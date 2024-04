El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó este martes que la Ley Bases, que obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados "es espantosa". En ese sentido, remarcó que desde Unión por la Patria (UxP) van a "hacer fuerza para que en el Senado no pase" la iniciativa de La Libertad Avanza (LLA).

Durante un acto de entrega de ambulancias e inauguración de pavimentación en el partido de Berazategui, el exdiputado nacional advirtió que "se está aprobando una ley espantosa". "Vamos a hacer fuerza porque nadie más traicione al pueblo que lo votó", sostuvo el referente de UxP.

Asimismo, consideró que, a pesar de ser "una versión reducida" del proyecto presentado a inicios de año, "lleva adelante los sueños de transformación regresiva de nuestro país". Además, instó a los dirigentes políticos del Congreso, "que algunos se dicen oposición", a "hacer lo que les manda la democracia: defender los intereses del pueblo".

"Esa ley no tiene un solo artículo en favor del pueblo. Privatizaciones, desregulaciones, entrega, no tiene un solo artículo en favor de los intereses de la provincia de Buenos Aires. Esa Ley Ómnibus, Minibus o cómo la llamen, no puede pasar el Congreso", subrayó el mandatario provincial.

Su descargo continuó a través de su cuenta en X (antes Twitter), donde reiteró que "el Senado tiene que rechazar la Ley Bases de Milei". Al respecto, consideró que se trata de una normativa que "institucionaliza la deserción del Estado Nacional de sus obligaciones más elementales, que consagra privilegios, deteriora derechos, resigna soberanía y profundiza la desigualdad". "La ley de Milei sienta las bases para desintegrar el Estado y que en Argentina impere la ley de la selva", resumió.

En esa línea, argumentó que se trata de "legalizar los destrozos que ya están haciendo: caída récord de salarios y jubilaciones, recesión, despidos y desempleo, paralización de la obra pública, atropello a las provincias, tarifazos despiadados y entrega del patrimonio nacional".

Además, arremetió contra la otorgación de facultades delegadas al jefe de Estado, opinando que "no es buena idea darle superpoderes a un presidente tan alejado de la realidad, que no es capaz ni de gobernar sus propios impulsos que descarga sobre cualquiera que manifieste una crítica".

"Dicen que 'hay que darle herramientas al presidente'. Me pregunto ¿para qué usará esas herramientas un presidente que considera que el Estado es una organización criminal, que ataca a la Universidad pública y que llama héroes a quienes fugan dólares?", continuó.

En ese sentido, consideró que "no son las bases para refundar la Argentina, son las bases para fundirla", ya que "entrega a los jubilados, a la clase media, a los trabajadores, a los pequeños productores, a las pymes, para beneficiar al puñado más rico y poderoso". "Para nosotros, las bases de una sociedad mejor, las bases de un futuro en común son otras: la solidaridad, la soberanía, la producción, la industria, la cultura, la ciencia, el desarrollo y los derechos", concluyó.

Las críticas al mega DNU: "No tiene que seguir vigente"

En otro tramo de su discurso durante el acto en Berazategui, el gobernador también cargó contra el DNU/70. "Vamos a hacer fuerza para que en el Senado la ley no pase y el DNU/70 maldito se caiga", expresó.

"Vemos que de manera cruel, desalmada, espantosa se dedican a cerrar, a desguazar y desmantelar el Estado argentino. Porque no es eso lo que dicen, dicen que están mirando, achicando y generando superávit", afirmó.

Al respecto, argumentó que "están quitándole al Estado argentino la capacidad de regular y de ser un motor para el desarrollo nacional". "Ese DNU no tiene que seguir vigente. Necesitamos que la Cámara de Diputados diga 'abajo al DNU 70'", sentenció.

En ese marco, Kicillof subrayó que "son tiempos difíciles" los que vive la Argentina y concluyó: "A nosotros nos toca proteger los derechos de los y las bonaerenses".

