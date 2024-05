La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado que preside Ezequiel Atauche, de La Libertad Avanza, debatió este jueves el Proyecto de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes que fue aprobado el mismo día que se hizo la Ley Bases. Sin embargo, al finalizar, el legislador libertario informó que se pasaba a un cuarto intermedio, pero sin precisar día y hora.

La reunión se extendió por casi tres horas y se trató del primer día que la Cámara alta debatió el paquete fiscal. Del encuentro participaron funcionarios de Economía; el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien respondió preguntas de los senadores; el bloque oficialista y legisladores de la oposición kirchnerista.

Por su parte, el interbloque de Unión por la Patria (UxP) no se presentó debido a que adhirió al paro general convocado este jueves por la Central General de Trabajadores (CGT). De esa manera, Eduardo "Wado" de Pedro, Jesús Rejal, Juan Manzur, María Teresa González, Carlos Linares y Antonio Roda pegaron el faltazo al encuentro que se realizó en el Salón Azul del Congreso de la Nación.

Guberman fue el primero en explicar la propuesta, cuyos puntos principales son Ganancias, regulación de activos, monotributo y bienes personales. "No son las medidas ni el programa estructural con el que queremos reencauzar el funcionamiento de la Argentina para el futuro. Son medidas que apuntan más a solucionar cuestiones de corto plazo", indicó el secretario de Hacienda.

En esa línea, explicó que se trata de un paquete que busca "ajustar algunas medidas tributarias que se modificaron en los últimos años para tener una especie de puente al momento que tengamos el proyecto de reforma tributaria, para poder avanzar en una reforma más de fondo”.

Respecto a la moratoria, para regular deudas, señaló que “es convencional, sin demasiada diferencia respecto a moratorias que se han hecho en otras oportunidades” con “un tratamiento diferencial entre contribuyentes, apuntando a la capacidad financiera que pueden tener”.

En tanto, al referirse a la regularización de activos, Guberman aclaró que "un blanqueo no es lavado; esto no tiene nada que ver con un lavado de activos. Estamos hablando de un blanqueo cumpliendo con las normas que fija la UIF”. Además, explicó que habrá tres etapas para acceder, en las cuales variarán las alícuotas.

Asimismo, precisó que “hay un tratamiento diferencial para el blanqueo en efectivo respecto de los demás activos” que se podrá “depositar en una cuenta especial, no se paga ningún tipo de alícuota y se fija un mínimo de 100 mil dólares”. Por su parte, los no residentes no podrán ingresar dinero en efectivo, a lo que se añade que al blanqueo tampoco podrán acceder funcionarios públicos y familiares de funcionarios de los últimos cinco años.

Sobre los cambios en Bienes Personales, detalló que se unifican las alícuotas para los bienes en el exterior y los bienes en el país, además de establecerse una reducción progresiva de las escalas “con la idea de llegar al 2027 con una alícuota de 0,25% para todos los contribuyentes” y que “en el año 2027 se termine el impuesto y no exista más”. También se plantea un beneficio para los contribuyentes cumplidores, con un descuento con una alícuota de 0,5%.

Sumado a esto, remarcó que tanto en el monotributo como en Ganancias “se han modificado las escalas, se le ha dado mucho más progresividad” para que “uno vaya mejorando sus ingresos y no sea empujado automáticamente a las escalas más altas”. Además, en el caso del régimen de pequeños contribuyentes, habrá una actualización semestral de las escalas y “durante 2024 el Poder Ejecutivo podrá hacer una modificación adicional, obviamente hacia arriba”; mientras que en Ganancias habrá “ajuste en el mes de septiembre con la inflación del trimestre previo”.

Durante su exposición inicial, Guberman también hizo mención de la derogación del impuesto a la transferencia de inmuebles y el capítulo sobre transparencia fiscal al consumidor, que trata sobre la información que reciben los consumidores al obtener la factura o ticket de compra.

Al finalizar, el presidente de la comisión informó que se pasaba a un cuarto intermedio, aunque no precisó para qué fecha. Más tarde, el presidente de Legislación General, Bartolomé Abdala, anunció que en el caso de la Ley Bases se aceptará convocar a invitados. De esa manera, se confirmó así la caída del trámite exprés que el oficialismo quería darle a ambos proyectos del Ejecutivo, intentando dictaminar esta misma semana, por lo que se dificulta la meta del Gobierno de llegar antes del Pacto de Mayo con la sanción de las normativas.

La agenda del Senado en relación con el tratamiento de la ley de Bases y el paquete fiscal continuará el lunes próximo cuando se retome el plenario de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda. El calendario le jugará una mala pasada al oficialismo en este sentido, ya que el miércoles 15 expondrá -por primera vez- en el recinto su informe de gestión el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Los cuestionamientos al paquete fiscal

En el comienzo del debate, los senadores Guadalupe Tagliaferri (Pro) y Martín Lousteau (UCR) tuvieron fuertes cuestionamientos sobre ciertos puntos del capítulo de blanqueo de capitales, haciendo hincapié en la figura de los testaferros y la falta de prohibición de que puedan acogerse al beneficio hermanos de funcionarios.

La primera pregunta del debate fue realizada por Tagliaferri, que sostuvo: “Estamos frente al blanqueo número cien en Argentina, es lamentable, es triste, es preocupante que no logremos mejorar esta situación. Es un blanqueo excesivamente generoso, se blanquea gratis, se blanquea sin tope y no tiene penalidad".

Y agregó: "Estamos permitiendo que alguien que blanqueó hace tres años lo pueda hacer nuevamente. Es una falta de respeto a los que pagamos, a las pymes que pagan, a las empresas. Además, no hay una trazabilidad de los fondos y todos sabemos que el GAFI envió un documento informal señalando los problemas que esto podría generar”.

Guadalupe Tagliaferri, senadora del Pro, consideró que el blanqueo "es una falta de respeto a las pymes que pagan y a las empresas".

Además, recordó que durante la gestión de Cambiemos se llevó a cabo un blanqueo que “fue exitoso, concreto y tuvo muchas más condicionalidades” que este y que también “en la pandemia se aprobó un blanqueo para la construcción”. Ahora, “se permite que todas esas personas que blanquearon hace seis y tres años puedan volver a hacerlo; es la alegría de los evasores que dañan la economía argentina”, advirtió.

También apuntó contra el artículo 35 del proyecto fiscal, que establece la regularización de bienes inmuebles a nombre de terceros. “Esto se llama testaferros. No termino de entender cuál es el objetivo, la garantía de trazabilidad y cuál es el país que quieren construir ustedes, donde están permitiendo que testaferros blanqueen. Este es el sueño de Daniel Muñoz, Marcelo Ramos, Lázaro Báez", indicó.

Martín Lousteau, senador por la UCR, opinó que el paquete fiscal es "el más generoso de la historia de los blanqueos".

Por su parte, Lousteau afirmó que “lo que habilitan, a pesar que digan que no, es la intención, es que alguien blanquee inmuebles, edificios, propiedades o campos que tienen a nombre de otros”. “Eso de que la reglamentación lo va a subsanar a nosotros no nos deja muy tranquilos; primero, por la posición pública del presidente, y segundo porque en otra parte del proyecto están haciendo absolutamente lo contrario. Están limitando el poder de las entidades financieras para decir qué requisitos adicionales le pueden exigir a aquellos que vienen a exteriorizar bienes”, expresó.

Asimismo, remarcó que “una persona puede blanquear algo que está a nombre de otro” y “los requisitos que se van a pedir son los mínimos”. “No es un tema de confianza o desconfianza, es lo que está escrito en una ley”, señaló, a la par que cuestionó que “este paquete tiene un régimen muy generoso para aquel que no pagó impuestos; yo me animo a describirlo como el más generoso de la historia de los blanqueos, de hecho permite blanquear a tasa cero”.

Sumado a esto, expresó que la iniciativa prevé “una rebaja impositiva para los sectores con mejor condición patrimonial”, por lo que “los más ricos de la Argentina van a pagar menos”. “Tenemos un aumento del impuesto a las Ganancias para la clase media. Es un paquete que baja la presión tributaria a los más ricos y le carga presión tributaria a la clase media”, añadió.