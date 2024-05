Impuesto a las ganancias: el único punto del paquete fiscal que afecta a la clase media

Uno de los puntos sustanciales para reactivar la recaudación es el paquete fiscal que impulsó el Gobierno dentro de la Ley de Bases, el cual presenta el regreso del impuesto a las ganancias y la posibilidad de realizar un blanqueo. Es por eso que para hablar más sobre este tema, este medio se contactó con Guillermo Pérez, de Grupo GNP.

“Ha habido una reforma muy importante aprobada por diputados, que no alcanza solamente al impuesto a las ganancias, sino que hay otras cosas que suman y que son un paquete complejo”, comentó Guillermo Pérez. “Respecto al impuesto a las ganancias, se retrotrae todo a como era antes de la modificación que hizo Massa a fines del año pasado, solamente que el mínimo no imponible sobre el cual no pagarían los solteros sería hasta $1.800.000 y los casados $2.200.000”, agregó.

El impuesto a las ganancias es el único punto del paquete fiscal que afecta a la clase media

Posteriormente, Pérez planteó: “Esta es la única modificación que perjudica a la clase media, todas las demás son muy beneficiosas”. Luego, manifestó que, “es progresivo como siempre ha sido, la escala la han llevado a valores más razonables, porque se paga un impuesto progresivo que va del 5 al 35%, pero antes llegabas a la escala máxima cuando superabas $6.000.000”.

“Ahora se va a pagar la tasa máxima de 35% cuando la ganancia neta supere los $36 millones”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Llevaron la tasa máxima de 6.000 a 36.000, es progresiva pero con tramos de escala muy exiguos, realmente están impactando muy fuerte en la clase media”.

Se estima que el nivel de adhesión al blanqueo no sea muy alto

Por otro lado, el titular del grupo GNP señaló: “En función a que todo el mundo se sintió traicionado con el blanqueo pasado, no se ve un nivel de adhesión altísimo como el último blanqueo”. A su vez, remarcó que, “en el otro blanqueo había una presión internacional muy grande de los bancos, que si no se blanqueaban las cuentas las cerraban, eso hoy no está ocurriendo y Estados Unidos se ha convertido en el refugio de dinero no declarado”.

A modo de cierre, Pérez expresó: “Este blanqueo es muy beneficioso, hasta USD 100.000 no se pagan impuestos y encima hay 3 etapas, que son en septiembre, noviembre de 2024 y enero de 2025, por lo que ahí se va a poder pagar el 5, el 10 o el 15%”.