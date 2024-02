Cámara de Diputados: qué son las cuestiones de privilegio

En la primera jornada de debate por la ley ómnibus se presentaron 22 cuestiones de privilegio y, en la segunda, 7. Después de escuchar cada una, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, respondió con una fórmula: "La cuestión será girada a la comisión de Asuntos Constitucionales para su consideración". Los legisladores saben que, en la práctica, esas mociones no tendrán ninguna implicancia concreta. Sin embargo, entienden que es el instrumento que tienen a su alcance para cuestionar a sus colegas, a otros funcionarios públicos o a personas que los hayan agraviado.

Las cuestiones de privilegio están descritas en los artículos 127 y 128 del reglamento del organismo. "Se vinculan con los privilegios que la Constitución otorga a la Cámara y a cada uno de sus miembros para asegurar su normal funcionamiento y resguardar su decoro y serán consideradas con desplazamiento de cualquier otro asunto. Para plantearlas, los diputados dispondrán de cinco minutos. La Cámara decidirá por el voto de los dos tercios de los miembros presentes si se le acuerda trato preferente. En caso afirmativo, se iniciará la consideración del fondo de la cuestión de acuerdo con las reglas establecidas en los capítulos relacionados con la discusión. En caso contrario se girará la cuestión de privilegio a la Comisión de Asuntos Constitucionales", dispone el texto.

El abogado constitucionalista Andres Gil Domínguez agrega que se trata de "una herramienta que les da (a los legisladores) la posibilidad de intervenir fuera del cronograma". Su colega Diego Armesto suma: "El diputado debe ser respetado porque tiene un privilegio, que es el de ser representante del pueblo. Y si alguien dice una barbaridad sobre su persona o afecta al decoro de la Cámara puede presentar la moción".

"En el reglamento están contempladas las 'mociones' y entre ellas están las 'mociones de orden'. Ayer, por ejemplo, se planteó una moción de orden para que el proyecto vuelva a comisión. Es un pedido que hace un legislador. Las cuestiones de privilegio también son mociones. Son como denuncias que pueden hacer los legisladores porque se le puede haber violado su dignidad como legislador o alguna de las inmunidades que le concede la Constitución", dice el abogado constitucionalista Félix Vicente Logorio.

Si luego de presentar la cuestión de privilegio dos tercios de los legisladores votan a favor de esa moción, "se suspende la discusión de lo que se está hablando y se la trata y si no obtiene el número la denuncia queda hecha y pasa a la comisión de Asuntos Constitucionales", agrega Logorio.

Las cuestiones de privilegio se pueden presentar contra otro miembro de la Cámara, contra funcionarios de otros poderes o contra cualquier persona. En estas jornadas, por ejemplo, hubo más de una moción de privilegio contra Javier Milei por razones diversas. Desde Unión por la Patria, por ejemplo, Silvana Ginocchio la utilizó para cuestionar que el presidente haya incluido a la empresa Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisos (YMAD) en el listado de empresas sujetas a privatización; Juan Marino para reclamarle al economista (y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello) por "cortar la asistencia alimentaria a los comedores populares"; o Leandro Santoro y Myriam Bregman (del Frente de Izquierda) para denunciar al libertario por haber acusado de "coimeros" a los legisladores que no acompañaran la ley.

Como se vio durante estos dos días, ninguna de las cuestiones de privilegio suspendió el debate de la ley ómnibus. ¿Qué pasa, entonces, a partir de que el tema se gira a la comisión de Asuntos Constitucionales? Los tres abogados coinciden en que no hay consecuencias concretas. En la práctica esas mociones no llegan a convertirse en sanciones disciplinarias (algo que podría suceder). Sin embargo, no por eso dejan de ser un instrumento valioso.

Armesto insistió en que este tipo de mociones "pueden incorporar al debate público temas relevantes" y destacó dos cuestiones de privilegio que se presentaron ayer, una vinculada a la libertad de expresión y otra a las agresiones políticas.

La primera es la de la diputada radical Karina Banfi, quien también cuestionó a Milei por el ataque contra las periodistas Silvia Mercado, Luisa Corradini y María O'Donell. "Atacar la libre expresión nos perjudica a todos. Provoca censura y la censura indirecta y viola el acceso a la información. Mejoremos el debate público", sostuvo la legisladora. La segunda fue la del diputado Itaí Hagman, que utilizó el instrumento para cuestionar la presencia en el recinto de Leonardo Sosa, el joven miembro de la agrupación Revolución Federal que quedó involucrado en la causa por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner.

"Son elementos que hacen al concepto de deliberación democrática. Es cierto que cuando se debaten temas trascendentes, las discusiones son largas y arduas. Pero eso para mí es positivo, al igual que existan muchos oradores y que se utilicen todos los instrumentos", reflexiona Gil Domínguez.

