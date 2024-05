Luego de que la Ley Bases y el paquete fiscal obtuvieran media sanción en la Cámara de Diputados, en el Senado comenzó una cuenta regresiva para lograr la aprobación de ambos proyectos antes del 25 de mayo, fecha límite que dispuso el presidente Javier Milei con el objetivo de contar con las normativas para suscribir al Pacto de Mayo.

De esa manera, mientras la Cámara alta espera por el ingreso de ambos textos, el oficialismo comenzó con la diagramación de la estrategia a seguir en una arena política más compleja por su composición actual. Es que en el recinto La Libertad Avanza (LLA) inicia con la cancha inclinada desde lo numérico con las 33 bancas kirchneristas (sobre 72 totales) en contra.

Diputados: en una maratónica sesión de 30 horas, se aprobó la Ley Bases y el paquete fiscal con la vuelta de Ganancias

Ante ese escenario, y al igual que en diciembre pasado cuando consiguió 39 votos para designar a las autoridades del cuerpo, la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, deberá volver a demostrar su destreza política para aglutinar a los bloques federales que responden directamente de los gobernadores. En ese sentido, si el oficialismo logra obtener el número de escaños necesario, cumpliría con el plazo establecido por el jefe de Estado.

Por lo pronto, no se espera una aprobación en general tan holgada en el Senado. En esa línea, tampoco está la certeza de que los proyectos logren su sanción sin modificaciones en la votación particular. Si cualquiera de las iniciativas experimentara alguna modificación, debería pasar de nuevo por Diputados, lo que demoraría aún más el proceso y no llegaría a estar aprobada para el Pacto de Mayo.

El Gobierno cuenta con una leve ventaja a favor para aprobar ambas normativas.

Desde el círculo de Villarruel aspiran a que la discusión en comisiones de ley de Bases y el paquete fiscal inicie la semana próxima, precisamente, el martes 7 de mayo. Las comisiones involucradas serían las de Legislación General; Asuntos Constitucionales; Presupuesto y Hacienda. La idea de las autoridades de la Cámara alta es darle celeridad al debate en ese Cuerpo, por lo que el jueves 9 podría llegar a firmarse el dictamen.

En este contexto, el oficialismo podría desembarcar en el hemiciclo senatorial recién el jueves 16. Es decir, a nueve días del domingo 25 de mayo. De embarrase la cuestión, la otra alternativa sería el jueves 23 de mayo, a muy pocas horas del encuentro que congregará a los gobernadores en la docta.

¿Qué es la Ley Bases que aprobó el Congreso y cuáles son sus principales puntos?

De darse el primero de los escenarios, la agenda del Senado chocará con la primera exposición del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el miércoles 15. Será la primera vez que Posse exponga el informe de gestión ante los senadores, algo que debería hacer una vez por mes.

Siete días después, en la Semana de Mayo, sería el momento de debatir ambos proyectos en el recinto en una sesión extensa, pero no tanto como en Diputados. Sin embargo, eso dependerá de que para entonces esté la certeza de contar con los votos para el debate en general y en particular. En la actualidad, los números se encuentran ajustados, con una leve ventaja para la aprobación con 37 escaños a favor.

Victoria Villarruel deberá aglutinar a los bloques federales que responden directamente de los gobernadores para asegurarse los votos en el Senado.

Al igual que en el primero de los intentos del Ejecutivo por conseguir la media sanción del mega proyecto, Villarruel no participó de ninguna negociación, según pudo saber Noticias Argentinas. La vicepresidente se mantuvo al margen del proceso que encabezó por parte del Gobierno, y esta vez con mayor nitidez, protagonismo y poder, el ministro del Interior, Guillermo Francos.

De hecho, horas antes de que se concretara la aprobación de ambos proyectos en la Cámara baja y la reunión con “El Jefe” (Karina Milei), Villarruel aguardaba las instrucciones sobre cómo continuar con el recorrido iniciado en Diputados. No obstante, días atrás, la abogada no dejó de moverse y se mantuvo en contacto con algunos senadores dialoguistas, pero nada oficial.

