien a través de X expresó que el desfinanciamiento en Trenes Argentinos generó la colisión. "Es muy triste ver lo que sucedió en la Línea San Martín. La decisión de lograr el déficit 0 por parte del presidente Milei genera estos resultados", posteó.

"La desinversión llevada adelante en estos 5 meses en Trenes Argentinos trae consecuencias inmediatas: Obras abandonadas, que eran fundamentales para la seguridad operacional, hoy la decisión de abandonarlas ponen en riesgo constante a los servicios ferroviaria, al igual que el freno de las licitaciones para el mantenimiento de locomotoras, y la no provisión de cables de señalamiento, son algunas de las consecuencias que sufre el servicio y los trabajadores", señaló el ex funcionario.

Marinucci apuntó que durante la gestión de Alberto Fernández se invirtió en el sistema ferroviario para mejorar el servicio. "Habíamos iniciado una recuperación clara de nuestro sistema ferroviario. Y estamos viendo cómo, nuevamente, lo están destruyendo", dijo, apuntando contra la administración libertaria.

