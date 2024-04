Mientras se debatía la Ley Bases, Milei contaba por redes sociales qué marca de zapatillas usa

En medio de la sesión en la Cámara de Diputados por la Ley Bases, el presidente Javier Milei usó sus redes sociales para responder cuestiones personales. El líder libertario protagonizó un insólito momento al responder la consulta de un usuario de X, exTwitter, respecto al modelo de sus zapatillas.

Milei contestó una pregunta que hizo uno de sus trolls de Twitter “@Mileipresi2023″, quien junto a una foto con el particular calzado, escribió: "Me quiero comprar las zapatillas de Milei, alguien sabe qué marca son?".

A los pocos minutos, el Jefe de Estado respondió que la marca de zapatillas que usa es "Nike". Incluso, hasta el asesor y especialista en marketing Fernando Cerimedo aportó su sugerencia a la conversación: “Pasáles el modelo”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En paralelo, en el Congreso de la Nación, los legisladores de todas las fuerzas políticas debaten y votan desde el mediodía del lunes la Ley Bases que obtuvo ya el respaldo general de 142 diputados, el rechazo de 106 y 5 abstenciones.

Aprobaron las facultades delegadas para Milei

Tras haber logrado la aprobación en general la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos con 142 votos afirmativos, la Cámara de Diputados aprobó también las facultades delegadas para el presidente Javier Milei. Fue minutos después de haber iniciado la votación en particular de cada capítulo del nuevo proyecto. También tuvieron aval las emergencias, privatizaciones y reforma laboral.

Convocan a un megaparo de Transporte el lunes 6 de mayo: no funcionarían trenes, subtes, aviones y puertos

El capítulo de las facultades delegadas era uno de los más inquietantes de la Ley Bases. Tras la aprobación del artículo 1° que declara las emergencias en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año, fue el turno del Capítulo I, compuesto por los artículos 2, 3, 4, 5 y 6, que fue avalado con 135 votos afirmativos, 116 negativos y 2 abstenciones.

El capítulo 1 es el referido a la reforma del Estado, reorganización administrativa, con las bases de delegación y facultades al Ejecutivo sobre los organismos públicos y sobre los fondos fiduciarios.

El proyecto de Ley Bases delega en el Poder Ejecutivo Nacional "las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases aquí establecidas y por el plazo dispuesto en el párrafo precedente”.

Ley de Bases: quiénes votaron a favor y quiénes en contra del proyecto de Javier Milei en la Cámara de Diputados

Según el Artículo 76 de la Constitución Nacional aclara que se "prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia púbica, con un plazo fijado para su ejercicio dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca". Esto quiere decir que, durante ese período, el Presidente puede ejercer funciones legislativas en esas materias a través de decretos, que luego deben ser controlados por la Comisión Bicameral legislativa.

Según la Constitución Nacional, la delegación legislativa es la "habilitación excepcional y limitada que el Congreso puede conferir al Poder Ejecutivo para que éste ejerza temporalmente algunas de las facultades legislativas que la Constitución otorga al Poder Legislativo".

El diputado nacional del PTS-FITU cuestionó el accionar de Israel en la Franja de Gaza

Luego de que el oficialismo consiguiera aprobar en forma general la Ley Bases, y antes de que comience el tratamiento en particular, se realizaron las cuestiones de privilegio. Uno de los que pidió este instrumento fue el diputado nacional del PTS-FITU Christian Castillo, que hizo una férrea defensa de Palestina y cuestionó el accionar de Israel en la Franja de Gaza. Quien lo cruzó, pero por una frase que pronunció, fue el vocero presidencial, Manuel Adorni.

“Señor presidente, nuestra fuerza política no especula. Desde un principio ha denunciado este genocidio y es la única fuerza que lo ha hecho en este recinto porque no se calla contra la opresión colonial”, sostuvo Castillo, en medio de la sesión.

Para el Gobierno, la inflación de enero en niveles del 20% es "un buen indicador"

“No nos callamos frente al genocidio que está sufriendo el pueblo palestino. Como no especulamos si hay que enfrentar o no a este gobierno. La izquierda no es lo viejo, la izquierda es lo nuevo, la izquierda es el futuro. Lo viejo es volver a los 90, sacarles derechos a los trabajadores; es apoyar genocidios, es la política de las relaciones carnales. La izquierda llama a construir una gran fuerza en nuestro país y en el mundo para terminar con la barbarie capitalista. A eso llamamos y enfrentamos esta política colonial del gobierno argentino”, sentenció Castillo para finalizar. Recibió aplausos de algunos de sus compañeros.

Tras eso, Adorni lo cruzó en la red social X. “La izquierda es lo nuevo, la izquierda es el futuro”, recordó, con ironía, la frase de Castillo y sobre eso acotó: “El delirio es total. Fin”.

RM CP